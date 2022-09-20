Основатель Gulagu.net заявил, что его пытались убить во Франции

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что несколько дней назад его пытались убить во французском городе Биарриц, где он живёт с семьёй. Об этом он рассказал в ютьюб-шоу Юлии Латыниной вечером 19 сентября.

По словам Осечкина, пресечь убийство помогла случайность — он заметил красную точку прицела на стене. А о возможности покушения его предупреждал журналист- расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев. "Сообщение от него и от его источника помогло мне и тем, кто занимается моей безопасностью и охраной, предотвратить мое убийство", - рассказал российский правозащитник. Получив информацию от Грозева, он вместе с семьей уехал на два дня в горы, а, когда они вернулись, его попытались убить.

Осечкин утверждает, что покушение готовил "человек, тесно связанный с ФСБ и организованной преступностью", который приехал в Биарриц из России.

Осечкин рассказал, что находился на террасе и заметил боковым зрением красную точку, двигавшуюся по стене дома в его сторону. По словам Осечкина, погас свет и все быстро упали на пол — поведение при покушении он и его семья отрабатывали.

На место, как утверждает россиянин, прибыла полиция, которая допросила соседей, они слышали хлопки. По словам Осечкина, это были выстрелы. По мнению российского правозащитника, выжить ему помогли ошибки киллера и молниеносность его реакции. Другие подробности основательGulagu.net не сообщил, сославшись на тайну следствия, которое, как он утверждает, ведётся в рамках возбужденного уголовного дела по факту покушения. Местные власти об инциденте не сообщали.

Gulagu.net неоднократно публиковал данные о пытках и насилии в российских колониях и тюрьмах.