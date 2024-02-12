Сегодня в Цхинвале состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве Инала Джабиева. В суде допросили очередных свидетелей обвинения – сотрудников МВД РЮО.

Коллегия судей Цхинвальского городского суда допросила сегодня свидетелей по делу Инала Джабиева. Все они – сотрудники МВД Южной Осетии, которые в 2020 году, в день смерти Инала Джабиева и госпитализации Николая Цховребова, были на посту и так или иначе имели отношение к их содержанию под стражей или их транспортировке.

Сегодня повторилась уже ставшая привычной картина, когда свидетели отказываются от показаний, данных в ходе предварительного следствия. От них часто можно услышать, что они не помнят подробностей тех дней, ведь прошло три с половиной года. Например, когда обвинение зачитывает им выдержки из их же показаний, некоторые отказываются от своих слов, повторяя, что «не помнят» всего этого.

Давид Джиоев, сотрудник СОБРа, принимал участие в конвоировании Николая Цховребова 28 августа. На вопрос прокурора о том, сам ли Цховребов передвигался, Джиоев ответил утвердительно. Однако прокурор Марат Сиукаев после ходатайства зачитал показания Джиоева, данные им 1 сентября 2020 года, то есть через три дня после указанных событий:

«…Зайдя в кабинет они [Джиоев и его сослуживец Гиголаев] застали Цховребова сидящим на стуле, в наручниках, застегнутых за спиной. В кабинете кроме Цховребова никого не было. Приподняв Цховребова, он [Цховребов] начал издавать звуки, говорить, что ему больно. Он [Джиоев] сказал Цховребову, что надо идти, на что он [Цховребов] ответил ему, что он не может идти. Он [Джиоев] с Гиголаевым взяли его под руки, проводили на улицу. Сделав несколько шагов у Цховребова ноги начали отказывать, он не мог нормально ходить. Они с Гиголаевым взяли его под руки и понесли его вниз к служебной автомашине. Цховребов не мог самостоятельно подняться в кузов машины. Он [Джиоев] взял его за подмышки, Гиголаев – за ноги, и они посадили его в служебную автомашину».

Джиоев заявил, что не говорил такого, а свои показания не читал и не знал, что подписывал.

Подобная ситуация по время процесса по делу Джабиева повторилась не раз. Бывший сотрудник УВД города Цхинвал Тимур Цховребов 29 января отрицал в суде, что Джабиев говорил ему о своем избиении. Это было в протоколе допроса, однако в суде Цховребов отметил, что Джабиев сказал ему, что «у него синяки и ушибы», но не уточнил, от чего они появились.

Представитель потерпевшей стороны, адвокат Фатима Гатагонова после завершения судебного заседания отметила, что все допрошенные имеют высшее юридическое образование и работают в силовых структурах. Поэтому она называет из слова «отговорками»:

«Они отказываются от тех показаний, которые давали в 2020 году по горячим следам – через 3 дня, через 4 дня, то есть в пределах 2-3 месяцев с момента события. И они не помнят, что тогда было? Где бывший министр Наниев? В бегах. Где бывший Генеральный прокурор Джагаев? На него тоже возбуждено уголовное дело. Где Маргиев [Урузмаг, начальник УВД города Цхинвал в 2020 году]? Возбуждено уголовное дело. Допросы вели те лица, в отношении которых сейчас возбуждены уголовные дела, и, я полагаю, которые пытались нивелировать эту ситуацию, и они отказываются именно от этих показаний. Эти мягкие и отполированные показания были даны именно при той системе, при которой этот беспредел был простимулирован и санкционирован. Я понимаю, если бы они говорили о показаниях 2023 года. Ведь они говорят, что власть поменялась, и поэтому дело направляли на доследование. Нет. Это показания, которые давались в тот период, когда та власть, которая на сегодняшний день привлечена к уголовной ответственности, пыталась все это свести на "нет"».

Гатагонова предположила, что на свидетелей либо давили, либо они из солидарности с бывшими коллегами отказываются от показаний.

Адвокат обвиняемого Ацамаза Наниева Икрамжан Раматов считает, что эти нюансы не имеют большого значения с юридической точки зрения:

«Свидетели обвинения – это их проблема, что помнят или не помнят… Конечно, столько времени прошло. Но основные моменты ведь помнят. Они юридически абсолютно не значимы, эти обстоятельства. Эти обстоятельства, о которых они говорят, абсолютно не доказывают виновность обвиняемых».

Раматов объясняет происходящее процессуальными нарушениями, допущенными следователем на этапе предварительного следствия.

Напомним, Инал Джабиев, Николай Цховребов и Герсан Кулумбегов были задержаны 23 августа 2020 года по подозрению в покушении на главу югоосетинского МВД Игоря Наниева.

Джабиев умер 28 августа 2020 года. Он был жестоко избит в изоляторе временного содержания. Был избит и задержанный вместе с ним Николай Цховребов.

Фотографии из морга распространились по социальным сетям и вызвали возмущение общества и массовые акции протеста в Цхинвале с требованием отставки генпрокурора, главы МВД и президента Анатолия Бибилова.

После прихода к власти президента Алана Гаглоева против экс-главы МВД Игоря Наниева и бывшего генпрокурора Урузмага Джагаева были возбуждены уголовные дела по обвинению в превышении должностных полномочий.

По словам наблюдателей, дело не просто резонансное. С его исходом общественность связывает надежды на восстановление законности в республике.

Следующее судебное заседание по делу Джабиева состоится ровно чрез неделю, 19-го февраля.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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