Венецианская комиссия Совета Европы рекомендовала грузинским властям отменить ряд спорных законов. Заключение было опубликовано 15 октября. Как поясняется в документе, эксперты комплексно проанализировали эти законодательные акты, чтобы оценить их совокупное воздействие на одних и тех же физических и юридических лиц.

Заключение по «грузинскому FARA»

После принятия закона «О прозрачности иностранного влияния» власти представили более широкий пакет законов, регулирующих иностранное влияние. В него вошли закон о регистрации иностранных агентов («грузинский FARA»), поправки к закону «О грантах», изменения в закон «О вещании» и в органический закон «О политических объединениях».

Венецианская комиссия рассмотрела эти акты системно, поскольку все они направлены, как утверждается, на «предотвращение неправомерного иностранного влияния». Однако, как отмечено в заключении, «недостаточная ясность и точность Акта подрывает принцип правовой определённости».

Он содержит всеобъемлющие, но неточные определения ключевых понятий — в частности, «иностранный принципал», «агент иностранного принципала» и «политическая деятельность». Недостаток ясности и точности подрывает предсказуемость и правовую определённость.

«Широкая сфера действия закона позволяет применять его к самым разным лицам и организациям, независимо от того, существует ли фактическое агентское отношение с иностранным субъектом, – что не является ни необходимым, ни соразмерным», – подчеркивается в документе.

Стигматизирующий характер ярлыка «агент иностранного принципала» оказывает сдерживающее воздействие на свободу выражения мнений и объединений.

Обязанности, возложенные на таких «агентов», включают детальную регистрацию, частую отчетность, раскрытие информации, ведение записей и маркировку материалов. Эти требования сформулированы расплывчато, являются чрезмерно обременительными и создают дополнительные барьеры для гражданского участия, указано в документе.

Исполнение закона и уголовная ответственность

С 31 мая 2025 года вступил в силу принятый парламентом 1 апреля закон «О регистрации иностранных агентов», известный как «грузинский FARA». За его исполнение отвечает Антикоррупционное бюро.

В отличие от американского аналога, этот закон направлен против независимых гражданских организаций и СМИ. Он предусматривает уголовную ответственность, включая обязательную регистрацию, публичное раскрытие документов и ежегодную финансовую отчетность.

Как отмечает Венецианская комиссия, исполнение закона возложено на Антикоррупционное бюро, которое обладает «чрезмерной дискреционной властью, не имея при этом достаточных гарантий независимости и политического нейтралитета».

Нарушение положений «грузинского FARA» влечет уголовную ответственность: «широко сформулированные составы правонарушений допускают произвольную интерпретацию и не обеспечивают предсказуемости и оправданности, а строгие санкции не соответствуют принципу соразмерности».

По мнению комиссии, сочетание расплывчатых норм, широких полномочий и отсутствия эффективных механизмов защиты создаёт риск произвола, выборочного правосудия и политически мотивированного применения закона.

«В целом, правовой режим, установленный «грузинским FARA», подрывает верховенство права, сужает гражданское пространство и угрожает демократическим свободам. Принятый параллельно с законом «О прозрачности иностранного влияния», он вызывает ещё больше путаницы и неопределённости», — говорится в заключении.

В связи с этим рекомендуется отменить «грузинский FARA».

Закон «О грантах»

По мнению Венецианской комиссии, также следует отменить или радикально пересмотреть поправки в закон «О грантах».

«Поправки предусматривают общее требование предварительного утверждения иностранного гранта правительством, однако это положение не имеет убедительного обоснования с точки зрения необходимости и соразмерности. Кроме того, поправки не содержат чётких и объективных критериев для отказа и не предусматривают достаточных гарантий против произвольного или дискриминационного применения», – говорится в документе.

Согласно заключению, Антикоррупционное бюро наделено чрезмерными полномочиями по расследованию и исполнению, включая право немедленного изъятия средств, что в сочетании с короткими сроками процедур и несоразмерными санкциями «ещё больше подрывает справедливость и надлежащую судебную процедуру».

«С учётом этих недостатков комиссия рекомендует отменить поправки. По крайней мере, они должны быть тщательно пересмотрены, чтобы любые ограничения были необходимыми, соразмерными, чётко определёнными и сопровождались прочными процессуальными и судебными гарантиями», – подчёркивается в заключении.

Поправки к закону «О вещании»

Комиссия также рекомендует отменить поправки к закону «О вещании», которые полностью запрещают телерадиокомпаниям получать иностранное финансирование.

«Поправки вводят полный запрет на иностранное финансирование вещателей, используя чрезмерно широкое определение «иностранной силы». Вместо рассмотрения менее ограничительных альтернатив власти установили абсолютный запрет на иностранное финансирование, не делая различия между средствами, которые могут представлять угрозу демократической целостности, и теми, что поддерживают законную журналистскую или гражданскую деятельность. Это не соответствует принципам необходимости и соразмерности», – отмечает комиссия.

По оценке экспертов, новая законодательная база «угрожает верховенству закона, гражданскому пространству и демократическим свободам, подрывает плюрализм СМИ и не соответствует стандартам необходимости и соразмерности». Поэтому, как указано в заключении, «рекомендуется отменить этот запрет».

Реакция властей

Представители «Грузинской мечты» заявили, что заключение Венецианской комиссии носит политический, а не правовой характер.

16 октября спикер парламента Шалва Папуашвили, комментируя документ, сказал:

«Раньше Венецианская комиссия давала исключительно правовые заключения, но уже несколько лет мы видим, что это политические отчёты. Настоящее заключение — лучший пример того, как Венецианская комиссия превратилась из правового органа в политический. Например, когда речь идёт о FARA, действующем в США, они даже не решаются сказать, что он якобы противоречит верховенству закона».

5 сентября стало известно, что шесть грузинских неправительственных организаций подали жалобу в Европейский суд по правам человека (в Страсбурге) против недавно принятых репрессивных законов, в том числе «грузинского FARA», утверждая, что эти законы нарушают их основные права.

