ЕС ищет способы выделять деньги гражданскому обществу в Грузии - Марта Кос

ЕС продолжает поддерживать гражданское общество в Грузии несмотря на то, что «сейчас это очень сложно», заявила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос в ходе панельной дискуссии на Форуме ЕС по расширению.

«Правительство (Грузии) очень внимательно относится к тому, кому мы выделяем деньги. Финансовая помощь удвоилась и будет ещё больше. Сейчас мы ищем способы выделять деньги, не нанося ущерба их существованию. Например, на прошлой неделе у меня состоялся диалог с представителями гражданского общества стран-кандидатов, где также присутствовал представитель Грузии», — сказала Марта Кос.

В июле-августе 2025 года грузинский парламент принял ряд законов, ограничивающих деятельность гражданского общества. Среди таковых - закон о регистрации иностранных агентов, т.н. «грузинский FARA». Он обязывает неправительственные организации предоставлять Антикоррупционному бюро информацию о проектах, реализованных в последние годы, бенефициарах этих проектов и мероприятиях, проводимых в их рамках.

Грузинское правительство также приняло закон «о грантах», который обязывает как получателей, так и грантодателей не выдавать гранты без разрешения правительства.

Напомним также, в Брюсселе проходит форум ЕС по расширению, а также заседание Совета по общим вопросам Еврокомиссии. С тех пор, как Грузия получила статус кандидата в ЕС, представителей грузинских властей впервые не пригласили на мероприятие.