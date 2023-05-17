Адгур Ардзинба: отношения с Тбилиси Москва должна координировать с Абхазией

Лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба прокомментировал решения президента России Владимира Путина, связанные с Грузией.

«Прошла неделя как наш союзник и стратегический партнёр Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, плюс возобновляется прямое авиасообщение, и нет никакой реакции с нашей стороны, даже когда упоминание об Абхазии удаляется с сайтов российских авиакомпаний», – написал он в телеграм-канале.

Оппозиционер указывает на статью 3 Договора между Российской Федерацией и самопровозглашенной республикой Абхазия «О союзничестве и стратегическом партнерстве», в которой, в частности, говорится о «проведении скоординированной внешней политики.

На Парад Победы 9 мая в Москве Аслан Бжания вообще не получил приглашения

«Никто не говорит о том, что мировая держава Российская Федерация должна координировать с Абхазией свои отношения с КНР или коллективным западом. Но когда речь идёт о государстве, с которым Абхазия находится в состоянии войны, уверен, здесь наше мнение должно учитываться.

Непонятна молчаливая позиция руководства Абхазии по этому поводу. Вообще, надо сказать, за последние три года отношения между нашими странами, мягко говоря, не улучшились — всего одна встреча на высшем уровне, всего один визит главы правительства в Москву, крайне низкая активность Межправительственной комиссии, провал плана гармонизации законодательства и т.д. На Парад Победы 9 мая в Москве Аслан Бжания вообще не получил приглашения», – отметил Ардзинба.

Он уверен, что абхазские власти выбрали «узкокорпоротивную, олигархическую» повестку вместо «государственной и национальной».

«Никто не будет считаться с теми, кто в разгар мировых потрясений, вместо того, чтобы думать о том, как обезопасить и сохранить свой народ, занимается вопросами личного обогащения и обслуживания олигархов. Нам всем нужно понимать, что от действий и сигналов, посылаемых нашим руководством за пределы страны сегодня, сильно зависит авторитет и судьба нашего государства. И потом понадобится очень много времени и сил, чтобы все эти упущения исправить», – добавил Ардзинба.