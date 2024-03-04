Еще одно судно горит после атаки хуситов у берегов Йемена

Еще одно грузовое судно подверглось атаке хуситов у берегов Йемена неподалеку от Баб-эль-Мандебского пролива. Как сообщает профильное издание The Maritime Executive, контейнеровоз MSC Sky II, шедший под либерийским флагом, подвергся атаке одновременно двух ракет. На судне возник пожар, команда пытается с ним справиться.

Судно находится в Аденском заливе, рядом с Баб-эль-Мандебским проливом.

Нападения на торговые суда с применением ракет и беспилотников с йеменской стороны не прекращаются уже несколько месяцев. 2 марта у берегов Йемена затонул подбитый сухогруз, перевозивший удобрения. Ученые опасаются, что токсичные удобрения вызовут экологическое бедствие, чреватое гибелью морской фауны там, где сухогруз лег на дно.

Активность хуситов не ограничивается только нападениями на торговые суда. 3 марта стало известно, что в результате их диверсий в Аденском заливе повреждены несколько подводных кабелей высокоскоростной передачи данных, от которых зависит функционирование интернета в регионе.

Через Красное Море, Баб-эль-Мандебский пролив и Аденский залив осуществляется около 12% всего торгового судоходства в мире, в том числе около 30% всех контейнерных перевозок. После начала атак хуситов на торговые суда многие судоходные компании были вынуждены выбирать другие маршруты, что значительно затягивает и удорожает перевозки.