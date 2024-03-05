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Обзор грузинской прессы

Илия Топурия представил болельщикам на «Сантьяго Бернабеу» свой чемпионский пояс
Илия Топурия представил болельщикам на «Сантьяго Бернабеу» свой чемпионский пояс

«Борьба с ветряными мельницами» – так политолог Вахтанг Дзабирадзе комментирует новую инициативу правящей партии, закон против ЛГБТ-пропаганды и псевдолиберальных ценностей. Это очередной и уже испытанный предвыборный ход «Грузинской мечты», считает респондент газеты «Квирис палитра»:

«Так называемый «Законопроект о пресечении псевдолиберальной пропаганды» – еще одна тема, вброшенная во время предвыборной кампании. На предыдущих выборах, если помните, «Грузинская мечта» пыталась защитить Гареджи (монастырский комплекс Давид-Гареджи), а после победы напрочь забыла об этой теме».

Респондент издания называет это «попыткой завоевать сердца консервативно настроенных избирателей». Впрочем, представители правящей партии «забудут и об этом» по завершении выборов, уверен политолог.

Они пытаются набрать баллы перед выборами, потому что считают, что часть общества отреагирует на эти темы

«Кампанию против ЛГБТ-сообщества активизировали как представители властей, так и проправительственные телеканалы, которые совсем недавно были активными пропагандистами ЛГБТ-сообщества. Они пытаются набрать баллы перед выборами, потому что считают, что часть общества отреагирует на эти темы. Нас даже запугали, будто скоро нас кто-то попросит убрать из документов, удостоверяющих личность, запись, в которой указывается пол человека... Говорить на эту тему серьезно нельзя. Все это им необходимо для выборов. Было бы очень хорошо, если бы оппозиция отнеслась к этому спокойно, и давайте сначала посмотрим, что они напишут в законопроекте», – сказал Вахтанг Дзабирадзе.

При этом политолог призывает власти сосредоточиться на выполнении девяти необходимых пунктов для сближения с Евросоюзом, поскольку это является требованием большинства граждан страны. Настроения электората еще никогда не были такими ясными и понятными, как сейчас, говорит респондент издания.

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Обзор грузинской прессы
by Эхо Кавказа

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«Население Тбилиси и Батуми переживает «жилищный кризис»» – статью под таким заголовком публикует газета «Резонанси». В условиях роста цен на недвижимость местным жителям все сложнее приобрести квартиру, а жилье в Грузии в основном приобретают иностранцы и иммигранты, заявил в интервью изданию основатель организации «Народ и государство» Звиад Томарадзе.

Подавляющее большинство квартир в новостройках покупают граждане зарубежных стран, а большая часть местного населения не в состоянии приобрести квартиры из-за постоянно растущих цен

«В стране очень тяжелый социальный фон. Население испытывает нужду, и это причина, по которой люди покидают страну… Законодательство Грузии нуждается в нормализации с точки зрения права на проживание, а также иммиграционного законодательства. Въехать в нашу страну, получить вид на жительство и купить недвижимость очень легко. Мы знаем, что в последние годы произошла масштабная миграция, из-за которой недвижимость стала очень дорогой. Подавляющее большинство квартир в новостройках покупают граждане зарубежных стран, а большая часть местного населения не в состоянии приобрести квартиры из-за постоянно растущих цен. Это влияет на демографию, поскольку из-за отсутствия жилья молодые люди воздерживаются от создания семьи», – заявил Звиад Томарадзе.

Экономист Паата Арошидзе утверждает, что лишь 5% населения Грузии могут купить квартиру без банковского кредита. Более того:

«В банках существует проблема доступности кредита. Если человеку придется потратить весь свой доход на оплату кредита, в итоге он обанкротится и не сможет выкупить квартиру. Даже для семьи с доходом выше среднего приобретение дома – проблема, семье с доходом в 3500 лари очень сложно купить недвижимость. Её членам приходится многим жертвовать, чтобы выплачивать 10-15-летний кредит», – заключает Паата Арошидзе.

В Грузии наблюдается предкризисный период, соглашается и экономист Отар Абесадзе. В последние годы себестоимость строительных работ выросла в среднем на 40%, а рядовые граждане не поспевают за тенденцией роста цен, говорит респондент издания. Проблема и в том, что в Грузии не выдаются ипотечные кредиты на 30-40 лет, как в США и странах Европы, продолжает Абесадзе. «Если экономика и доходы населения не догонят тенденцию текущего роста цен, мы, вероятно, достигнем жилищного кризиса», – заявил экономист в беседе с «Резонанси».

* * *

Новый чемпион UFC, грузинский спортсмен Илия Топурия планирует посетить футбольный матч Грузия-Люксембург, который состоится 21 марта в Тбилиси. Боец ответил автору одного из комментариев, опубликованных в соцсетях.

«Как же мы, грузины, хотим, чтобы перед началом матча ты вышел с поясом и открыл этот матч, это наша мечта, и я надеюсь, что она осуществится», – написал один из болельщиков.

На это Илия Топурия ответил, что будет там, пишет информационное интернет агентство Sportall.

Впрочем, в Федерации футбола Грузии пока не подтверждают информацию о том, что боец появится на поле с чемпионским поясом. Соответствующее решение в ФФГ примут в ближайшее время.

В конце февраля проживающий в Испании Илия Топурия стал гостем матча «Реала» против «Севильи». Он вышел на поле перед матчем, представил болельщикам на «Сантьяго Бернабеу» свой чемпионский пояс и нанес символический первый удар в матче «Реала» против «Севильи». Что касается матча Грузия-Люксембург, команды встретятся 21 марта на тбилисском стадионе «Динамо» в рамках полуфинала плей-офф Лиги наций.

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