В присоединении Швеции к НАТО Москва видит очередное доказательство милитаристских планов Запада и по-прежнему пытается выдать агрессию в Украине за оборонительную войну на собственной территории. Вашингтон между тем ведет собственную «войну» за голоса избирателей. Программная речь президента Байдена показала: в Белом доме видят в действиях Москвы угрозу не только европейской безопасности, но и самим Соединенным Штатам.

Противостояние России и Запада выходит на новый уровень: вступление Швеции в НАТО, по мнению многих наблюдателей, ознаменовало провал стратегии Владимира Путина на раскол Североатлантического альянса. Один из предлогов российского вторжения в Украину – недопущение приближения западного военно-политического блока вплотную к границам Российской Федерации – на деле обернулся появлением прямо на ее рубежах сразу двух стран НАТО. Причем в Стокгольме не скрывают: решению вступить в НАТО способствовали именно агрессивные действия Москвы в отношении соседней страны.

«Это важный шаг. Это очень естественный шаг. На самом деле мы в буквальном смысле сделали Швецию более безопасной и защищенной. И я горжусь этим. Очевидно, то, что Россия сделала и продолжает делать в отношении Украины, открыло нам всем глаза. Это действительно могло бы случиться с любой независимой демократией в Европе. Если бы Украина была частью НАТО, русские просто не смогли бы вторгнуться в Украину. Так что я думаю, что это открыло глаза Швеции», – заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон.

При этом глава правительства считает, что членство Швеции в НАТО существенно усилит позиции альянса на Балтике. Это в свою очередь повысит безопасность всех стран региона, в том числе бывших республик СССР Латвии, Литвы и Эстонии, которые все последние годы высказывают опасения, что в случае поражения Украины следующими объектами российской агрессии станут именно эти страны, учитывая все более откровенные высказывания президента Путина в контексте «исторической справедливости», под которой он подразумевает возвращение России к границам времен империи или СССР. Ульф Кристерссон видит вклад его страны в евроатлантическую безопасность по двум направлениям:

«У блока теперь есть члены во всех частях мира. Весь мир теперь является членами НАТО. И это очень большая разница по сравнению с недавним прошлым. Теперь мы можем полностью защитить себя все вместе. Во-вторых, мы приносим с собой новые возможности – сильные военно-воздушные силы, эффективный флот подводных лодок, разведку, наблюдение. Мы очень, очень хорошо знаем Балтийское море. А Балтийское море – важнейшая локация нашей части мира».

В США согласны с таким подходом. Вашингтон по-прежнему уверен, что остановить Владимира Путина можно только одним способом – показать катастрофичность для России военной агрессии в отношении любой из стран НАТО. Об этом, в частности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен:

«Шведы понимают одну очень глубокую вещь: если бы Путин оказался готов попытаться стереть с карты мира одного своего соседа, то он вполне мог бы на этом не остановиться. И если бы ему позволили действовать безнаказанно, его агрессия потенциально не только продолжилась бы, но и другие агрессоры по всему миру получили бы сигнал о том, что сезон открыт. И поэтому шведский народ встал, встал не только за свою страну, но и поддержал общую ответственность, которую мы разделяем, чтобы попытаться обеспечить стабильность самих основ международной системы, на которые мы все полагаемся».

В Москве в свою очередь видят в расширении НАТО экзистенциальную угрозу. Однако считают, что триггером для сплочения альянса стала вовсе не российская агрессия против Украины, а желание Вашингтона и его ближайших союзников нанести стратегическое поражение России на поле боя, чтобы наказать Москву за независимую политику и отказ подчиняться правилам, навязанным миру Белым домом.

«Чего стоит последнее заявление Остина, главы Пентагона США, о том, что в случае поражения Украины НАТО будет вынуждена выступить против России, заявление президента Франции Макрона о возможности направить сухопутные войска на территорию Украины. Когда его сотрудники попытались по-иному интерпретировать то, что он сказал, что якобы он был не так понят, он потом вновь подтвердил, что от своих мыслей не отказывается. Эти тенденции на Западе среди западного руководства перечеркивают все заверения в том, что они заинтересованы в каком-то политическом урегулировании. Это все не так. Фактов о том, что Запад ведет дело к военному решению, предостаточно. Несмотря на то, что еще больше фактов показывают полную провальность и тупиковость такого курса. Но они с упорством, достойным лучшего применения, продолжают вести свою милитаристскую линию», – заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

В Москве, по мнению многих наблюдателей, надеются на то, что на предстоящих в США президентских выборах к власти вернется Дональд Трамп, с которым в Кремле надеются договориться. Понимают это и в Белом доме. Неслучайно в своей программной речи, последней перед голосованием, нынешний хозяин Овального кабинета Джо Байден начал свое обращение именно с этого вопроса, пообещав Владимиру Путину не допустить такого развития событий, при котором Украина осталась бы без американской поддержки:

«За океаном российский президент Путин на марше, вторгается в Украину и сеет хаос по всей Европе и за ее пределами. Если кто-то в этом зале думает, что Путин остановится на Украине, то уверяю вас, он этого не сделает. Но Украина может остановить Путина, если мы поддержим Украину и предоставим ей оружие, необходимое для самозащиты. Вот и все. Это все, о чем просит Украина. Они не просят американских солдат. На самом деле в Украине нет американских солдат, воюющих солдат. И я полон решимости продолжать в том же духе. Но теперь помощь Украине блокируется теми, кто хочет, чтобы мы ушли от нашего мирового лидерства. Теперь мой предшественник, бывший президент-республиканец, говорит Путину: «Делай, черт возьми, что хочешь». Это цитата. Бывший американский президент действительно сказал это, кланяясь российскому лидеру. Я думаю, это возмутительно. Это опасно. И это неприемлемо».

Во время 68-минутной речи Байдена в Палате представителей временами было довольно шумно, демократы заглушали президента аплодисментами, а республиканцы сопровождали речь критическими комментариями. И предусмотренный Конституцией скорее церемониальный отчет президента, по ощущениям американских СМИ, больше напоминал партийный съезд.

Однако в нынешнем выборном году ставки для Байдена оказались слишком высоки. Его очевидный соперник Дональд Трамп набирает популярность и не стесняется в критике оппонента. Поэтому, по мнению аналитиков, Байдену было просто необходимо показать собственную уверенность и напористость, то есть представить себя лидером, способным выдержать еще один президентский срок, несмотря на довольно преклонный возраст:

«Проблема, стоящая перед нашей нацией, заключается не в том, сколько нам лет, а в том, сколько лет нашим идеям. Ненависть, гнев, месть, возмездие – древнейшие идеи. Но нельзя руководить Америкой с помощью древних идей, которые лишь возвращают нас назад. Чтобы возглавить Америку, страну возможностей, требуется видение будущего и того, что можно и нужно сделать».

А одним из главных пунктов того, что нужно сделать, по мнению Байдена, является поддержка Украины в отражении российской агрессии:

«Сегодня мы сделали НАТО сильнее, чем когда-либо. Мы приветствовали Финляндию в альянсе в прошлом году, а сегодня Швеция официально присоединилась к нему. Поэтому я говорю Конгрессу: мы должны противостоять Путину. Пришлите мне двухпартийный законопроект о национальной безопасности. История буквально наблюдает за вами. История наблюдает. Если Соединенные Штаты уйдут, это поставит Украину под угрозу. Европа в опасности. Свободный мир окажется под угрозой, что придаст смелости тем, кто желает причинить нам вред. Мое послание президенту Путину, которого я знаю уже давно, простое: мы не уйдем, мы не склонимся, я не склонюсь».

В Москве при этом не исключают, что Белый дом все же добьется от Конгресса утверждения нового пакета помощи для Украины. Но в Кремле пытаются делать вид, что это не сможет изменить ни соотношения сил, ни конечной победы России в войне.

«Америка воюет против нас. Она воюет. Танки США движутся по территории РФ. Это плохо. Они не просто движутся, они движутся до определенного момента, а потом горят. Потому что мы их уничтожаем. И мы продолжим их уничтожать. И если американские самолеты начнут летать над нашей территорией, я не сомневаюсь, что наши доблестные военные также позаботятся о том, чтобы эти самолеты горели и падали», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Москва пытается представить действия США как «продавливание правил», на которых зиждется удобный Вашингтону миропорядок. И противопоставляет себя гегемонии так называемого «коллективного Запада». Однако, как отмечают многие аналитики, методы, которые избрала Москва – в частности, военная агрессия в Украине, – не способствуют появлению у России надежных союзников. И последнее расширение НАТО за счет вступления в альянс Швеции – доказательство того, что для большинства стран мирового сообщества аргументы Москвы выглядят неубедительно.

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