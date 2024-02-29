В Грузии может подорожать бензин. Страна по-прежнему испытывает топливную зависимость от России, которая вводит с 1 марта запрет на экспорт бензина. Грузинские бизнесмены, занимающиеся импортом топлива, уже имеют опыт работы в таких условиях в прошлом году, и дефицита, по мнению экспертов, не ожидается. Но могут подняться цена на бензин марки Regular на 5-7%.

Прошлой осенью правительство России уже запрещало экспорт топлива. Тогда причиной стал резкий оптовых цен и доля российского топлива на рынке Грузии снизилась с 80% до 47%,. Цены выросли на 15-20%. Импортерам пришлось возвращаться на стабильные, но дорогие европейские рынки Европы.

К примеру, компания Rompetrol получает топливо на румынских нефтеперерабатывающих заводах. Импортеры также работают с болгарскими предприятиями, которые являются собственностью компании «Лукойл». Компания Gulf ввозит топливо из Греции.

Напомним, до начала войны в Украине Грузия закупала большую часть топлива у стран ЕС – Румынии и Болгарии, но с 2022 года рынок почти полностью переключился на подешевевшее российское топливо. Как объясняли специалисты, в самом начале войны Россия пыталась сбыть за рубеж запасы топлива, чтобы как-то залатать дыру в бюджете, вызванную западными санкциями.

Председатель Союза импортеров нефтепродуктов Вахтанг Иобашвили считает, что у Грузии уже есть печальный опыт и страна оперативно переключатся на импорт из многих европейских стран.

«Запрет, введенный на импорт бензина из России, окажет на Грузию такое же влияние, как и на другие страны. Помните, Мишустин в прошлом году сделал политическое заявление о том, что, если кто-то хочет дешевого российского топлива, он должен вступить в Евразийский Союз. Но мы очень быстро начали импортировать топливо из европейских стран, поэтому никакого дефицита не было и не будет – нашему рынку ничего не угрожает. Цены могут немного измениться, но мы не можем об этом говорить заранее, поскольку не знаем, какими будут закупочные цены», – заявил Вахтанг Иобашвили.

Согласно данным Грустата, в январе этого года Грузия закупила около 100 тысяч тонн нефтепродуктов на сумму 80 миллионов долларов. Более половины (51%) пришлось на российское топливо.

Кроме России, основными поставщиками топлива в январе были Румыния – 14%, Болгария – 11,5%, Азербайджан – 7,5 %. Схожая картина наблюдалась и в прошлом году, тогда на долю РФ пришлось половина объема. По данным Грустата, последние 2 года Россия остается самым дешевым рынком нефтепродуктов для Грузии.

Именно благодаря этому фактору повышение цен на бензин неизбежно, считает основатель компании «Сента Петролеум» Заал Якобидзе.

«Конечно, импорт топлива из России дешевле по сравнению с другими рынками. Формирование цены дополнительно зависит от таких факторов, как изменение цен на международном рынке, а также от того, насколько стабильным будет курс грузинского лари. Если эти два фактора не изменятся, то цена топлива на местном рынке будет меняться в пределах 10-20 тетри. Корректировка цен начнется приблизительно через 10 дней после запрета», – говорит Якобидзе.

На рынке Грузии бензин из России представлен в основном маркой Regular (АИ-92). Его цена колеблется на уровне трех лари за литр.

По словам экономического аналитика грузинского отделения Transparency International Бесо Намчавадзе, грузинским компаниям нужно максимально дистанцироваться от проблемного направления:

«Неожиданное решение российского правительства еще раз демонстрирует, насколько непредсказуем российский рынок. Не только из-за этих запретов. Даже если отвлечься от политической составляющей, нельзя просто с точки зрения бизнеса иметь дело с людьми, которые в любой момент могут перекрыть канал».

Впрочем, по всей видимости, «Грузинскую мечту» эта проблема особенно не волнует. Председатель комитета по процедурным вопросам и регламенту парламента Ираклий Кадагишвили говорит, что не видит никаких вызовов:

«Грузия – страна с открытой экономикой, она не зависит полностью ни от одного рынка, в том числе от РФ. Если Россия по той или иной причине прекратит экспорт тех или иных товаров, у нашего бизнеса будет множество альтернатив по любому из направлений. Импортеры завезут и зерно, и бензин, если Россия запретит их экспортировать».

Между тем, похоже, что проблемы с топливом намечаются и у двух самопровозглашенных образований: Абхазии и Южной Осетии. Согласно публикациям в российских СМИ, несмотря на то, что временный запрет на экспорт не касался согласованных объемов поставок «в страны ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии», АЗС «Югосетнефтепродукта» не функционировали более 10 дней из-за дефицита бензина. С сегодняшнего дня поставки возобновились, и по информации министра экономики Сармата Котаева, отсутствие топлива было связано с тем, что в январе окончательно устанавливались условия контракта с «Роснефтью», которая является единственным поставщиком нефтепродуктов в республику.

Ранее схожие проблемы наблюдались и в Абхазии, причем в то время, когда оппозиция выступила против решения российского правительства, согласно которому ввозить нефтепродукты в Абхазию могут лишь «Роснефть» и ее бизнес-партнеры.

«Мы считаем, что данное постановление нарушает экономические права, свободы самих компаний Российской Федерации, которые многие годы сотрудничают с топливными компаниями Республики Абхазия», – говорилось в обращении оппозиции от 5 февраля.

По мнению многих аналитиков, запрет на экспорт российского бензина обусловлен войной в Украине. В январе-феврале четыре нефтеперерабатывающих завода в России, в том числе в Волгограде, Краснодарском крае, Туапсе и Усть-Луге были повреждены в результате атак украинских беспилотников. Тогда же крупная поломка произошла на Нижегородском НПЗ.

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