Сегодня в Сухуме прошел Женский форум. В нем приняли участие представители общественных организаций, инициативных групп, правозащитники и активисты со всех районов Абхазии. По итогам работы форума его участники приняли обращение к депутатам парламента – принять закон о семейно-бытовом насилии и поправки в закон «О здравоохранении» в части разрешения абортов по медицинским и социальным показаниям. А также содействовать созданию механизмов по защите прав женщин и детей.

Это уже второй Женский форум, организованный благотворительным фондом «Асаркьа». Ранее подобные форумы проводила Ассоциация женщин Абхазии. Руководитель «Асаркьа» Розита Герман во вступительном слове отметила, что общая их цель – это благополучие Абхазии, чтобы всем жителям было комфортно жить в стране, чтобы соблюдались права всех граждан.

«Принципиально, конечно, непросто собраться и поговорить, мы хотим сделать очень важный посыл обществу, потому что каждый из нас обладает очень важной информацией, прежде всего, важной для тех, в чьих руках решение многих проблем», – отметила Розита Герман.

Первой на Женском форуме выступила и.о. председателя правления Ассоциации женщин Абхазии Мариета Топчьян, она рассказала о проблеме домашнего насилия в Абхазии и работе кризисных центров (в Гагре, Сухуме, Очамчыре и Гале) на базе общественных организаций. Она уточнила, что подлинные масштабы домашнего насилия в Абхазии остаются неявными, так как зачастую жертвы насилия не обращаются за помощью. Кроме того, отсутствует закон о семейно-бытовом насилии, который бы обеспечил им защиту от насильника в случае их обращения в правоохранительные органы. Она подчеркнула, что самое страшное воздействие домашнее насилие оказывает на детей, нарушая их психику, вырабатывая негативные стереотипы и модели поведения, которые дети впоследствии переносят в свои семьи.

Проблема насилия в семье и обществе с каждым годом становится все более актуальной для современной Абхазии. Это, по словам Мариеты Топчьян, подтверждают исследования, которые были проведены Ассоциацией женщин Абхазии и «Авангардом» (ныне Женский фонд развития), а также исследование, проведенное в Абхазии ООН – Женщины при содействии АЖА и данные, собранные женскими общественными организациями, занимающимися данной проблематикой.

Мариета Топчьян привела статистику по четырем кризисным центрам за 11 месяцев 2023 года:

«За 11 месяцев зафиксировано 755 обращений, из них: 535 консультаций, это психологические и юридические, 112 сопровождений, то есть социальный работник идет вместе с женщиной, иногда это бывает мужчина. Или наш юрист и психолог пытаются добиться правды и защиты. 107 перенаправлений. Первичных обращений из 755 – 238, это новые кейсы. Это 209 женщин, 10 мужчин, 19 несовершеннолетних, среди них и девочки, и мальчики. На горячую линию в Ассоциации женщин Абхазии и Женского фонда развития поступило 205 звонков. Вот такая статистика, очень тревожная для Абхазии, если учесть, что в центры обращается маленькая толика тех, кто страдает. Мировая практика свидетельствует о том, что 30% из всех пострадавших от насилия обращаются в кризисные центры, это в тех странах, где существует закон, существуют государственные институты, которые занимаются это проблематикой».

Мариета Топчьян уточнила, что в Абхазии отсутствуют правовые механизмы регулирования проблемы насилия в семье. Права пострадавших от насилия в семье защищают только правозащитные организации. Она продолжила:

«Власть отстранилась от решения проблемы, насильники не несут ответственности за содеянное, пострадавшие, в подавляющем большинстве случаев – это женщины и дети, остаются беззащитными. Отсутствует официальная статистика по случаям, связанным с насилием в семье и нарушением прав данной категории граждан. Мы имеем только разрозненные данные правозащитных профильных гражданских организаций, поэтому мы не имеем возможности объективно оценить масштабность этого явления. Нет возможности обеспечить безопасность пострадавшим от насилия и тем, кто пытается им помочь. Нет полноценного кризисного центра и убежища для женщин и детей, пострадавших от насилия в семье и со стороны бывших родственников. Государство не рассматривает проблему насилия в семье в качестве приоритетной – до сих пор депутаты не обратились к рассмотрению проекта закона «О защите от семейно-бытового насилия», который был направлен офисом Уполномоченного по правам человека в РА в 2019 году».

Юрист общественной приемной при ЦГП Майя Широкова выступила с докладом, посвященный закону «Об обеспечении равных прав и возможностей для мужчин и женщин в РА» от 12 декабря 2008 года. Она заметила, что часто женщины отмечают, что данный закон не работает, его существование является номинальным. При этом у мужчин противоположное мнение, они считают, что закон дискриминирует и ущемляет права мужчин. Данная проблема, на их взгляд, не существует в Абхазии и является надуманной.

«Сегодня, как, впрочем, и во все послевоенное время, женщины, именно женщины активно участвуют в общественной жизни республики, занимаются отстаиванием прав человека. Женщины первыми реагируют на нарушение прав человека», – сказала юрист.

Майя Широкова сообщила, что в Абхазии отсутствует гендерная статистика. Юрист представила данные, которые им удалось собрать, по выборным и назначаемым должностям. Она подчеркнула, что представленность женщин во власти минимальная.

«Мне кажется, что нужно все-таки с чего-то начать, и пусть будет квотирование для того, чтобы у женщин были созданы равные с мужчинами права», – предложила Майя Широкова.

Руководитель общественной организации «Амч» Алиса Пачалия и гражданская активиста Лия Агрба коснулись темы запрета абортов, они представили статистику, а именно то, как запрет влияет на демографию. Напомним, что парламент Абхазии в 2016 году принял закон «О здравоохранении», одна из статей которого запрещает аборты даже по медицинским показателям. Алиса Пачалия проанализировала демографические показатели с 2016 года:

«Численность населения, как и рождаемость, падает. После принятия закона рождаемость упала на 44%, а если сравнить данные по рождаемости за 2010 и 2022 год, то разница составляет 1 076 детей, эти показатели рождаемости как раз равны 2022 году. А начиная с 2020 года, естественный прирост перешел в убыль и на конец 2022 года составил 0,28%. Очевидно, что инициатива правительства не сработала, это неудивительно, ибо при разработке законопроекта не было учтено мнение медицинского сообщества, женщин и экспертов по правам человека».

Алиса Пачалия привела статистику по некоторым другим демографическим показателям, младенческой смертности, смертности детей в возрасте до одного года и статистику браков и разводов. Она уточнила, что, если анализировать количественные показатели младенческой смертности, можно сказать, что как будто она падает, но в процентном соотношении к количеству рожденных детей показатели растут. Что касается статистики браков и разводов, то браков становится меньше, а разводов больше.

«У нас нет данных о количестве детей, растущих в неполных семьях. К сожалению, из-за отсутствия данных, мы не можем привести статистику абортов, которые делаются нелегально или за пределами Абхазии. Мы не можем сказать, сколько женщин пострадало из-за таких обращений, мы не можем сказать и рассказать истории женщин, подвергающихся психологическому насилию, проходящих через уничижающие процедуры получения разрешения на проведения аборта, ряд сфер и данных от нас скрыты или табуированы. Но даже имеющиеся данные показывают несостоятельность данной демографической политики, и, на мой взгляд, пора перейти к процедурам корректировки или отмены соответствующих статей и сместить свой фокус на другие демографические показатели», – заключила Алиса Пачалия.

Гражданская активистка, руководитель организации «Клуб общественных дел» Лия Агрба продолжила тему и заявила, что демографию нужно поднимать, но не ценой чьей-то жизни или здоровья.

«В рамках кампании «Мое право» против запрета абортов мы общались с представителями фондов помощи семьям и людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Они поделились с нами своим опытом, и практика их работы показывает, что этот закон в первую очередь отразился на женщинах, живущих в крайне неблагополучной обстановке, с низким уровнем дохода и воспитывающих от трех и более детей. Большинство многодетных семей живут за чертой бедности. Государство не может в должной мере оказать помощь таким семьям, и только благотворительные фонды хоть как-то помогают им выживать. Есть немало историй о том, как эти женщины, оставшиеся наедине со своей проблемой, в надежде хоть как-то решить эту проблему обращались к народным небезопасным методам или даже в отчаянии вызывали выкидыш, принимая различные средства, и чуть сами не лишались жизни».

Она уточнила, что в обществе есть такое утверждение, что у женщины, которая столкнулась с этой проблемой, есть выбор выехать в Россию и там сделать эту процедуру. Однако, по словам гражданской активистки, далеко не все могут себе это позволить, и есть истории, которые не всегда заканчиваются благополучно. Лия Агрба пояснила:

«Есть случай смерти женщины, которая, не имея возможности отлежаться в стационаре после хирургического аборта, сразу после операции отправилась из Сочи в Абхазию и умерла, не успев добраться до дома. Запрет на аборты уже стал причиной смерти нескольких женщин. Из-за запрета женщинам приходится вынашивать больных детей».

Гражданская активистка считает, что медицинские и социальные показания должны быть учтены в законе «О здравоохранении».

На форуме с докладами выступил также юрист Астан Хашиг, он представил поправки к закону «О здравоохранении» в части запрета абортов. Руководитель Детского фонда Абхазии Асида Ломия говорила о влиянии домашнего насилия на подростковую преступность. А руководитель благотворительной организации «Панорама» Кама Аргун – о влиянии домашнего насилия на детей. Руководитель Женского фонды развития Лана Чкадуа говорила о влиянии экономического усиления женщин на проблемы гендерного неравенства и домашнего насилия. Юрист ЦГП Саид Гезердава презентовал закон «О семейно-бытовом насилии».

По итогам работы форума его участники приняли обращение к депутатам парламента – принять закон о семейно-бытовом насилии и поправки в закон «О здравоохранении» в части разрешения абортов по медицинским и социальным показаниям. А также содействовать созданию механизмов по защите прав женщин и детей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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