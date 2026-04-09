Инал Ардзинба вернулся на работу в администрацию президента РФ – РБК

Бывший глава МИД самопровозглашённой республики Абхазия Инал Ардзинба вернулся на работу в администрацию президента РФ, сообщили источники российского издания РБК.

Он возглавил департамент координации стратегических инициатив в управлении по стратегическому партнерству и сотрудничеству, которое будет заниматься выстраиванием политики в отношении зарубежных стран. Управление возглавляет выходец из «Росатома» Вадим Титов и оно входит в блок первого заместителя руководителя администрации Сергея Кириенко, пишет издание.

По словам собеседников РБК, в сферу ответственности Инала Ардзинба частично входят и африканские страны.

«Там нет четкого разделения по странам, сотрудники занимаются решением разных задач в разных странах», — утверждает федеральный чиновник.

По словам еще одного источника, близкого к администрации президента, сейчас идет работа над тем, чтобы четко прописать разграничение полномочий между новым управлением, Министерством иностранных дел и другими структурами, занимающимися внешней политикой.

Инал Ардзинба на звонок и сообщение РБК не ответил. Ранее он работал в администрации под кураторством Владислава Суркова.

Информацию о назначении Ардзинба комментируют абхазские телеграм-каналы. «Газета.abh» утверждает, что должность в администрации президента РФ предполагает отказ от второго гражданства. «АМРА-life» пишет, что Ардзинба теперь занимает «высокую должность в Кремле, а через несколько лет может вернутся и к абхазскому направлению».