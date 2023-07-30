Минобороны РФ заявило о попытке атаки аннексированного Крыма 25 дронами

Минобороны России утверждает, что в ночь на воскресенье российские военные пресекли попытку украинской атаки в аннексированном Крыму с использованием 25 беспилотников.

В сообщении российского оборонного ведомства говорится, что военные перехватили и уничтожили «беспилотные летательные аппараты самолетного типа». 16 дронов уничтожены огнем средств ПВО. Еще девять аппаратов подавлены средствами радиоэлектронной борьбы: не достигнув цели, беспилотники потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут, заявляют в Москве. Отмечается, что пострадавших и разрушений в результате нет.

Командование Воздушных сил Украины сообщило о налете в ночь на 30 июля четырех российских дронов «Шахед» иранского производства на Херсонскую и Днепропетровскую области. Все они были сбиты.