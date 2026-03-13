Гражданина Грузии задержали в Абхазии по подозрению в шпионаже

В самопровозглашенной республике Абхазия по подозрению в шпионаже задержан гражданин Грузии.
По информации абхазской СГБ, Эмзара Багишвили, 1968 года рождения, имеющего вид на жительство в Абхазии, задержали 10 марта. 12 марта против него возбудили уголовное дело по статье «шпионаж». Багишвили доставлен в здание СГБ.
Утверждается, что задержание в селе Окуми Ткварчельского района произошло «в ходе реализации оперативной информации». Багишвили подозревается в «сборе и передаче сотруднику спецслужб Грузии информации о социально-политической обстановке в республике, а также о маршрутах передвижения военной техники и транспорта».
Каких-либо фактов, подтверждающих причастность гражданина Грузии к шпионажу, представлено не было.
На видео, опубликованном СГБ, у Багишвили спрашивают, где живут его дети.
«Двое в Грузии, один в Америке», — отвечает он.
«Служба государственной безопасности отмечает, что подобные факты взаимодействия с грузинскими спецслужбами пресекаются на стадии покушения, что позволяет предотвратить ущерб интересам республики Абхазия», — говорится в сообщении.
По информации Службы государственной безопасности Грузии, в связи с произошедшим задействована «горячая линия», устанавливаются детали.
- В Сухуми периодически заявляют о причастности граждан Грузии и иностранцев к шпионажу. Так, 1 октября 2025 года был задержан житель Гальского района Шалва Хизанишвили, его также обвиняют в шпионаже. В настоящее время дело Хизанишвили передано в абхазский Верховный суд.
- В январе 2025 года суд приговорил Каху Мурадова к 15 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене и незаконном обороте оружия.
- В 2023 году по делу о шпионаже гражданка Грузии Кристина Такаландзе была осуждена на 10 лет и 6 месяцев.
- В конце января 2026 года с территории Абхазии выдворили гражданина Великобритании Кулдипа Сингха, которого заподозрили «в возможной причастности к деятельности иностранной спецслужбы».
Форум