Минюст ЮАР попросил выдать ордер на арест Путина

Министерство юстиции ЮАР в минувший понедельник направило директору государственной прокуратуры формальный запрос на выдачу ордера на арест президента России Владимира Путина, которого Международный уголовный суд в Гааге подозревает в совершении военных преступлений в Украине.

Ранее на этой неделе стало известно о том, что Путин не приедет в августе в ЮАР на саммит организации БРИКС.

О запросе на выдачу ордера на арест стало известно в пятницу на заседании суда в Претории, сообщает местное издание News24. Оппозиционный Демократический альянс подал в суд, чтобы обязать власти исполнить свои обязательства перед МУС и выдать ордер на арест Путина. Еще два месяца назад департамент международных отношений ЮАР передал в Минюст страны ордер МУС на арест Путина, которого обвиняют в причастности к незаконной депортации украинских детей в Россию. Однако никаких действий Минюст тогда не предпринял – власти страны продолжали переговоры о возможном участии Путина в саммите БРИКС, который пройдет в августе в Йоханнесбурге. Демократический альянс потребовал от властей выдать национальный ордер на арест Путина в случае его появления на территории ЮАР.

В ходе судебного заседания стало известно, что власти, по сути, согласились с выполнением этого требования и признали, что задержались с исполнением своих обязательств.

В ходе суда также стало известно, что президент ЮАР Сирил Рамапоса 19 июня попросил Путина не приезжать на саммит БРИКС, на что Путин ответил, что он «подумает». Спустя несколько дней Рамапоса обсудил возможность участия Путина в саммите с президентом Бразилии Лулой да Силвой, и тот согласился с тем, что российскому президенту не следует приезжать в ЮАР. После обсуждений с участием лидеров Китая и Индии была достигнута договоренность о том, что российский лидер не приедет в Йоханнесбург. Власти ЮАР прямо не заявляли, что Путин по приезде будет арестован, но давали понять, что имеют обязательства перед МУС. В Москве заявили, что Путин примет участие в саммите по видеосвязи, а российскую делегацию в ЮАР возглавит глава МИД Сергей Лавров.

Ранее Рамапоса утверждал, что российские власти предупредили его, что возможный арест Путина будет расценен как объявление войны. В Кремле это отрицали.