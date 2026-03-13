Гражданина Грузии задержали в Абхазии по подозрению в шпионаже

В самопровозглашенной республике Абхазия по подозрению в шпионаже задержан гражданин Грузии.

По информации абхазской СГБ, Эмзара Багишвили, 1968 года рождения, имеющего вид на жительство в Абхазии, задержали 10 марта. 12 марта против него возбудили уголовное дело по статье «шпионаж». Багишвили доставлен в здание СГБ.

Утверждается, что задержание в селе Окуми Ткварчельского района произошло «в ходе реализации оперативной информации». Багишвили подозревается в «сборе и передаче сотруднику спецслужб Грузии информации о социально-политической обстановке в республике, а также о маршрутах передвижения военной техники и транспорта».

Каких-либо фактов, подтверждающих причастность гражданина Грузии к шпионажу, представлено не было.

На видео, опубликованном СГБ, у Багишвили спрашивают, где живут его дети.

«Двое в Грузии, один в Америке», — отвечает он.

«Служба государственной безопасности отмечает, что подобные факты взаимодействия с грузинскими спецслужбами пресекаются на стадии покушения, что позволяет предотвратить ущерб интересам республики Абхазия», — говорится в сообщении.

По информации Службы государственной безопасности Грузии, в связи с произошедшим задействована «горячая линия», устанавливаются детали.