КНДР запустила баллистическую ракету, способную поразить США

Северная Корея в понедельник провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18», способной поразить территорию США. О запуске сообщило официальное северокорейское агентство ЦТАК. За испытаниями наблюдал руководитель КНДР Ким Чен Ын.

В сообщении говорится, что запущенная с полигона к востоку от Пхеньяна ракета пролетела 4 415 секунд, дальность её полета составила 1 023 километра, а максимальная высота - 6 518 километров. Она, как сообщается, приземлилась в море в заданном квадрате к западу от японского острова Хоккайдо.

Ким Чен Ын назвал запуск «сигналом агрессивным силам, которые наращивают свою безрассудную истерию военной конфронтации». По его словам, запуск ракеты показал готовность КНДР дать «мощный и решительный отпор» США и Южной Корее. Также, как утверждается, он поставил новые задачи по развитию стратегических ядерных сил КНДР.

«Хвасон-18» – наиболее современная и мощная ракета, находящаяся на вооружении КНДР. Она способна нести ядерное оружие, радиус её действия теоретически включает в себя всю территорию США. Первое испытание ракеты было произведено в апреле 2023 года.

Соединённые Штаты, Южная Корея и Япония осудили запуск. Совет безопасности ООН во вторник по запросу США соберётся для его обсуждения. Соединённые Штаты и их союзники указывают на то, что КНДР нарушает резолюции Совета безопасности.

США в последнее время выражали обеспокоенность в связи с развитием военного сотрудничества Северной Кореи с Россией. По сообщениям, официально не подтверждённым Москвой и Пхеньяном, КНДР в этом году начала поставлять России большие объёмы боеприпасов. Москва, в свою очередь, оказала содействие в подготовке запуска на орбиту военного спутника.

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