«Грузинская мечта» ужесточает закон «о грантах» и связанные с ним нормы

«Грузинская мечта» инициировала пакет законодательных актов, в соответствии с которым будет уточнено определение гранта. По словам председателя фракции Ираклия Кирцхалия, согласно поправкам, грантом будут считаться средства, передаваемые любым лицом другому лицу в денежной или натуральной форме, которые используются или могут быть использованы для оказания влияния на правительство Грузии, государственные учреждения или любую часть общества.

«Как хорошо известно общественности, за последние 5 лет в нашей стране было предпринято несколько попыток свергнуть правительство, избранное грузинским народом. В революционных процессах активно участвовали как местная радикальная оппозиция, так и финансируемые из-за рубежа так называемые НПО. К счастью, государство успешно пресекло все попытки революции, чему в значительной степени способствовали законодательные поправки, в том числе, прежде всего, закон о прозрачности. Все хорошо помнят сопротивление иностранных недоброжелателей Грузии первой редакции Закона о прозрачности, который предусматривал лишь одно – предоставление ежегодных финансовых деклараций финансируемыми из-за рубежа НПО. Было подтверждено, что как конкретные иностранные доноры, так и их организации многое скрывали. К счастью, грузинское общество вскоре отличило правду от ложной пропаганды, и правительство успешно приняло чрезвычайно важный закон», - заявил Кирцхалия.

Он в очередной раз обвинил иностранныме фонды USAID, NED, EED в финансировании революционных процессов в Грузии и отметил, что за Грузией законы «о прозрачности иностранного финансирования» были приняты Францией, Турцией, Сербией и другими странами:

«В нынешней ситуации финансирование беспорядков, насилия и революционных процессов в Грузии из-за рубежа значительно затруднено. Однако на практике мы видим, что определенные механизмы и способы обхода законов все еще существуют, и наша страна с большим трудом ими пользуется. Это может стоить потери поддерживаемого мира, спокойствия, экономического прогресса и процветания».

«Чтобы в будущем никто не смог найти альтернативный способ финансирования беспорядков и насилия в Грузии из-за пределов страны», «Грузинская мечта и вносит поправки в законодательство заявляет Ираклий Кирцхалия, «Грузинская мечта».

Согласно пакету законодательных поправок в закон Грузии «О грантах»:

Уточняется определение грантов и устанавливается, что грантом также считаются средства, переведенные любым лицом, любому лицу в денежной или натуральной форме, используемой или которая может быть использована с убеждением или намерением оказать какое-либо влияние на правительство Грузии, государственные учреждения или любую часть общества, для деятельности, осуществляемой или подлежащей осуществлению, которая направлена на формирование, реализацию или изменение внутренней или внешней политики Грузии, а также для деятельности, которая используется или может быть использована для деятельности, вытекающей из политических или общественных интересов, подходов или отношений иностранного правительства или иностранной политической партии. Такое финансирование может быть получено лицом только с предварительного разрешения правительства Грузии.

Законом вводится понятие юридического лица другого государства, деятельность которого существенно связана с вопросами, касающимися Грузии. Устанавливается, что такое юридическое лицо сможет получать гранты только с предварительного согласия правительства Грузии. Например, организация, зарегистрированная за рубежом, но осуществляющая основную деятельность в Грузии, будет обязана обращаться к правительству Грузии за разрешением на получение финансирования. В противном случае наступит уголовная ответственность.

Также уточняется, что грантом считается передача средств в денежной или натуральной форме, в обмен на которую получатель оказывает техническую помощь в виде передачи технологий, специализированных знаний, навыков, экспертизы, услуг и/или иной помощи. Соответственно, если иностранная сила нанимает экспертов в Грузии за денежное вознаграждение, такие средства будут считаться грантом и потребуют предварительного согласия правительства.

Если представительство, филиал или подразделение нерезидентного юридического лица получает грант, в том числе от юридического лица, филиалом которого оно является, для получения гранта также требуется предварительное согласие правительства Грузии. Получение гранта без такого согласия повлечёт административную ответственность – штраф, в размере двойной суммы незаконно полученного гранта.

Изменения вносятся и в Уголовный кодекс, заявляет Кирцхалия, в частности, в статью 194 Уголовного кодекса (легализации незаконных доходов) будет введено отягчающее обстоятельство – отмывание денег с целью осуществления деятельности по политическим вопросам Грузии, что будет наказываться лишением свободы на срок от 9 до 12 лет.

Уголовная ответственность также будет возложена на руководящее должностное лицо политической партии, которое нарушит органический закон «О политических объединениях граждан», в частности, примет иностранное финансирование. Это повлечёт штраф, общественно полезные работы сроком от 300 до 500 часов либо лишение свободы на срок до 6 лет.

Уголовно наказуемым становится и внешнее лоббирование. В частности, передача прямо или косвенно денежных средств, ценных бумаг, имущества, имущественной выгоды или любого иного преимущества гражданину или юридическому лицу другого государства в обмен на осуществление деятельности по политическим вопросам, связанным с Грузией, будет наказываться штрафом, общественно полезными работами сроком от 300 до 500 часов либо лишением свободы на срок до 6 лет.

В органический закон «О политических объединениях граждан» вносятся изменения, связанные с ограничением членства в политических партиях:

Законопроект определяет основания недопустимости членства в политической партии. В частности, лицу, работающему по трудовому договору в организации, более 20% годового дохода которой получено от иностранной силы, запрещается членство в политической партии сроком на 8 лет.

Мониторинг финансовой деятельности членов политических партий будет осуществлять Государственная служба аудита.

Термин «имеющий заявленную избирательную цель» заменяется на «имеющий заявленную партийно-политическую цель».

Ограничения, предусмотренные законодательством для политических партий, будут распространяться также на субъекты с заявленной партийно-политической целью.

В случае получения иностранного финансирования устанавливается уголовная ответственность руководящего лица политической партии и субъекта с заявленной партийно-политической целью.

В Кодекс об административных правонарушениях вводится новое административное правонарушение за осуществление субъектом предпринимательской деятельности публичной политической деятельности, не связанной с его основной предпринимательской деятельностью. За совершение такого правонарушения Государственная служба аудита оштрафует субъекта на 20 000 лари, а при повторном и каждом последующем нарушении – на 40 000 лари, сообщил Кирцхалия.