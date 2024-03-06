От абхазского МИДа вновь требуют обнародования ноты МИД РФ

Абхазская общественность требует, чтобы Министерство иностранных дел самопровозглашенной республики опубликовало ноту, полученную от российского МИДа в связи с ратификацией соглашения по госдаче «Пицунда».

15 февраля депутат абхазского парламента, оппозиционер Эрик Рштуни направил письмо главе МИДа Иналу Ардзинба с просьбой предоставить ему копию дипломатической ноты. В абхазском ведомстве говорят, что 1 марта ответили Рштуни. О содержании письма не сообщается.

По словам общественного деятеля Тенгиза Джопуа, у Москвы есть вопросы к абхазской стороне в связи с ратификацией соглашения о передаче РФ госдачи в Пицунде. В частности, МИД указывает на ряд противоречий между подписанным документом и принятыми парламентом решениями.

«Российской стороне не нравится, что не допускается передача этого объекта третьим лицам», – рассказал Джопуа Youtube-каналу «Апсны хабар».

Общественный деятель напомнил о заявлениях абхазских властей – они говорили, что госдачу будет использовать лишь российская Федеральная служба охраны и объект передается лично президенту РФ Владимиру Путину.

«Выяснится, что просто либо их обманывали, а они потом обманывали нас, либо они (власти – ред.) знали правду и просто обманывали нас. Очень много вопросов возникнет, прежде всего, конечно, по отношению к президенту страны, потому что он был главным защитником этого законопроекта ратификации», – сказал Джопуа.

По словам общественного деятеля, обнародование документа может привести к достаточно серьезному общественно-политическому кризису.