Организаторы прозападных акций протеста планируют с особым размахом отметить завтрашний день. Он юбилейный - 500 дней общественники, граждане Грузии требуют от власти повторных парламентских выборов, освобождения политзаключенных и возращения страны на европейский путь развития. В субботнюю ночь демонстранты собираются на проспекте Руставели в Тбилиси отметить и наступление православного праздника Пасхи. Свои планы и у Альянса оппозиции. Накануне, 9 апреля - Дня единения страны, прозападные партии объявили о начале подготовки масштабного марша ко Дню независимости - 26 мая. Особое недовольство в рядах правящей партии вызвали последние слова пятого президента Саломе Зурабишвили о необходимости продолжения протестов и появления новых оппозиционных политических сил.

- В субботу, 11 апреля, уже традиционно ждем вас у Филармонии, - говорит в своем видеообращении активист Нино Жвания, напоминая о привычном маршруте до проспекта Руставели и количестве дней протеста.

«Уже 500-й день мы протестуем против ситуации, сложившейся в Грузии. Да, в эту субботу нашему протесту исполняется 500 дней. Следующий день же - светлый праздник Пасхи. Потому мы соберемся у Кашветской церкви и вместе встретим один из главных праздников христианского мира», - сообщила Нино Жвания.

Еще один активист, представитель движения «Превенция для прогресса» Тато Келбакиани дает оценку протестному движению.

«Это беспрецедентный случай в новейшей истории Грузии, когда противостояние длится 500 дней. И это несмотря на то, что за эти полтора года власти предприняли множество репрессивных шагов: многие наши соратники задержаны, оштрафованы на основании разных репрессивных законов. Но власти не смогли сломить это противостояние, результатом которого является процесс непризнания. Это стало серьезным вызовом для режима Иванишвили. Потому и важен завтрашний день - как проявление нашей стойкости и веры - с таким противостоянием и борьбой мы обязательно достигнем цели».

Оппозиционные политики, высоко ценя стойкость гражданского общества, тщетно пытаются оказаться если не во главе протестного движения, то значимыми игроками. Их очередная попытка завершилась созданием Альянса оппозиции из 9 прозападных партии. 9 апреля, в День памяти жертв советского режима в борьбе за независимость они объявили о подготовке к широкомасштабному шествию 26 мая, в День независимости. «Чтобы начать процесс национальной мобилизации вокруг идеи независимости», - как отмечается в заявлении Альянса оппозиции.

Один из представителей альянса, лидер «Европейской Грузии» Гиги Церетели недоумевает, почему это так насторожило власти «Грузинской мечты».

«Ничего такого не происходит. Альянс оппозиции начал кампанию - не военную, а обычной демократической мобилизации. Это означает, что соберутся люди и скажут о своих демократических устремлениях, отметят так День независимости. Это право защищено Конституцией, и я не понимаю, почему вокруг этого так много разговоров и поднимается какая-то паника? Никто ничего противозаконного не делает, и никто никакого срыва не планирует».

Представители «Грузинской мечты», которым ответил Церетели, посчитали, что Альянс оппозиции намерен сорвать праздничные мероприятия в День независимости 26 мая. По всей вероятности, там еще не забыли, как в последний год президенства с праздничной трибуны на площади Свободы, в День независимости Саломе Зурабишвили раскритиковала правительство «Грузинской мечты» за антизападную риторику и сближение с Россией.

Высказывания пятого президента, не признающего легитимность власти «Грузинской мечты» после парламентских выборов 2024 года, до сих пор вызывает особое возмущение у представителей правящей партии. Исключением не стали и вчерашние слова Саломе Зурабишвили во время пятничной онлайн конференции. На вопрос о перспективах оппозиции Зурабишвили ответила:

«Я считаю, что необходимо появление новых партий, потому что в обществе действительно есть потребность в этом. Прежде чем станет ясно, какая партия больше нравится обществу, необходимо пройти определенные этапы. Прежде чем мы достигнем этого этапа, мы должны выиграть первую битву, и эта первая битва требует объединения новых партий, старых партий, протестующих, общества, которое пока пассивно, и нуждается в активизации в этой общей борьбе, которая называется спасением Грузии от русификации».

Полностью нивелировать не только слова, но и политическую фигуру бывшего президента предложил глава парламентского комитета по юридическим вопросам, депутат «Грузинской мечты» Арчил Гордуладзе.

«Саломе Зурабишвили уже перелистанная страница в новейшей истории нашей страны. Этот человек – печальное событие, потому что она стала обычным представителем «Национального движения». Мы видим с её стороны попытку самореализации, но эти попытки не заслуживают внимания. Попытки радикальной оппозиции обречены на провал, потому что они не имеют никакой поддержки в обществе», – сказал Арчил Гордуладзе.

Этого же мнения придерживается еще один депутат правящей силы - Леван Мачавариани.

«Радикальная оппозиция вокруг нее полностью исчезла, и теперь ее только и делают, что оскорбляют. Зурабишвили не может смириться с тем, что ее исключили из игры. Соответственно, она высказывает идеи о том, что якобы участвует в каком-то процессе. В действительности она ни в каком процессе не участвует».

Отчасти эти слова подтвердил один из лидеров «Ахали», входящей в Альянс оппозиции, Ника Гварамия. По его мнению, на грузинском политическом рынке нет спроса на новые партии.

«Я считаю, что грузинский оппозиционный спектр готов прийти к власти, повести страну к Европейскому союзу и в течение 5–6 лет сделать её членом ЕС. Я глубоко в этом убеждён. Остальное - вопрос политического вкуса, в том числе Саломе Зурабишвили, которая свободна говорить о своих политических вкусах. Саломе Зурабишвили является политиком и имеет право на то, чтобы хотеть обновления политического поля. Желаю ей успехов в этом деле, если она считает это необходимым, и если у неё есть такие возможности», — заявил Гварамия.

Оппозиционный лидер говорил о политических планах накануне у мемориала жертвам 9 апреля, где часом ранее не обошлось без стычек между активистами и представителями власти «Грузинской мечты». Последним пришлось подтянуть полицию и выстроить почетный караул, чтобы беспрепятственно дойти до мемориала и возложить цветы. Активисты их освистали и скандировали: «Рабы России! Предатели!». В ответ представители власти назвали их радикалами и проводниками вражеских идей.

Председатель парламентского комитета по вопросам самоуправления Ираклий Кадагишвили особо отметил, что 9 апреля к мемориалу жертвам советской системы цветы возложили послы практически всех стран ЕС, открыто критикующих «Грузинскую мечту».

«Это неприемлемо для общества, когда маргинальная часть разжигает политические страсти. Мы знаем, что всё это поощряется и финансируется как проект поляризации общества. С другой стороны, послы, которые сегодня стояли у мемориала 9 апреля, при финансовой поддержке своего государства, поощряют эту поляризацию, чтобы нация не могла объединиться вокруг какого-либо вопроса. Всё это ещё раз показывает, с каким лицемерием мы имеем дело», — возмущался в ночном эфире ОВГ Ираклий Кадагишвили, обвиняя оппонентов в «политическом каннибализме». Депутат правящей партии считает непозволительным «раздувать свои узкопартийные политические страсти в национальные праздники».

Подписывайтесь на нас в соцсетях