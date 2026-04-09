Инал Ардзинба вернулся на работу в администрацию президента РФ – РБК

Бывший глава МИД самопровозглашённой республики Абхазия Инал Ардзинба вернулся на работу в администрацию президента РФ, сообщили источники российского издания РБК.
Он возглавил департамент координации стратегических инициатив в управлении по стратегическому партнерству и сотрудничеству, которое будет заниматься выстраиванием политики в отношении зарубежных стран. Управление возглавляет выходец из «Росатома» Вадим Титов и оно входит в блок первого заместителя руководителя администрации Сергея Кириенко, пишет издание.
По словам собеседников РБК, в сферу ответственности Инала Ардзинба частично входят и африканские страны.
«Там нет четкого разделения по странам, сотрудники занимаются решением разных задач в разных странах», — утверждает федеральный чиновник.
По словам еще одного источника, близкого к администрации президента, сейчас идет работа над тем, чтобы четко прописать разграничение полномочий между новым управлением, Министерством иностранных дел и другими структурами, занимающимися внешней политикой.
Инал Ардзинба на звонок и сообщение РБК не ответил. Ранее он работал в администрации под кураторством Владислава Суркова.
Информацию о назначении Ардзинба комментируют абхазские телеграм-каналы. «Газета.abh» утверждает, что должность в администрации президента РФ предполагает отказ от второго гражданства. «АМРА-life» пишет, что Ардзинба теперь занимает «высокую должность в Кремле, а через несколько лет может вернутся и к абхазскому направлению».
- Инал Ардзинба был назначен на должность главы абхазского МИДа 17 ноября 2021 года, а покинул должность в мае 2024-го. Он – родственник первого абхазского президента Владислава Ардзинба.
- В 2014–2018 годах он работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину.
- В 2018-м стал председателем Межконфессионального общественного совета по делам молодежи, созданного при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле.
- В ноябре 2015 года украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Ардзинба в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования «Бессарабия» на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации «ДНР». Ардзинба с 2015 года находится в Украине в розыске. В базе данных МВД страны сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования.
- Ардзинба активно критиковал международные организации, называл Государственный департамент США, Агентство США по международному развитию (USAID) и Европейский союз «субъектами агрессивной изоляции Абхазии».
- При нём Абхазский МИД приостановил согласование новых проектов Программы развития ООН (ПРООН, UNDP) и выдачу сертификатов на их реализацию. Руководитель миссии USAID (Агентство США по международному развитию) на Южном Кавказе Джон Пеннел был объявлен в Абхазии персоной нон грата. Спецпредставителю ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаару дважды отказали в рабочих визитах в Абхазию. Представители НПО заявляли, что решения Ардзинба ведут «к ещё большей изоляции Абхазии».
Форум