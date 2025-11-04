Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке конгрессмена от Южной Каролины Джо Уилсона на предстоящих промежуточных выборах 2026 года. Уилсон, автор акта MEGOBARI и законопроекта «О непризнании Грузинского кошмара», вновь баллотируется в Конгресс.

«Джо Уилсон имеет мою полную и безоговорочную поддержку при переизбрании – он никогда не подведёт вас», – заявил президент США.

Лидеры «Грузинской мечты» называют Джо Уилсона, который критикует их за «пророссийскую, прокитайскую, проиранскую и антиамериканскую политику», «агентом Deep State».

«Джо Уилсон и «Нацдвижение» – это одно и то же, оба являются агентами Deep State», – заявил Ираклий Кобахидзе 18 сентября.

«Конгрессмен Джо Уилсон, который с самого начала был на нашей стороне, – выдающийся защитник второго избирательного округа Южной Каролины», – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Он напомнил, что Уилсон является полковником Национальной гвардии в отставке и членом Комитета по вооружённым силам Палаты представителей. По его словам, Уилсон обладает «мудростью и отвагой, необходимыми для защиты нашей страны, поддержки сильнейших вооружённых сил и ветеранов, а также для обеспечения мира через силу».

«В Конгрессе Джо усердно работает над тем, чтобы сохранить безопасность наших границ, защитить страну, остановить преступность среди мигрантов, укрепить верховенство закона и порядок, развивать экономику, снижать налоги и регулирования, продвигать инициативу «Произведено в Америке», поддерживать энергетическое доминирование США, укреплять доверие к выборам и защищать Вторую поправку Конституции, которая всё чаще оказывается под угрозой», – написал Трамп.

Промежуточные выборы в США назначены на ноябрь 2026 года. Тогда будут избраны все 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. На прошлых выходных Дональд Трамп объявил о поддержке нескольких действующих республиканских конгрессменов, которые вновь баллотируются.

Ранее Трамп уже высказывался в поддержку Уилсона.

6 мая 2025 года Палата представителей Конгресса США приняла законопроект MEGOBARI Act (Закон об усилении и расширении возможностей Грузии для подотчётности, устойчивости и независимости). Однако, по информации СМИ, сенатор-республиканец Маркуэйн Маллин блокирует его рассмотрение в Сенате. Документ предусматривает санкции и визовые ограничения для высокопоставленных грузинских чиновников.

Агентство Reuters сообщало, что сооснователь техасской нефтяной компании Frontera Стив Никандрос в частных беседах с членами Конгресса лоббирует интересы «Грузинской мечты».