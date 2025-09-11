«Антиамериканский поворот» - в Хельсинкской комиссии прошли слушания по Грузии

10 сентября в «Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе» США, известной также как «Хельсинкская комиссия», состоялись слушания по Грузии. Докладчики и конгрессмены резко раскритиковали внешнюю и внутреннюю политику «Грузинской мечты».

«От партнёра к проблеме: антииамериканский разворот Грузии» на заседании под таким названием конгрессмены заслушали:

пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили;

бывшего министра обороны Тину Хидашели;

старшего научного сотрудника «Hudson Institute» Люка Кофи.

На слушаниях говорили о необходимости принятия MEGOBARI Act, о сближении «Грузинской мечты» с Россией, Ираном и Китаем и отметили, что это противоречит политике президента Дональда Трампа.

Зурабишвили и Хидашели также обратили внимание на аресты людей на фоне продолжающихся протестных демонстраций, в том числе основательницы издания «Батумели» Мзии Амаглобели.

Что сказала Саломе Зурабишвили?

«Сегодня я здесь от имени тех людей, которые находятся в тюрьме, и символически хочу назвать Мзию Амаглобели — как журналистку, как женщину, которая совершенно необоснованно находится в заключении. Именно от имени этих людей я хочу говорить об отношениях между Грузией и Соединёнными Штатами. Сегодня, впервые за более чем 30 лет, правящий режим Грузии отвернулся от этого партнёрства… и постепенно всё больше сблизил страну с противниками Соединённых Штатов», — заявила Саломе Зурабишвили.

По её словам, партия «Грузинская мечта» становится всё более «антизападной» и «пророссийской», а её публичные позиции «приобретают антиамериканский тон».

В качестве примера она упомянула «публичные нападки на представителей США, враждебные атаки лично на президента Трампа» и «обвинения в адрес США в так называемом требовании открыть второй фронт».

«Параллельно лидеры „Грузинской мечты“ активно углубляют связи, в первую очередь, с Россией (копирование риторики российской пропаганды), с Китаем (проект Анаклия, стратегическое партнёрство после остановки американского проекта, инфраструктурные проекты, безвизовый режим) и с Ираном», — заявила она.

Что сказала Тина Хидашели?

Бывший министр обороны подчеркнула, что национальный интерес Грузии – стратегическое партнёрство с США, включая участие Грузии в международных миссиях в Ираке и Афганистане. Однако, по словам Тины Хидашели, власти отказались от этого пути и сблизились с авторитарными режимами, которые одновременно являются соперниками США, чем ослабляют суверенитет Грузии.

Она также акцентировала внимание присутствующих на роли Грузии в «Срединном коридоре»:

«Грузия находится в сердце Срединного коридора – маршрута, соединяющего Восток и Запад, Север и Юг, современного шелкового пути. Он связывает Европу с Центральной Азией в обход России и Ирана. Возможно, мы малы по размеру, но это наше конкурентное преимущество», — сказала она.

По словам Тины Хидашели, для США «бесценным» является то, что предлагает Срединный коридор, а Грузия — его «ось», без которой «свободного коридора не существует: в случае его потери открываются двери для России, Китая и Ирана».

«Свободная, демократическая, ориентированная на Запад Грузия неприемлема для Москвы и становится всё более проблемной для Пекина. К сожалению, нынешняя правящая партия „Грузинская мечта“ выбрала путь, который служит этим авторитарным интересам, а не противодействует им», — сказала она.

Экс-министр обороны Грузии говорила и о нарушениях, выявленных на парламентских выборах 2024 года, о преследованиях оппозиционных политиков, активистов и журналистов. В своём выступлении Хидашели призвала власти США предпринять шаги в семи ключевых направлениях:

целевые санкции против лидеров «Грузинской мечты» и их пособников;

поддержка гражданского общества и независимых СМИ;

недвусмысленное подтверждение приверженности США суверенитету и территориальной целостности Грузии;

принятие MEGOBARI Act;

инвестиции в рамках Срединного коридора, чтобы стратегическая география Грузии не осталась под влиянием Китая, России и Ирана;

возобновление сотрудничества в сфере обороны;

расширение связей между народами.

«История Грузии не закончилась. Нас затормозили, да, но мы не повержены. Грузинский народ остаётся верным тем ценностям, которые сделали нас партнёром Соединённых Штатов», — заявила она.

Что сказал Люк Кофи?

Старший научный сотрудник «Хадсоновского института» Люк Кофи, который много лет занимается вопросами, связанными с Грузией, в своём выступлении в основном касался внешней политики. Он заявил, что заявления лидеров «Грузинской мечты» о том, что они сторонники Дональда Трампа, являются ложными. «Всё как раз наоборот», — сказал он и подчеркнул, что сближение с Ираном не соответствует мировоззрению президента Трампа, как и приглашение Коммунистической партии Китая к участию в критически важных инфраструктурных проектах, а также предоставление России возможностей обходить санкции, что «подрывает способность президента Трампа достичь мира в Украине, что является главным приоритетом внешней политики этого Белого дома».

Он также отметил, что «Грузинская мечта» лжёт, утверждая, будто западные должностные лица требуют от Грузии открыть второй фронт против России и говорят о некой «глобальной партии войны».

«Это вздор, и важно на это ответить. Я ни от кого в Вашингтоне не слышал, что Грузия должна открыть второй фронт против России», — сказал он.

Кофи также сделал акцент на потеплении отношений Тбилиси с Пекином и Тегераном. В числе примеров сближения с Ираном он назвал:

визит заместителя министра иностранных дел Грузии в посольство Ирана на мероприятие, посвящённое «памяти мучеников, погибших в результате нападения израильского режима», где он выразил солидарность с Ираном;

«незадолго до этого гражданин Грузии был признан американским судом виновным в участии в заговоре Корпуса стражей исламской революции по планированию убийства иранско-американской журналистки», — отметил Кофи.

Что касается отношений с Пекином, Люк Кофи заявил: «Естественно, что Грузия хотела бы наладить тёплые отношения с Пекином. Однако вызывает тревогу тот энтузиазм, который проявляют чиновники “Грузинской мечты” при установлении более тесных связей с Китаем», — отметил он.