Рутинное обсуждение угрозы иностранной цензуры в отношении национальных интересов США в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США неожиданно привлекло повышенное внимание представителей грузинской власти. В промежуточном отчете конгрессмены пришли к выводу, что «Европейская комиссия подвергает цензуре политический контент США». Эти формулировки грузинские власти расценили как подтверждение собственной антиевропейской риторики и подтверждение влияния так называемого Deep state на европейские институты. Оппоненты власти считают такую реакцию попыткой отвлечь общественное внимание от внутренних проблем, в том числе, обсуждение инициатив об уголовном преследовании прозападных политиков и общественных деятелей, не признающих легитимность власти «Грузинской мечты».

Промежуточные слушания юридического комитета Палаты представителей Конгресса США оказались в центре внимания проправительственных СМИ и самой правящей партии неслучайно. В ходе обсуждения темы «Угроза иностранной цензуры, часть II: десятилетняя европейская кампания по цензуре мирового интернета» комитет пришел к следующим выводам:

«Непубличные документы, предоставленные комитету, показывают:

• Европейская комиссия оказывала давление на платформы социальных сетей с целью цензуры достоверной информации в Соединенных Штатах;

• Европейская комиссия подвергает цензуре политический контент США;

• Европейская комиссия непропорционально часто нацеливается на контент консервативного толка и вмешивается в выборы по всей Европе;

• “Добровольные” и “консенсусные” регуляторные инициативы Европейской комиссии на деле не являются ни добровольными, ни основанными на консенсусе».

Несмотря на то, что речь идет лишь о промежуточных выводах, премьер-министр Ираклий Кобахидзе счел их достаточными для жестких политических оценок.

«Важно, когда международный обзор объективно оценивает ситуацию в европейской бюрократии, в том числе в части вмешательства в выборы. Грузинское общество давно располагает подобной информацией. Все видели, как европейская бюрократия вмешивалась в выборы 2024 года, а также в 2020–2021 годах — в процесс непризнания выборов. Это крайне грубая практика, которую необходимо исправлять. Когда-то Европа отличалась высоким уровнем демократии и верховенства права, сегодня мы видим серьезный спад по всем направлениям, на что и указывает американский документ», — заявил Кобахидзе грузинским журналистам в Дубае.

Премьер вновь напомнил об утверждениях «Грузинской мечты» о влиянии Deep state на структуры ЕС и международные институты, включая Хельсинкскую комиссию Конгресса США, которая регулярно проводит слушания по ситуации в Грузии и критикует правящую партию. Сопредседатель комиссии, конгрессмен Джо Уилсон, является одним из инициаторов санкционного законопроекта MEGOBARI Act против «Грузинской мечты».

«Пример Грузии ясно показывает, какие процессы происходят в Хельсинкской комиссии. Она используется как инструмент против интересов Грузии. Уилсон принимал в этом активное участие, и это было фактически разоблачено благодаря информации, распространенной в США. Все видят, что комиссия следует линии так называемого Deep state, и на примере Грузии это особенно наглядно», — отметил Кобахидзе.

Из Дубая премьер также приветствовал инициативу депутатов «Грузинской мечты» о подготовке закона, предусматривающего уголовное преследование лиц, не признающих легитимность власти. «Все обязаны уважать Конституцию и конституционный строй», — подчеркнул он.

Оппозиция призвала главу правительства сосредоточиться на внутренних проблемах страны. Секретарь по внешним вопросам объединения «Сильная Грузия — Лело» Григол Гегелия обвинил власти в «мошеннической пропаганде».

«Отношения между США и ЕС будут урегулированы. Лучше сосредоточиться на том, куда движется Грузия. Страна изолирована, экономически и социально заходит в тупик. Грузинский народ живет в тяжелых условиях, а у власти — беспрецедентно репрессивное законодательство, которое ни одно правительство в истории страны не позволяло себе принимать», — заявил Гегелия.

Оппоненты власти убеждены, что в ближайшее время «Грузинская мечта» инициирует новый репрессивный закон об уголовном преследовании тех, кто не признает легитимность ее власти. Некоторые депутаты правящей партии уже высказывали недовольство в адрес пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая, как и прозападные оппозиционные партии, не признает легитимность власти после парламентских выборов 2024 года.

«Спасибо, что напомнили нам, что ваше существование требует нашего признания — вы его недостойны», — написала из тюрьмы лидер партии «Дроа» Элене Хоштария. — «Мы не признаем вас ни на Руставели, ни в партийных офисах, ни в тюрьмах, ни на экранах, ни эмиграции, ни на кухне».

Несмотря на боевой настрой оппозиции, многие представители прозападных сил признают, что пока не удается эффективно противостоять антидемократическому и антизападному курсу правящей партии. Дополнительным сигналом о намерении отдалить страну от ЕС стала вечерняя новость о готовности Ираклия Кобахидзе начать публичные дебаты о «плюсах и минусах евроинтеграции» на проправительственных телеканалах. С такой инициативой выступила аффилированная с «Грузинской мечтой» партия «Единая нейтральная Грузия», заявившая, что «волей народа является пересмотр курса на ЕС».

