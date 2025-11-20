Содокладчики ПАСЕ призвали власти Грузии прекратить преследования оппозиции

Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Грузии Эдит Эстрелла и Сабина Чудич призвали грузинские власти немедленно прекратить, как они выразились, «политически мотивированные» уголовные дела против лидеров оппозиционных партий. Соответствующее заявление опубликовано по итогам их визита в Тбилиси 10–12 ноября.

По словам содокладчиков, выдвинутые против руководства демократических оппозиционных сил обвинения, предусматривающие длительные сроки заключения, являются сфабрикованными и должны рассматриваться в контексте недавних обращений в Конституционный суд с требованием запретить несколько крупных оппозиционных партий.

«Такие действия не имеют места в демократическом обществе. Мы призываем власти прекратить шаги, которые фактически устанавливают диктатуру в Грузии», – заявили Эстрелла и Чудич.

Они также вновь потребовали отменить спорные законы – «О прозрачности иностранного влияния», поправки к закону «О грантах» и «Кодексу об административных правонарушениях», которые, по их словам, противоречат европейским стандартам и рекомендациям Венецианской комиссии.

Во время визита представители ПАСЕ встретились со спикером грузинского парламента Шалвой Папуашвили, депутатами «Грузинской мечты», а также парламентской и непарламентской оппозицией.

«Они приветствовали тот факт, что их запрос на встречу с заключёнными политическими лидерами был удовлетворён, однако глубоко сожалели об отказе представителей правительства встретиться с ними, а также о том, что власти отклонили их запрос на встречу с Мзией Амаглобели в тюрьме», – говорится в заявлении.

Согласно пресс-релизу, содокладчики подчеркнули готовность продолжать диалог с властями Грузии и выразили сожаление по поводу отсутствия сотрудничества со стороны правительства.