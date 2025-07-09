Президент США Дональд Трамп, как следует из аудозаписи его разговора на закрытой встрече со спонсорами во время предвыборной кампании 2024 года, говорил российскому президенту Владимиру Путину, что отдаст приказ «бомбить Москву» в случае российского вторжения в Украину. Запись опубликовала телекомпания CNN, Белый дом её пока не комментировал.

Ранее доступ к этим записям получили журналисты Джош Доуси, Тайлер Пейджер и Айзек Арнсдорф. Об угрозах Трампа Путину ударами по Москве в частности писала газета The Washington Post в мае прошлого года. В книге о выборах 2024 года, на которых Трамп одержал победу, журналисты пересказывали высказывания Трампа на встрече с донорами. Опубликована аудиозапись, однако, впервые.

На записи Трамп в частности говорит, по всей видимости, пересказывая события, которые имели место во время его первого президентского срока (2017–2021 годы): «Я сказал Путину: «Если вы вторгнетесь в Украину, я разбомблю Москву ко всем чертям. У меня не будет выбора». Президент США отметил, что Путин сказал в ответ, что не верит в реальность этой угрозы. Однако, как утверждает Трамп, он поверил в неё «на 10%». По словам президента США, для того, чтобы удержать Россию от вторжения, достаточно было и пятипроцентной веры в удар по Москве.

На той же записи Трамп говорит, что предупреждал и китайского лидера Си Цзиньпина об ударах по Пекину в ответ на возможное вторжение на Тайвань. Тот тоже, по словам Трампа, поверил на 10%.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что, если бы в 2022 году он был президентом, российского широкомасштабного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля того года, не случилось бы. В том, что оно всё же произошло, он обвиняет своего предшественника Джо Байдена.

В Кремле пока не комментировали публикацию аудиозаписи.

Соединённые Штаты поставляют Украине оружие и оказывают другую помощь, однако подчёркивают, что не намерены отправлять в Украину своих солдат или иным образом прямо вступать в конфликт. В отличие от администрации Байдена, администрация Трампа существенно смягчила риторику по отношению к России, заявляя о необходимости достижения мира. В последние дни, однако, Трамп несколько раз резко высказался о российском президенте и его нежелании завершать войну. Во вторник, в частности, президент США отметил, что Путин в общении с ним «говорит много всякой чуши», и, хотя ведёт себя любезно, не делает ничего для движения к миру.