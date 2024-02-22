Telegram-канал «ОКНО» публикует комментарий содиректора Центра гуманитарных программ Лианы Кварчелия, которая предупреждает, что если в Абхазии будет принят закон об иностранных агентах, то он "загасит" все гражданское общество:

«Вот представьте, какой-то бизнесмен торгует с фирмой из третьей страны. Если вдруг он или она вздумают покритиковать руководство, вполне могут стать физлицами-иноагентами. Жизнь учит, что «предела совершенству нет». Потому, если однажды примут закон об иноагентах, он будет обрастать поправками настолько, насколько это понадобится верхушке, чтобы окончательно "загасить" гражданскую энергию в обществе. Я не знаю, в какой степени депутаты осознают все последствия принятия такого закона. Но они должны знать, что с того момента, как они примут такой закон, они обрекают себя на роль послушных марионеток, безмолвной обслуги, приспосабливающейся к режиму за счет собственной репутации, о совести уже не говорю. Те, у кого есть чувство собственного достоинства, а такие в парламенте, безусловно, есть, понимают все и, надеюсь, будут голосовать против», - заявила Лиана Кварчелия.

Уполномоченная по правам ребенка Мактина Джинджолия в интервью агентству «Апсныпресс» прокомментировала ситуацию с сексуальным насилием в отношении детей. По данным Генпрокуратуры Абхазии, с 2017 по 2023 годы было возбуждено 11 уголовных дел по фактам совершения преступлений против половой неприкосновенности лиц несовершеннолетнего возраста. Джинджолия говорит:

«Сексуальное насилие в отношении жертвы может быть совершено как со стороны незнакомых людей, так и со стороны родственников, что является еще более травмирующим фактором для ребенка. Самой главной проблемой в преступлениях, связанных с половой неприкосновенностью несовершеннолетних, является их латентность. Ввиду сложившегося менталитета, семейных и иных связей, ребенок боится рассказать об этом или указать на виновного. Этот фактор является одной из основных причин того, что о случаях сексуального насилия не поступают заявления в соответствующие правоохранительные структуры».

Мактина Джинджолия уточнила, что этот страх усложняет борьбу с такого рода преступлениями.

Газета «Республика Абхазия» сообщает, что в гудаутском Музее им. С. Дбар открылся зал, посвященный жертвам политических репрессий и их семьям, прошедшим через лагеря.

«Собирали этот бесценный материал в музее много лет, по крупицам. Впервые новые экспонаты были выставлены в Гудаутском музее в октябре 2022 года во время акции «Ночь в музее». Идея придать живой импульс музею принадлежит его директору Гугуце Джикирба. Раритеты принадлежат семье Вардания из села Звандрипша, и их на семейном совете было решено передать их в дар музею», - пишет автор публикации Марина Габрия.

Экскурсию провела Лариса Кецба – внучка Евстафия Вардания.

«Как считают в семье, передача некоторых принадлежащих их старшим вещей музею позволит сохранить историю не только самой семьи, но и всей страны, – сказала Лариса Кецба. – Вот, например, стол, который подарил Нестор Лакоба, и этот ковер тоже. Вот фото Нестора Лакоба, а это – фото братьев Вардания, в том числе и моего деда, Евстафия Вардания, его старшего брата и близкого друга Нестора Лакоба Игнатия Вардания, и самого младшего брата, Алексея Вардания».

В музее состоялась и встреча многочисленных родственников семей репрессированных. Ирина Вардания рассказала об отце. Она, любимая дочь своих родителей, вместе со всей страной пережила все ужасы политического террора в 1937 году. По ее словам, это страшная веха в истории страны, когда была уничтожена абхазская интеллигенция – молодые, красивые, умные, образованные люди. Лучшие сыновья Абхазии, ее элита попали под жернова репрессий.

Ирина Вардания говорила не только о своем отце, но и о его соратниках, а также маме, которая, как и многие другие жены революционеров, в одночасье ставшие «врагами народа», перенесла все ужасы ссылок, пересыльных тюрем, расставания с любимой дочерью. Все это Ирина Вардания описала в книге «Дочь за отца…отвечает».

В абхазском сегменте социальных сетей бурно обсуждается массовая гибель птиц чомги. О том, что это за птицы и почему они гибнут, рассказал агентству «Апсныпресс» директор Института экологии АНА Роман Дбар. Как пояснил ученый, зима – наиболее тяжелое время для всех животных, в это время часто погибают старые, ослабевшие и больные особи. Что касается «массовой гибели», то эта оценка – субъективная, созданная на основе впечатления людей от картины в социальных сетях.

Птиц могла поразить инфекция, говорит ученый, что периодически случается, особенно с большими скоплениями пернатых:

«Болезни могут быть самыми разными. Мы сейчас даже не можем точно сказать, какие именно. Это могут быть и вирусные инфекции, и бактериальные, и паразитарные, самые разные. Они наиболее часты в период, когда формируются крупные скопления и птицы ослабевают от трудной зимовки. Любой крестьянин, который в хозяйстве содержит птиц, знает, что периодически происходит падеж среди домашних пернатых. Если скажем, к примеру, в домашних условиях можно сделать прививки или попытаться лечить птиц препаратами, то в природе это сделать невозможно, поэтому периодически происходит гибель пернатых, при этом выжившие оказываются с более сильным иммунитетом, который и передают своему потомству», - добавил Дбар.

Директор Института экологии считает, что на городских пляжах муниципальным службам необходимо собирать и уничтожать мертвых птиц как того требуют нормы, установленные ветеринарной службой. Ну а за пределами городских и поселковых пляжей, в природе, их утилизация происходит естественным образом.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях