Кто и что препятствует Грузии на пути к ЕС и демократии

Заседание Совета министров иностранных дел ЕС, 16 марта 2026 г., Брюссель.

Грузинские власти отказываются от выполнения рекомендаций Московского механизма и отрицают значение всех упомянутых в документе международных инстанций. Боле того, сегодня спикер парламента Шалва Папуашвили, представляя ежегодный доклад о проделанной работе, обвинил ЕС в препятствии развитию демократии в стране. Критика грузинских властей в адрес европейских партнеров совпала с заседанием Совета министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. В течение двух дней там европейские политики отмечали значительный откат Грузии от демократии.

Спикер парламента Шалва Папуашвили с трибуны законодательного органа страны сообщил о том, что парламент и правящая партия «Грузинская мечта» в целом достойна прожили отчетный год: с достоинством сохраняя свою идентичность. А главные препятствия Грузии, как следует из речи спикера, на этом процветающем, стабильном и мирном пути создает ЕС.

«Членство в ЕС не должно позволять кому-либо говорить с грузинским народом менторским тоном и высокомерно диктовать, каким должен быть его выбор. Такое отношение несправедливо, недостойно и, следовательно, не по-европейски», — заявил Папуашвили. Подвергнув критике руководство ЕС, обвинив его во вмешательстве во внутренние дела страны, спикер парламента Шалва Папуашвили заключил:

«Своей нынешней политикой Брюссель выступает не с содействующей, а препятствующей силой для грузинской демократии».

В этом с ним полностью согласились депутаты правящей силы, возмущенные критическими заявлениями, которые второй день слышны в адрес грузинских властей из Брюсселя. Большинство министров иностранных дел стран ЕС подчеркивают, что при нынешней правящей силе им не представляется членство Грузии в ЕС.

Министр по европейским делам Франции Бенжамен Хаддад в ответ на вопрос телеграм-канала Euroscope о введении ЕС целенаправленных санкций, ответил:

«Сегодня Грузия является страной-кандидатом, но этот статус де-факто заморожен. Она не может продвигаться вперед, пока «Грузинская мечта» продолжает репрессии. У нас есть инструменты. Визовый вопрос обсуждается государствами-членами Совета Европы. Целенаправленные санкции, в частности визовые ограничения, были введены в отношении лиц, связанных с репрессиями. Это то, в связи с чем мы можем продвинуться дальше вместе с европейскими партнерами».

Государственный министр Германии по вопросам Европы Гюнтер Крихбаум, назвал «прискорбным», что Грузия на пути к вступлению в ЕС изначально была впереди остальных стран кандидатов.

«Это особенно прискорбно для молодежи, которая с нетерпением ждет членства в ЕС. Но, как отметила еврокомиссар Марта Кос в своем последнем докладе, Грузия является страной-кандидатом только на бумаге, и это печально. От Грузии зависит продвижение вперед по этому пути к ЕС. Для достижения этой цели необходимо разделять европейские ценности, а также защищать демократию, свободу слова и прессы. К сожалению, в Грузии это больше не обеспечивается», - заявил госминистр Германии по вопросам Европы.

Латышский политик, парламентский секретарь Министерства иностранных дел Артем Уршульский также поделился своим мнением перед началом сегодняшнего заседания министериала:

«Латвия всегда была сильным партнером демократических сил в Грузии, и в последние месяцы мы приняли ряд решений в поддержку демократического движения в Грузии. К сожалению, этого недостаточно. Мы обеспокоены тем, что нынешние события в Грузии сближают страну с режимом Путина и отдаляют от Европейского союза. Однако мы готовы поддержать демократическую сторону в Грузии. Если есть способы помочь стране приблизиться к Европейскому союзу, мы готовы их рассмотреть».

«Грузинская мечта»: «Нас не запугать»

Второй день в грузинском политическом спектре идет дискуссия, чем может обернуться позиция правящей силы. Несмотря на то, что оппонентам власти, особенно за последние два года, не привыкать к антиевропейской риторике представителей власти, слова премьер-министра Ираклия Кобахидзе по поводу отчета Московского механизма ОБСЕ, возмутили многих. Кобахидзе, назвав заключение польского эксперта Патриции Гржебык предвзятым, поверхностным и непрофессиональным, добавил:

«Никто не сможет нас запугать ни одним механизмом - ни московским, ни брюссельским, ни пражским, ни ростовским. Нас не интересует даже гаагский механизм. Тема настолько абсурдна, что в целом я даже не могу комментировать. Это не юридическое заключение, это полностью политическое заключение, когда один эксперт за 14 дней пишет 100-страничный документ, это не может претендовать на юридическое заключение. За 14 дней изучить и написать 100-страничный документ, конечно, это пустое политическое заключение, и для грузинского общества этот документ не имеет ценности. У меня нет никаких ожиданий, кроме одного: наша страна продолжит стабильно развиваться».

«Я не работаю на польское правительство. Я доцент Варшавского университета, автор более 160 публикаций, включая монографии, изданные в лучших мировых издательствах <…> Я не была предвзята. Когда я приехала в Грузию, меня пытались назвать представителем Европейского союза или польского правительства. Нет, я учёный, и я была абсолютно независима», — заявила Гржебык в интервью Радио Свобода. В этом же интервью она назвала три, на ее взгляд, наиболее важные рекомендации:

Эксперт ОБСЕ Патриция Гржебык, доктор политических наук, ассоциированный профессор Варшавского университета (факультет политических наук и международных исследований).
  • «Во-первых, конечно, если люди по-прежнему подвергаются насилию или пыткам, это должно немедленно прекратиться. Это самое важное».
  • Во-вторых, я бы прекратила проводить политически мотивированные судебные процессы. Потому что, на мой взгляд, уничтожение оппозиции посредством уголовных процессов — это тупик: этот путь ведёт в никуда, снижает политический плюрализм, что представляет реальную угрозу демократии.
  • «Третий вопрос заключается в том, что я понимаю, что они не хотят отменять законы. Но я думаю, что попытка прояснить определенные вопросы или проблемы, чтобы создать безопасное пространство для организаций гражданского общества, очень важна».

Один из лидеров «Сильная Грузия - Лело» Григол Гегелия в ответ на антиевропейскую риторику, обрушился с критикой на главу парламента.

«Папуашвили – один из главных знаменосцев российской миссии, которая называется ослаблением европейской идеи в Грузии и превращением Грузии в изолированное болото. В нем он и ему подобные смогут при помощи коррупции вытягивать деньги из государственного бюджета, а взамен грузинский народ окажется в состоянии голода и безнадежности», – заявил Гегелия.

Депутат от «Гахария - за Грузию» Георгий Шарашидзе обвинил спикера парламента в злоупотреблении должности в узкопартийных целях:

«Вы используете доклад спикера парламента, чтобы продолжить пропагандистскую линию «Мечты» — это служит цели обозначения стратегических партнеров как врагов! Если что-то и представляет угрозу суверенитету, так это именно это!».

Он также раскритиковал позицию власти в отношении доклада Московского механизма ОБСЕ и назвал всю политику власти неадекватной.

«Европейский союз хочет от нас только одного: учитывая, что наша страна имеет статус кандидата, она должна выполнять обязательства страны -кандидата и приближаться к европейским стандартам. Но Грузия поступает совершенно наоборот, отворачивается от Европы и вместо того, чтобы приближаться к стандартам, развивает авторитаризм вместо демократии», - заявил оппозиционер Шарашидзе.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас по завершении министериала сообщила, что конкретных решений принято не было, хотя министры и подчеркнули дальнейшее ухудшение демократической ситуации в Грузии.

«Мы подробнее обсудим это на следующей встрече», - сказала Каллас.

Следующая встреча министров иностранных дел стран ЕС запланирована на 21 апреля в Люксембурге.

