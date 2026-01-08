Спикер парламента Шавла Папуашвили приурочил свой брифинг к решению президента Дональда Трампа о выходе США из 66 международных организации. В списке оказалась и Венецианская комиссия Совета Европы, от которой в марте ждут правовую оценку принятого «Грузинской мечтой» закона о запрете оппозиционных партий. Папуашвили был вдохновлен словами госсекретаря Марко Рубио: «Мы прекратим субсидирование глобалистских бюрократов, которые действуют вопреки нашим интересам».

«Выход США из 66 организаций под предлогом того, что они являются бесполезными и расточающими средства, ещё раз подтверждает то, о чём мы говорили: международного порядка больше не существует», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Но «отсутствие мирового порядка» подтверждает правильность порядка мыслей правящей «Грузинской мечты», следует из слов главы грузинского парламента Папуашвили. Из 66 организаций, которые администрация президента Доналда Трампа сочла «расточителями денег американского народа», особое внимание Папуашвили привлекло одна - Венецианская комиссия Совета Европы.

Этот консультативный орган, укомплектованный из ведущих европейских экспертов по юриспруденции и законодательства, помогает странам Совета Европы привести местное законодательство в соответствие с европейскими демократическими и правовыми стандартами. За 13 лет правления «Грузинской мечты» сотрудничество между грузинскими властями и Венецианской комиссией так и не наладилось. Все спорные законы, в том числе «Об иноагентах», об ограничивающих права на собрания, о борьбе с коррупцией, комиссия оценила негативно. В рекомендациях европейские эксперты советовали грузинским властям либо изменить, либо вовсе отозвать законопроект или уже принятый закон. Правящая партия редко соглашалась с оценками комиссии, ведь они часто совпадают с оценками оппонентов власти, в том числе правозащитных НПО. А последние для «Грузинской мечты» давно являются подчиненными Deep state «иноагентами», «радикалами», желающими свергнуть в Грузии власть и открыть в стране второй фронт.

«Венецианская комиссия изменила свой профиль и вместо составления профессиональных юридических заключений, которые были бы уважаемы и важны для всех стран, превратилась в обычного политического комментатора, который делает выводы, основанные на политической повестке дня. Именно это сегодня подтвердили США, выйдя из состава Венецианской комиссии, сославшись на то, что это бесполезная, расточительная организация. Это, безусловно, укрепляет наше мнение о том, что Венецианская комиссия не выполнила свою первоначальную миссию», — заключил Шалва Папуашвили.

Эти слова спикера парламента для многих стали косвенным подтверждением предположения о том, что «Грузинская мечта» не намерена учитывать рекомендации Венецианской комиссии по принятому ею недавно закону, позволяющему Конституционному суду запретить оппозиционные партии.

Список «нежеланных» для власти партий уже составлен и направлен в КС. По утверждению «Грузинской мечты», «Нацдвижение», «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия — Лело», должны исчезнуть с политической карты Грузии. Как утверждал сегодня спикер Папуашвили, «за» это проголосовали более миллиона грузин.

«Признание «Нацдвижения» неконституционным — было наше предвыборное обещание к 2024 году. И за это обещание за нас проголосовали 1 миллион 120 тысяч человек. Потому за этим иском стоят не подписавшие его представители «Грузинской мечты» 1 миллион 120 тысяч граждан Грузии», - уверял спикер Шалва Папуашвили. Он посоветовал общественности дождаться, когда Конституционный суд приступит к рассмотрению дела.

Решение США здесь ни при чем, заявляют в оппозиционных партиях, критикуя власти за искажение фактов и пропаганду. Лидер «Гирчи - больше свободы» Зураб Джапаридзе напомнил «Грузинской мечте», что Грузия находится на европейском континенте, в отличие от США.

«Венецианская комиссия — это консультативный орган в Совете Европы, поэтому для нас в этом смысле важно, чтобы европейская структура и США были там каким-то образом представлены…», — сказал Зура Джапаридзе.

По словам представителя «Сильная Грузия - Лело» Тазо Датунашвили, Венецианская комиссия обладает более чем достаточным влиянием.

«Их риторика, их поведение подтверждает одно — власти хотят, чтобы Грузия не была членом ни одной организации, которая могла бы оказывать на них давление. Венецианская комиссия обладает более чем достаточным влиянием, чтобы делать правильные выводы о законах авторитарного режима в Грузии. Это не имеет к этому никакого отношения. Приведение американского примера — это тоже совершенно другой аспект в отношении Грузии», — говорит Тазо Датунашвили.

Что еще разделяет Грузию от США, кроме океанов, напоминает представитель «Гахария за Грузию», депутат Георгий Шарашидзе:

«Не следует забывать, что Трамп — президент США, страны, где демократия наиболее развита, и раз уж возник этот вопрос, вполне вероятно, что «Мечта» пытается использовать эту тему в своих пропагандистских целях. «Мечте», господину Папуашвили и всем, кто использует этот вопрос в пропагандистских целях, следует напомнить, что сначала Грузия должна стать демократической страной, как США, а потом уже будем говорить о том, из какой комиссии мы выйдем, а из какой нет. То, что может быть бесполезно для Трампа, может быть очень полезно для Грузии, поэтому сравнивать их друг с другом некорректно».

Но главным аргументом у оппонентов власти против утверждений «Грузинской мечты», что их мнения совпадают с мнением и политикой администрации президента США Дональда Трампа, остается тот факт, что американский президент так и не вышел на связь с представителями правящей силы, а почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили даже спустя год с лишним остается в американском санкционном списке за содействие в проведении российских интересов в Грузии.

