В годовщину провала законопроекта «Об иноагентах» «Грузинская мечта» разворачивает новую пропагандистскую кампанию: вскоре будет готова законодательная инициатива, которая, по обещанию большинства, «защитит общество от псевдолиберальной идеологии и ее вредных последствий». Агитацию властной команды в оппозиции рассматривают как очевидную попытку перенести внимание общества от злободневных вопросов безработицы, нищеты и высоких цен.

Правящая партия заявляет, что до конца следующей недели будет подготовлена законодательная инициатива, «которая отделит права ЛГБТ-сообщества от пропаганды». «Грузинская мечта» не уточняет при этом, где именно, по их мнению, будет проходить эта черта.

Несмотря на то, что представители парламентского большинства не представили даже контуров документа, правящее большинство призывает оппозицию и представителей неправительственного сектора присоединиться к дискуссии.

Сегодня спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что оппоненты властей и неправительственный сектор «не демонстрируют желания» участвовать в обсуждении новой инициативы правящей партии – законопроекте «против ЛГБТ-пропаганды и псевдолиберальных ценностей».

«Оппозиция хранит подозрительное молчание, факт, либо они избегают этого вопроса, либо хотят преуменьшить его важность. Однако на самом деле мы имеем дело с серьезным делом. Еще 5-10 лет назад никто не мог себе представить, что премьер-министру Великобритании придется доказывать, что женщина – это женщина, а мужчина – это мужчина. Как бы смешно это ни звучало, но ситуация в Великобритании сегодня такова. Наш опыт также показывает, что с помощью различного финансирования все это просачивается в Грузию», – отметил он.

Далее Шалва Папуашвили заострил внимание на позиции неправительственного сектора.

«Что касается НПО, то помню, как во время конституционной реформы 2017 года, когда брак был определен исключительно как союз мужчины и женщины, было даже публичное совместное заявление неправительственных организаций, выступавших против определения брака как союза между представителями двух разных полов на том основании, что однополый брак должен быть разрешен. Это серьезная тема, обсуждаемая в разных странах мира, и мы не должны попадать в ситуацию, в которой уже оказались другие страны, которым трудно выбраться из этого порочного круга, а затем приходится делать разъяснения на уровне премьер-министров», – заявил спикер парламента.

По всей видимости, у парламентского большинства нет и тени сомнения, что оппозиция никак не отреагирует на этот вопрос. По мнению депутата Гурама Мачарашвили, оппозиции придется определиться с выбором.

«Пропаганды ЛГБТ не должно быть в Грузии. То, что произошло в Испании, не должно случиться в Грузии. [Не должно быть] гей-парада, не должно быть того, что фигурирует в приказе госсекретаря США о запрете определения «матери», «отца», «дочери», «сына». Это наш принцип. Какова будет форма законопроекта, мы предлагаем оппозиции сесть и обсудить. Судя по тому, что я вижу, оппозиция не согласна запретить пропаганду ЛГБТ в Грузии», – подытожил Мачарашвили.

В ответ оппозиция предлагает власти сделать документ достоянием общественности и уже после этого провести широкую дискуссию по поводу целесообразности принятия тех или иных норм. По словам одного из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Пааты Манджгаладзе, власти в канун выборов манипулируют понятиями, пытаясь перенести внимание общества с наиболее злободневных тем:

«Раз «Грузинская мечта» инициировала этот вопрос, пусть доводит его до конца. Когда законопроект будет готов, я сформулирую позицию, не спрячусь, пусть не надеются. Мы ставим вопрос по-другому. Политика правящей партии является настолько антигрузинской и антигосударственной, что в поисках выхода люди массово покидают страну. Высокие цены, бедность вынуждают людей эмигрировать, и если так будет продолжаться, в стране никого не останется, и поставленный властью вопрос станет неактуальным. Поэтому, думаю, прежде всего нужно решить предложенные вопросы, чего власть всячески избегает, а затем обсудить с ними любые темы. Пусть сначала «Грузинская мечта» нам расскажет, как именно она намерена решить проблему бегства людей из страны», – сказал Паата Манджгаладзе.

Примечательно, что пророссийская группировка «Альт-инфо», которая совсем недавно сильно критиковала «Мечту», теперь полностью удовлетворена и выражает власти полную поддержку.

«Пока этот закон будет обсуждаться, я лично вообще перестану критиковать «Грузинскую мечту», – заявил один из лидеров консервативного движения Зураб Махарадзе в видеообращении, пообещав от имени своих соратников, что они физически будут защищать законопроект на улице.

«Мне все равно, какие цели преследует инициатива власти – чтобы набрать очки или для предвыборной кампании... Мне все равно, если этот закон нормальный, если этот закон – именно то, за что мы так долго боролись. Если «Нацдвижение» выйдет на улицы и скажет, что это российский закон, мы выйдем и физически защитим этот закон на улице», – пообещал Махарадзе в видеообращении, размещенном в Facebook.

Напомним, в ноябре прошлого года «Альт-инфо» уже зарегистрировала в парламенте законопроект «О запрете пропаганды ЛГБТ», согласно которому «запрещается проводить собрания или демонстрации, если они направлены на поощрение или пропаганду сексуальной ориентации».

Народный защитник Леван Иоселиани сегодня тоже отреагировал на инициативу «Грузинской мечты». По его мнению, законопроект должен защищать принцип равенства, а не ограничивать свободу слова.

«Мне будет сложно заранее оценить содержание законопроекта, хотя ясно одно: он не должен противоречить основным правам, гарантированным Конституцией Грузии, он должен защищать принцип равенства и не ограничивать свободу. Я жду документ, после ознакомления с ним смогу оценить его в деталях», – говорится в письменном комментарии Иоселиани.

По мнению бывшего депутата «Грузинской мечты», политолога Пааты Закареишвили, большинство парламента претендует на получение статуса последователей ультраправой идеологии и преследует цель переманить на свою сторону голоса ультраправых радикалов.

«Такие вещи происходят в России, и, вероятно, на партию власти оказывает влияние их гравитация. Когда в Грузии появляется российская аналогия – это калька российского закона. Факт, что кроме России, ни у одного государства мира нет антидемократических интересов в Грузии. Естественно, для меня это российский закон».

По словам Пааты Закареишвили, в отличии от «Закона об иноагентах», власть рассчитывает, что последняя инициатива будет легко реализована, так как люди массово не выйдут на улицы.

Предельно ясно, что правительство готово в предвыборных целях пожертвовать свободой и равенством ради показных ценностей, резюмировал эксперт.

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