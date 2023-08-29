Мать главы испанской федерации футбола объявила голодовку против «охоты на сына»

Прокуратура Национального суда Испании начала предварительное расследование о возможном сексуальном насилии в отношении президента Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луиса Рубиалеса. Вот уже несколько дней многие мировые издания пишут о скандальном происшествии на футбольном поле. Рубиалес поцеловал в губы футболистку испанской сборной Дженни Эрмосо после победы команды в финале чемпионата мира.

Мать Рубиалеса Анхелес Бехар ранее заперлась в церкви в городе Мотриль на южном побережье Испании, где вырос ее сын, и объявила голодовку в связи с «бесчеловечной охотой» на него, сообщает Би-би-си.

Прокуроры намерены связаться с самой футболисткой и «предоставить ей возможность в течение 15 дней обратиться в прокуратуру для получения информации о ее правах как жертвы предполагаемого сексуального насилия, если она захочет подать жалобу».

Для возбуждения дела о сексуальном нападении, домогательстве или сексуальном насилии, необходимо, чтобы пострадавшая сторона или ее законный представитель подали иск или обратились в прокуратуру, объясняют юристы.

На рассмотрении прокуратуры уже несколько дней находилось шесть жалоб от частных лиц или ассоциаций, но она не решалась начать расследование без заявления самой футболистки, пишет El Pais.

Испанское правительство обратилось в Спортивный трибунал Испании (TAD) с просьбой отстранить Рубиалеса от работы.