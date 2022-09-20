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Основатель Gulagu.net заявил, что его пытались убить во Франции
Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что несколько дней назад его пытались убить во французском городе Биарриц, где он живёт с семьёй. Об этом он рассказал в ютьюб-шоу Юлии Латыниной вечером 19 сентября.
По словам Осечкина, пресечь убийство помогла случайность — он заметил красную точку прицела на стене. А о возможности покушения его предупреждал журналист- расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев. "Сообщение от него и от его источника помогло мне и тем, кто занимается моей безопасностью и охраной, предотвратить мое убийство", - рассказал российский правозащитник. Получив информацию от Грозева, он вместе с семьей уехал на два дня в горы, а, когда они вернулись, его попытались убить.
Осечкин утверждает, что покушение готовил "человек, тесно связанный с ФСБ и организованной преступностью", который приехал в Биарриц из России.
Осечкин рассказал, что находился на террасе и заметил боковым зрением красную точку, двигавшуюся по стене дома в его сторону. По словам Осечкина, погас свет и все быстро упали на пол — поведение при покушении он и его семья отрабатывали.
На место, как утверждает россиянин, прибыла полиция, которая допросила соседей, они слышали хлопки. По словам Осечкина, это были выстрелы. По мнению российского правозащитника, выжить ему помогли ошибки киллера и молниеносность его реакции. Другие подробности основательGulagu.net не сообщил, сославшись на тайну следствия, которое, как он утверждает, ведётся в рамках возбужденного уголовного дела по факту покушения. Местные власти об инциденте не сообщали.
Gulagu.net неоднократно публиковал данные о пытках и насилии в российских колониях и тюрьмах.
- В октябре 2021 года Осечкин сообщил, что ему передали секретный архив видеозаписей из учреждений ФСИН. На 40 гигабайтах видео и фото, сделанных с тюремных камер наблюдения, зафиксированы пытки, избиения и акты изнасилования в отношении заключённых. Осечкин заявил, что спецслужбы использовали эти файлы в качестве компромата, чтобы иметь возможность манипулировать осужденными по своему желанию. Архив вывез из России бывший заключенный Сергей Савельев.
- После публикации архива в Саратовской области возбуждено несколько уголовных дел по фактам применения насилия к осужденным. Президент Владимир Путин отправил в отставку главу ФСИН России Александра Калашникова.
- В декабре 2021 правозащитники получили вторую часть видеоархива ФСИН с доказательствами пыток в российских колониях, позже опубликовав часть кадров. По словам Владимира Осечкина, речь шла об учреждениях ФСИН в Забайкалье, Красноярском и Приморском краях, а записи сделаны в 2016–2019 годах. Видеозаписи вывез из России сотрудник секретного подразделения ФСИН, имя которого не называется.
- В июле 2020 года суд в Москве заочно арестовал Осечкина, который с 2015 года проживает за пределами России, по делу о мошенничестве.
Другие новости дня
Налетчик на «Банк Грузии» в Кутаиси требует два миллиона долларов
Вооружённый человек ворвался в филиал «Банка Грузии» на проспекте Руставели в городе Кутаиси. Информацию подтвердили в МВД Грузии.
По неподтвержденной информации, мужчина взял заложников и требует выкуп.
На месте мобилизованы сотрудники правоохранительных органов.
По информации МВД, проводятся следственно-оперативные мероприятия. Ведомство призвало представителей СМИ и граждан соблюдать нормы безопасности и выполнять указания сотрудников полиции.
- 21 октября 2020 года вооруженное ограбление банка произошло в городе Зугдиди. Мужчина, одетый в камуфляж и вооруженный автоматом и гранатой, зашел в филиал «Банка Грузии», взял в заложники сотрудников и похитителей и потребовал выкуп в размере полумиллиона долларов. В итоге полиция выполнила требования налетчика, и он благополучно покинул банк с деньгами. Никто из заложников не пострадал. Позже МВД объявило, что грабителем является бывший военный Бадри Эсебуа, житель региона Самегрело. Полиции так и не удалось выяснить, где он находится.
- В сентябре 2021 года вооруженный гранатой мужчина ворвался в филиал «Банка Грузии» в городе Кварели и взял в заложники 13 человек. Он требовал предоставить ему полмиллиона лари и полмиллиона долларов, а затем разрешить безопасно покинуть здание. В противном случае он угрожал взорвать гранату и убить заложников. Тем не менее, вскоре он освободил всех людей, находившихся в банке. Никто из них не пострадал. После недолгих переговоров с полицией налетчик сдался.
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Госсекретарь США призвал глав МИД Армении и Азербайджана вновь встретиться до конца месяца
19 сентября в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.
Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе встречи Арарат Мирзоян подчеркнул, что азербайджанские вооруженные силы должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения, применение силы или угроза силой недопустимы, а в целях предотвращения дальнейших эскалаций должны быть задействованы международные механизмы.
«Министр иностранных дел Армении подчеркнул важность скорейшего урегулирования гуманитарных вопросов, в том числе возвращения военнопленных. Министр Мирзоян подтвердил готовность армянской стороны быть вовлеченной в процесс всеобъемлющего урегулирования отношений», – говорится в сообщении.
Энтони Блинкен призвал Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова встретиться вновь до конца сентября. Об этом в официальном пресс-релизе о встрече сообщил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.
«Секретарь Блинкен выразил соболезнования в связи с гибелью людей и подчеркнул необходимость недопущения дальнейших боевых действий и важность возвращения к мирному процессу. Стороны обсудили следующие шаги, и госсекретарь призвал стороны встретиться вновь до конца месяца», – говорится в сообщении.
Премьер Эстонии призвала изъять оружие у россиян и белорусов в стране
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала изымать у находящихся в стране россиян и белорусов огнестрельное оружие, которым они владеют по закону. По мнению политика, обладание такими средствами может угрожать национальной безопасности страны.
"Надеюсь, что с учетом сложившихся обстоятельств люди поймут, что граждане России и Беларуси с оружием на руках могут быть потенциальной угрозой безопасности Эстонии", – приводит слова премьера издание "Постимеэс".
По словам главы эстонского правительства, законопроект об изъятии оружия, принадлежащего гражданам России и Беларуси, в любом случае будет направлен в парламент. Таким образом, у россиян и белорусов будет время, чтобы добровольно сдать оружие, сказала Каллас.
Согласно данным регистра, оружие для самообороны или охоты находится в настоящее время у 629 граждан России и Беларуси, находящихся в Эстонии.
Сегодня эстонский парламент рассмотрит законопроект о запрете иностранцам, не являющимся гражданами стран Евросоюза, голосовать на местных выборах. Обладающая большинством в правящей коалиции Партия реформ предложила распространить его только на граждан России и Беларуси.
Канцлер юстиции и президент Эстонии отметили, что законопроект в существующем виде может противоречить Конституции страны. Премьер Кая Каллас, также принадлежащая к Партии реформ, подчеркнула, что в стране есть города, где у большинства населения нет эстонского гражданства, и лишение населения права голоса может повысить напряжённость в обществе, — передаёт "Постимеэс".
19 сентября вступил в силу запрет на въезд в Латвию, Литву, Эстонию и Польшу для граждан России с туристическими шенгенскими визами.
Ранее представители стран Балтии и Польши подготовили заявление, в котором назвали пересекающих границу российских туристов "угрозой общественной и внутренней безопасности", так как "три четверти граждан России поддерживают российскую военную агрессию в Украине".
Эстония прекратила выдавать россиянам туристические визы и ограничила выдачу видов на жительство сразу после начала войны России в Украине.
Премьер Грузии провел встречи с генсеком ООН и президентом Турции
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
По информации пресс-службы грузинского правительства, Гарибашвили поблагодарил генсека ООН за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.
«Было подчеркнуто, что правительство Грузии привержено политике мирного разрешения конфликтов, которая направлена на обеспечение деоккупации территорий Грузии и укрепление доверия между обществами, разделенными линией оккупации», – говорится в сообщении.
Стороны обсудили ситуацию между Арменией и Азербайджаном, а также войну в Украине. Гарибашвили подчеркнул, что война «потрясла всю международную архитектуру безопасности и порядок, основанный на правилах».
Войну в Украине Гарибашвили обсудил и с президентом Турции. Стороны «подчеркнули важность мира и стабильности для обеспечения дальнейшего развития и долгосрочного процветания региона».
Гарибашвили и Эрдоган затронули и соглашение между Арменией и Азербайджаном, достигнутое при посредничестве Грузии осенью 2021 года. Тогда Азербайджан передал армянской стороне 15 задержанных военнопленных, а Ереван Баку – карты минных полей в Агдамском районе.
«Было отмечено, что для стабильного и устойчивого развития региона также важно дальнейшее развитие эффективного сотрудничества между Грузией и Турцией по всем направлениям», – сказано в сообщении.
По информации пресс-службы, Гарибашвили пригласил президента Турции посетить Грузию.
В Нью-Йорке Ираклий Гарибашвили также выступил на саммите трансформации образования. Он рассказал о грузинском опыте перевода системы образования в режим дистанционного обучения.
Грузия и Сент-Люсия оформили соглашение о безвизовом режиме
Расположенное в Карибском море островное государство Сент-Люсия и Грузия подписали соглашение об установлении безвизового режима. Об этом сообщает пресс-служба грузинского внешнеполитического ведомства.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», документ был оформлен на встрече главы МИД Грузии Ильи Дарчиашвили и министра иностранных дел, международной торговли и диаспоры Сент-Люсии Альвы Баптисте на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Министры считают, что подписание меморандума – важный шаг в отношениях Сент-Люсии и Грузии, и он будет способствовать дальнейшему сближению стран.
Дарчиашвили подчеркнул особую важность для Грузии сотрудничества со странами Латинской Америки и Карибского бассейна и поблагодарил Сент-Люсию за поддержку Грузии в международных форматах.
Отметим, что граждане Грузии и сейчас могут посещать Сент-Люсию без визы. Для граждан этой страны же Грузия отменила безвизовый режим в 2014 году.
Дарчиашвили прибыл в США для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в составе государственной делегации под руководством премьера Грузии Ираклия Гарибашвили.
В Нью-Йорке глава МИД Грузии также провел встречи со своими коллегами из Перу, Тимора-Лешти, Ботсваны, Ганы и Гамбии.
Turkish Airlines отказалась обучать российских пилотов
Учебный центр авиакомпании Turkish Airlines отказался обучать пилотов из России на тренажёрах имитации полёта, сообщает издание The Insider, информацию которому подтвердили в одной российских авиакомпаний.
Как говорится в официальном письме учебного центра Turkish Airlines, решение принято в связи с "ужесточением санкций Европейского агентства по безопасности полетов".
Эксперты, опрошенные журналистами The Insider, считают, что за турецким центром по подготовке пилотов неизбежно последуют и другие. По мнению большинства экспертов, без обучения на тренажёрах резко снизится безопасность полётов в России, особенно на лайнерах дальнемагистрального типа - таких как Boeing B777 и Airbus A350.
Ранее стало известно, что несколько турецких банков, среди которых крупнейший частный банк Турции Iş Bankası, приостановили работу с российской платёжной системой "Мир". Кроме того, в соцсетях появились сообщения об отказах принимать карту в ряде турецких отелей.
США: Украина сбила не менее 55 российских самолетов
С начала открытого российского вторжения в Украину украинские ПВО сбили не менее 55 российских боевых самолетов, не позволив России утвердить господство в воздухе, заявил в понедельник командующий американскими ВВС в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.
По меньшей мере еще 5 российских самолетов были уничтожены на земле. Огромные потери, по словам генерала Хекера, основная причина того, что российские истребители и бомбардировщики не играют заметной роли в российских военных операциях. Причем украинская армия применяет зенитные ракетные комплексы С-300 и "Бук", разработанные еще в Советском Союзе. Поставки таких комплексов из арсеналов восточноевропейских стран для защиты от российских беспилотников и самолетов - одна из "главных просьб" Киева к союзникам, сказал Джеймс Хекер.
Неспособность российских сил обеспечить надежное воздушное прикрытие своих войск стала одним из больших сюрпризов для американских наблюдателей, ожидавших, что Россия будет доминировать в воздушном пространстве Украины. Между тем Украина, по американской оценке, сумела сохранить около 80 процентов своих военных самолетов, которые активно используются для воздушных ударов. По оценке генерала Хекера, Россия совершила "ключевую тактическую ошибку", не приложив в самом начале вторжения значительных усилий для уничтожения украинских зенитных ракетных комплексов. В свою очередь Украина начала получать в августе американские противорадиолокационные ракеты AGM-88, которые устанавливаются американскими техниками на украинские истребители Су-27 и Миг-29. Эти ракеты используются для подавления российских ракетных зенитных установок.
Мамардашвили подписал новый контракт с «Валенсией»
Испанский клуб «Валенсия» продлил контракт с грузинским футболистом Георгием Мамардашвили.
Как сообщила пресс-служба клуба, соглашение с 21-летним вратарем теперь рассчитано до 30 июня 2027 года.
Мамардашвили перешел в «Валенсию» летом 2021 года на правах аренды. В конце того же года испанский клуб выкупил вратаря у «Динамо» Тбилиси.
Мамардашвили успел провести за «Валенсию» 27 матчей, пропустив 27 голов и сыграв 11 раз «на ноль». За сборную Грузии футболист дебютировал в сентябре 2021 года и провел за команду три матча.
Германия передаст Украине еще четыре САУ Panzerhaubitze 2000
Германия собирается передать Украине дополнительно четыре самоходных артиллерийских установки (САУ) Panzerhaubitze 2000, сообщил в понедельник Бундесвер. Руководители военного ведомства ФРГ признали, что речь пойдет о подержанных САУ – но отремонтированных, которые немецкие военные отдадут ВСУ, «несмотря на напряженную ситуацию с собственным материальным обеспечением».
Ранее Берлин уже передал Киеву десять САУ PzH 2000. Теперь их количество в украинской армии увеличится до 22, с учетом всех таких самоходных артиллерийских установок, ранее поставленных ВСУ и Бундесвером, и армией Нидерландов.
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подчеркнула, что эти немецкие самоходные гаубицы уже хорошо зарекомендовали себя на поле боя, и Киев в своих запросах просил увеличить их поставки.
16 сентября Германия и Греция также согласовали так называемые «круговые поставки» ВСУ другой бронетехники: Греция передаст Украине 40 старых советских боевых машин пехоты БМП-1, а вместо них получит от ФРГ современные БМП Marder («Куница»). Кроме того, к 15 сентября стало известно, что Германия согласилась поставить Украине 50 бронеавтомобилей Dingo и уже передала 24 зенитных самоходных установки (ЗСУ) Gepard. Однако Берлин до сих пор отказывается передавать Киеву свои танки Leopard любых модификаций (признанные одними из лучших в мире).
Крупнейший банк Турции приостановил работу с платежной системой «Мир»
Крупнейший частный банк Турции Iş Bankası временно приостановил работу с российской платежной системой «Мир», сообщает издание «Медуза» со ссылкой на агентство Bloomberg.
Также с российскими картами «Мир» прекратил операции DenizBank - об этом пишет РИА «Новости».
Ряд СМИ отмечают, что в соцсетях появились сообщения об отказах принимать карту «Мир» в нескольких турецких отелях.
На данный момент с российской платежной системой «Мир» продолжают работать турецкие банки Vakıfbank, Ziraat Bank, Iş Bank и Halkbank.
На прошлой неделе американское издание Financial Times сообщало, что США и ЕС оказывают давление на Турцию из-за ее сотрудничества с российскими банками и, в частности, с российской платежной системой «Мир», которая позволяла россиянам обходить введенные после начала войны в Украине санкции.
В Госдепартаменте США заявляли, что страна намерена бороться с уклонением от введенных против России санкций не только в Турции, но и в странах Кавказа и Центральной Азии.
Кыргызстан и Таджикистан подписали мирный протокол
Главы служб национальной безопасности Кыргызстана и Таджикистана подписали протокол о мирном урегулировании конфликта между странами. Об этом сообщил вице-премьер и начальник Государственного комитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев. Он назвал подписание документа еще одним шагом к миру, который постепенно восстанавливается на границе.
Также Ташиев добавил, что созданная двумя сторонами совместная комиссия по расследованию недавнего вооруженного нападения на кыргызско-таджикской границе продолжит свою работу 20 сентября.
Сегодня, 19 сентября, в Кыргызстане объявлен национальный траур по гражданам, погибшим на кыргызско-таджикской границе. По последней официальной информации, 14-17 сентября было убито не менее 59 кыргызстанцев, из них 40 военнослужащих. 164 человека получили ранения. Более 140 тысяч человек были временно переселены из приграничных кыргызских сел в безопасные места. МИД Таджикистана официально сообщал о гибели 41 своего гражданина и более чем о 100 раненых.
- Ситуация на границе двух стран резко обострилась 14 сентября. Стороны возложили ответственность за очередной виток противостояния друг на друга. В пятницу, 16 сентября, было достигнуто соглашение о прекращении огня. Однако 17 сентября стороны заявили о возобновлении стрельбы на границе.
В Лондоне прошли похороны королевы Елизаветы II
В Лондоне сегодня прошли похороны королевы Елизаветы II. Она умерла 8 сентября в возрасте 96 лет, пробыв на престоле дольше всех в британской истории – более 70 лет. Прямую трансляцию похорон вели общественные телеканалы стран Британского содружества:
В понедельник утром был прекращен доступ в Вестминстерский дворец для желающих проститься с умершим монархом. С 14 сентября дань уважения Елизавете II отдали тысячи британцев и граждан других стран. Они выстраивались в многокилометровые очереди, в которых приходилось стоять более 12 часов.
Из Вестминстер-холла гроб в сопровождении королевской семьи перенесли в расположенное неподалеку Вестминстерское аббатство, где прошла панихида. Она продлилась один час. В ней приняли участие король Карл III, члены королевской семьи, архиепископ Кентерберийский, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, представители конфессий.
На поминальную службу были приглашены две тысячи персон. На похоронах Елизаветы II присутствовали около 500 глав государств и иностранных лидеров. Официальные представители России не были приглашены на церемонию прощания с Елизаветой II – так же как представители Беларуси, Венесуэлы, Сирии, Афганистана и Мьянмы.
Панихида завершилась пением «Боже, храни короля» - так теперь звучит первая строка британского гимна. После панихиды гроб с телом королевы покинул Вестминстерское аббатство на лафете, который 98 британских моряков доставили к Арке Веллингтона. Знаменитые часы на британском парламенте - Биг-Бен - звонили каждую минуту, пока двигалась похоронная процессия. Когда она достигла арки, по всей Британии объявили две минуты молчания.
После этого гроб перенесли в катафалк, который отправился в Виндзорский замок. Там в присутствии семьи и ближайших родственников королевы прошла частная погребальная церемония. Елизавета II была похоронена в гробнице рядом с супругом принцем Филиппом.
Би-би-си сообщает, что в Лондон по случаю похорон королевы могли приехать до одного миллиона человек. Такие данные предоставила компания Transport for London, ссылаясь на количество купленных билетов на пригородные поезда.
В полиции Лондона заявили, что обеспечение порядка на мероприятиях в связи со смертью королевы - крупнейшая операция в истории этой службы. «Крупнее, чем Олимпиада-2012, крупнее, чем Платиновый юбилей королевы», - сказал представитель Скотленд-Ярда.
Последние государственные похороны до сегодняшнего дня прошли в стране в 1965 году, когда хоронили Уинстона Черчилля.
Канада станет одним из немногих королевств Содружества, которые проведут собственную церемонию в день государственных похорон, сообщает Русская служба Би-би-си. Елизавета II посещала эту страну чаще, чем любую другую. В мероприятиях примут участие бывшие премьер-министры и генерал-губернаторы Канады, а также лидеры коренных народов. В Оттаве состоятся мемориальный и воздушный парады в честь покойной королевы и будет дан салют из 96 орудий.
Новым королем Великобритании провозглашен ее сын Чарльз под именем Карл III.
Дело Инала Джабиева вернули в югоосетинскую Генпрокуратуру
Цхинвальский городской суд удовлетворил ходатайство о возвращении уголовного дела Инала Джабиева в Генеральную прокуратуру самопровозглашенной республики Южная Осетия.
В начале заседания, которое состоялось сегодня, сторона защиты подсудимых подала возражения, в которых заявила об отводе участвующему в деле прокурору Собаеву. В документе также содержалась просьба об отказе в удовлетворении ходатайства о возвращении дела в прокуратуру, однако суд отклонил иск со стороны защиты и принял решение продолжить рассмотрение ходатайства.
Как рассказал журналистам прокурор Григорий Собаев, основанием для возвращения дела на доследование стало несоответствие предъявленных обвинений обвинительному заключению.
«Это два процессуальных документа, которые должны быть составлены в соответствии с законом и, следовательно, слово в слово повторять друг друга. Согласно предъявленным обвинениям, на стадии досудебного производства органом предварительного расследования, подсудимым описывалось событие как преступление, совершенное группой лиц. Группой лиц Джабиев был спущен в подвальное помещение, где под давлением они пытались получить у него показания. Вместе с тем обвинение не изменилось и в обвинительном заключении приведены совершенно другие доводы», – сказал прокурор.
По словам Собаева, «согласно обвинительному заключению, четверо из семи подсудимых отвели Джабиева в спортивный зал, потому что ему стало плохо в кабинете».
«Трое других подсудимых отвели Джабиева туда же для получения показаний под давлением. Согласно заключению, это происходило в один и тот же день и час, что, конечно же, невозможно», – добавил он.
Как отметил Собаев, в обвинительном заключении не указывается, что преступление совершалось группой лиц, что является отягчающим обстоятельством и наказание по данному преступлению гораздо строже.
«Для этого мы ходатайствовали, чтобы исправили допущенные нарушения, привели все в соответствие с законом и определили роли каждого из подсудимых в данном уголовном деле. Кто что совершил, и кто за что будет привлечен конкретно», – подчеркнул он.
Как пишет агентство «Рес», меры пресечения для подозреваемых остались прежними – заключение под стражей для Багаева и Наниева и подписка о невыезде и надлежащее поведение для остальных подсудимых.
- 30-летний Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года. По официальной версии – по дороге в больницу из изолятора временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу югоосетинского МВД. Близкие уверены, что молодого человека забили до смерти в изоляторе временного содержания. Об этом говорят и снимки тела молодого человека. Жестоко был избит и задержанный вместе с Джабиевым Николай Цховребов.
- Югоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы». В заключении российской экспертизы говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков». Против судмедэксперта Зарины Дзагоевой было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.
- Обвиняемыми по делу Инала Джабиева проходят Ацамаз Наниев и Алан Багаев. Два года судебных слушаний не привели к результатам. Новый югоосетинский лидер Алан Гаглоев заявил, что дело Инала Джабиева необходимо довести «до логического законного конца».
- В июле текущего года Верховный суд прекратил уголовное дело в отношении Николая Цховребова и Инала Джабиева, которые проходили подозреваемыми по делу о покушении на бывшего главу МВД Игоря Наниева.
Высокопоставленного талиба обменяли на американского инженера
В аэропорту Кабула – столицы Афганистана – обменяли американского инженера Марка Фрерихса на высокопоставленного участника исламистского радикального движения "Талибан" Башира Нурзая. Информацию об обмене подтвердили в администрации президента США.
Марк Фрерихс, ветеран военно-морских сил США, который более десяти лет работал инженером-консультантом и часто бывал в Афганистане, пропал в этой стране в феврале 2020 года. Как предполагается, его похитила сеть Хаккани, связанная с талибами. Вашингтон настаивал на освобождении Фрерихса, в том числе после того, как талибы захватили власть в Афганистане в августе 2021 года, когда США вывели из страны основную часть своих войск. В апреле 2022 года было опубликовано видео, на котором Фрерихс умоляет о помощи.
Сестра Фрерихса Шарлин Какора поблагодарила власти США, в том числе президента Джо Байдена, за усилия по возвращению брата. Байден заявил, что лично говорил с Какорой, чтобы поделиться новостями об освобождении. "Наша первоочередная задача – обеспечить Марку здоровое и безопасное возвращение и предоставить ему необходимые пространство и время для возвращения в общество", – сказал Байден.
Фрерихса обменяли на Башира Нурзая, завербованного в 2001 году американцами в качестве агента. Нурзай был арестован в США в 2005 году за попытку контрабанды героина на сумму более 50 миллионов долларов. В 2009 году его приговорили к пожизненному заключению. Адвокат Нурзая утверждал, что его клиент не был торговцем наркотиками. Также он настаивал, что обвинения с Нурзая должны быть сняты, поскольку кураторы Нурзая – американские чиновники гарантировали ему, что он не будет арестован, когда прилетит в США.
После освобождения и возвращения в Афганистан Нурзай заявил, что провёл 17,5 лет в американской тюрьме в Гуантанамо и был там последним заключённым талибом.
- Ни одна страна в мире не признаёт правительство талибов в Афганистане. В марте 2022 года, после своего вторжения в Украину и начавшейся в ответ на него международной изоляции, Россия аккредитовала первого дипломата правительства талибов.
- Движение "Талибан" признано террористической организацией в России, Турции и Канаде.
Футболист московского «Динамо» решил выступать за сборную Грузии
20-летний футболист московского «Динамо», защитник Саба Сазонов вызван в молодежную сборную Грузии. Об этом сообщается на официальном сайте грузинской сборной.
Информацию прокомментировал вице-президент Федерации футбола Грузии Александр Иашвили.
«Вместе с тренерским штабом мы давно наблюдаем за Сабой Сазоновым. У нас и раньше была коммуникация с ним и c его семьей. Его мама – грузинка, он сам гражданин Грузии. Мы рады, что он высказал желание играть за молодежную сборную Грузии.
Он действительно талантливый игрок и будет значимой силой для нашей команды. Сейчас мы ждем начала тренировочного процесса. Молодежную сборную ожидают важные матчи в Португалии и Турции», – заявил Иашвили.
По информации российских СМИ, Сазонов получил приглашение в российскую молодёжку, но в последний момент отказался от него и поехал в грузинскую команду. Тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов назвал поведение защитника «Динамо» неприемлемым.
«Саба Сазонов наряду с другими игроками футбольного клуба «Динамо» получил вызов в молодежную сборную России на прошлой неделе. После окончания очередного тура РПЛ тренерский и административный штаб команды ждали привычного заезда футболистов на базу в Новогорске. Все игроки прибыли вовремя, за исключением Сазонова.
В понедельник утром футболист сообщил менеджеру сборной о том, что он не приедет, хотя до последнего дня находился на связи с административным штабом. Мы не хотим обсуждать личное решение игрока выступать за другую национальную федерацию, так как это его личное желание. Но мы категорически не приемлем такого поведения игрока по отношению к сборной России», – приводит слова Галактионова ТАСС.
Издание «Чемпионат» пишет, что Российский футбольный союз вышел на Сазонова с предложением играть за сборную России раньше грузинской Федерации. Однако, по информации издания, грузинская Федерация «проявила себя гораздо активнее — пригласила игрока в Грузию, объяснила ему перспективы».
«После этого Сазонов принял предложение Грузии. К тому моменту, когда Сазонову пришёл вызов в молодёжную сборную России, он уже решил играть за грузинскую сборную», – сказал источник «Чемпионата».
Ранее сообщалось, что нападающий российского клуба «Сочи» Георгий Мелкадзе задумывается о том, чтобы сменить российское гражданство на грузинское и выступать за сборную Грузии.
В Нью-Йорке состоится трехсторонняя встреча Блинкен-Байрамов-Мирзоян
По инициативе американской стороны сегодня в Нью-Йорке состоится трехсторонняя встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом написал в Facebook пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов находятся в Нью-Йорке для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН.
Последний раз Мирзоян и Байрамов встречались 16 июля в Тбилиси. Это была их первая двусторонняя встреча. А в мае в Душанбе состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел с участием главы МИД России Сергея Лаврова.
В Абхазии медведь укусил 17-летнего россиянина. Подростка прооперировали
Врачи отделения детской травматологии и ортопедии горбольницы №20 в Ростове-на-Дону спасли руку 17-летнему местному жителю. Как сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко, подростка в самопровозглашенной республике Абхазия укусил медведь в зоопарке.
«Несчастный случай произошел с пациентом на отдыхе в Абхазии. Подросток, как и другие посетители, решил покормить медведя в зоопарке. Но животное схватило вместе с травой и его руку. Первую медицинскую помощь жителю донской столицы оказали местные врачи, после чего вместе с родными ростовчанин вернулся в Ростов-на-Дону», – написал Логвиненко в телеграм-канале.
Он отметил, что в детский травмпункт пациент поступил с частичной ампутацией мягких тканей ногтевой фаланги и открытым переломом фаланги. Было принято решение восстановить палец.
«Операция длилась час. Во время неё ликвидировали зараженные части и сделали пластику дефекта тканей. Молодой человек уже выписан – поврежденный палец постепенно заживает. Специалисты дают хороший прогноз», – добавил Логвиненко.
Сепаратисты в Донецке сообщили о 13 погибших в результате обстрела
В результате обстрела площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе на западе Донецка погибли 13 мирных жителей, среди них двое детей. Количество раненых уточняется. Об этом сообщил назначенный сепаратистами мэр Донецка Алексей Кулемзин.
За двадцать минут до этого Кулемзин предупредил о девяти снарядах калибром 155 миллиметров, выпущенных в сторону Куйбышевского района из посёлка Нетайлово в Донецкой области, находящегося под контролем украинской армии.
По словам главы самопровозглашённой ДНР Дениса Пушилина, под огонь попали остановка общественного транспорта, магазин и банк.
В социальных сетях распространяются фото и видео с места удара. На них видны трупы людей, обломки и пострадавшее здание.
Украина удар пока не комментировала.
- Донецк контролируется поддерживаемой Россией Донецкой Народной Республикой с 2014 года. Украинская армия удерживает позиции на окраинах Донецка. В последние месяцы город неоднократно подвергался артиллерийским обстрелам.
Сотрудников «Газпрома» обязали скинуться на помощь раненым в Украине
В распоряжении Радио Свобода оказался скриншот сообщения в мессенджере WhatsApp из чата сотрудников Ленского отдела охраны ПАО "Газпром" в Республике Саха (Якутия). В нем сотрудников компании обязывают перечислить 1000 рублей на помощь военным, раненым во время "специальной военной операции", потому что в местных больницах и госпиталях "катастрофически не хватает медикаментов".
"Уважаемые коллеги, за время проведения спецоперации появилось очень много в/служащих Дальневосточного военного округа, получивших различного рода ранения и травмы. Филиал ПАО Газпром, Дальневосточное межрегиональное управление ПАО Газпром в городе Хабаровске, вызвался оказать материальную помощь для закупки медикаментов, которых катастрофически не хватает в больницах и военных госпиталях. Необходимо на данный номер телефона осуществить перевод на сумму не менее 1000 рублей. После перевода средств на тот же номер по вотсапу необходимо отправить последние 4 цифры и свою фамилию. Это необходимо сделать, так как в дальнейшем будет сделан отчет для руководства отряда о том, сколько человек приняли активное участие по оказанию материальной помощи и количество тех, кто проигнорировал данную просьбу", – написано в сообщении (орфография и пунктуация сохранены).
По словам источника Радио Свобода, приславшего скриншот в редакцию, в чате состоит около 100 сотрудников отряда охраны. По его словам, подобные чаты есть и у других отрядов. "Раньше сбор средств был добровольным, но на постоянной основе. Теперь он стал добровольно-принудительным", – пояснил этот человек, попросивший не называть его имя из соображений собственной безопасности.
В Дальневосточном межрегиональном управлении охраны Газпрома (ДВМУО) не ответили на звонок Радио Свобода, как и в профсоюзе этой организации. Из телеграм-канала профсоюза ДВМУО следует, что его члены уже собирали деньги российским военным, раненым в Украине и проходящим лечение в российских госпиталях. В результате таких акций в марте, мае и июне было собрано более полумиллиона рублей.
Министерство обороны России последний раз сообщало официальные данные о погибших и раненых в Украине военных 25 марта, по этим данным общее число российских потерь на тот момент превысило 5 тысяч человек. 5 сентября Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что по данным его ведомства потери российской армии в ходе украинской кампании достигают 25000 человек убитыми, а общие потери, включая раненых, пленных и отказавшихся участвовать в войне составляют около 80 тысяч.
31 августа "Газпром" остановил поставки газа в Европу по газопроводу "Северный поток" – как утверждалось, из-за планового техобслуживания. Газопровод должен был вновь частично заработать 3 сентября, но этого не произошло: в российской компании утверждают, что не могут обслуживать турбины импортного производства из-за санкций. Ранее из-за войны в Украине был заморожен проект газопровода "Северный поток-2". В конце июня акции "Газпрома" на российских биржах подешевели более чем на 30% из-за решения компании не выплачивать своим акционерам дивиденды в 2022 году.
Грузинские СМИ сообщают о возможном объединении проевропейских партий
Грузинские партии «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Гирчи - больше свободы» и «Дроа» могут создать новое проевропейское объединение. Об этом сообщает телекомпания «Рустави 2».
Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» частично подтвердил информацию. Однако, по словам Георгия Вашадзе, речь пока не идет о предвыборной коалиции.
«Мы должны начать общее проевропейское движение, в котором будем сотрудничать со всеми прозападными силами. У нас – глубокое сотрудничество с этими политическими партиями, но это будет не только политическое движение, это должно быть широкомасштабное общественно-политическое движение, чтобы Грузия, находящаяся в тупике, спаслась от этой пророссийской силы, которая у власти (правящая партия «Грузинская мечта» – ред.)», – сказал Вашадзе.
Информацию опровергли члены «Лело» Саломе Самадашвили и Анна Нацвлишвили. Они говорят, что проевропейские силы и так сотрудничают по актуальным для страны вопросам.
Ранее крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» анонсировала протестные акции с требованием проведения в стране досрочных парламентских выборов.
Грузия планирует запустить производство военных дронов до конца года
Производство боевых и разведывательных беспилотников в Грузии начнется до конца года, заявил журналистам глава Минобороны страны Джуаншер Бурчуладзе.
По его словам, уже завершены формальные процедуры с польской компанией–производителем дронов.
«Продукция этой компании активно используется на практике. Мы создали частное предприятие совместно с компанией «Дельта» и к концу года запустим производство», – сказал Бурчуладзе.
Как сообщалось ранее, беспилотники планируется производить на базе военного научно-технического центра «Дельта», который принадлежит министерству обороны Грузии.
Байден вновь заявил, что США будут защищать Тайвань
Президент США Джо Байден в интервью американской телекомпании CBS заявил, что американские войска будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения на остров. Байден не в первый раз говорит о возможной вооружённой защите Тайваня, однако нынешнее заявление, как отмечает CBS - наиболее недвусмысленное.
На уточняющий вопрос корреспондента программы CBS "60 минут", означают ли слова президента, что американские военные будут напрямую участвовать в защите Тайваня, Байден ответил: "Да, если это будет беспрецедентное нападение". На вопрос, будут ли США действовать иначе, чем в случае российского вторжения в Украину, и направят на помощь Тайваню войска, президент ответил "Да".
Представитель Белого Дома напомнил, что Байден уже говорил о возможной защите Тайваня раньше - в Токио в начале этого года. Тогда американские представители заявили, что слова президента не означают смены политики Вашингтона по отношению к Тайваню. О том, что эта политика остаётся "прежней", Белый Дом говорит и сейчас.
Речь идёт о так называемой политике одного Китая, согласно которой Вашингтон признаёт в качестве китайского государства КНР, а не Тайвань (официально - Китайская Республика) и при этом не поддерживает возможную независимость Тайваня. Байден подтвердил, что Вашингтон придерживается этой политики. При этом ранее лидеры США избегали прямого ответа на вопрос о военной помощи Тайваню в случае вторжения КНР.
Власти в Пекине официально считают Тайвань мятежной провинцией и заявляют, что не исключают никаких вариантов воссоединения Китая. В реакции на слова Байдена представитель МИД КНР сказал, что Пекин готов принять "все необходимые меры", чтобы не допустить отделения Тайваня.
Ранее в этом году резкую реакцию Китая вызвал визит на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
- В интервью Байден коснулся также темы войны в Украине и санкций против России - также в связи с Китаем. По его словам, в одном из телефонных разговоров с председателем КНР Си Цзиньпином президент США сказал, что Соединённые Штаты откажутся от инвестиций в Китай в случае, если Пекин будет помогать России обходить санкции. Как сказал Байден, в ходе войны Россия "оказалась не такой компетентной и способной, как многие думали".
- Президент США также заявил о завершении пандемии COVID-19. "Никто не носит маски. Все, кажется, в хорошем расположении духа. Так что времена меняются" - сказал Байден. Официально ВОЗ не заявлял о завершении пандемии. В США по-прежнему отмечаются десятки тысяч случаев заражения и сотни смертей в день, однако карантинные и ограничительные меры по большей части, как и во многих странах мира, отменены.
В Абхазии экс-министра культуры выпустили под домашний арест
Экс-министра культуры самопровозглашенной республики Абхазия Гудису Агрба выпустили под домашний арест.
Как сообщается на официальном сайте Сухумского городского суда, 12 сентября в суд поступило ходатайство старшего следователя следственной части следственного управления Генеральной прокуратуры Таркил А.Б. о продлении в отношении Гудисы Агрба меры пресечения в виде заключения под стражу. Агрба подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 157 и частью 4 статьи 157 (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере) Уголовного Кодекса Абхазии.
«16 сентября 2022 года судья Сухумского городского суда Екатерина Тыркба отказала в удовлетворении этого ходатайства. В отношении Гудисы Агрба избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца – до 16 ноября 2022 года», – говорится в сообщении.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ об освобождении Гудисы Агрба от должности министра культуры в феврале текущего года. В апреле в отношении экс-министра культуры возбудили уголовное дело. По версии следствия, в результате преступных действий, совершенных Гудисой Агрба и его предположительным пособником, предпринимателем Надиром Джинал, министерству культуры был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 14 млн 300 тысяч рублей.
Украина заявила об обстреле Россией Южно-Украинской АЭС
В ночь на понедельник российские войска совершили ракетный обстрел Южно-Украинской атомной электростанции - утверждается в сообщении, опубликованном в телеграм-канале украинской компании "Энергоатом".
"Мощный взрыв произошёл всего в 300 метрах от реакторов АЭС. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южно-Украинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи", - говорится в сообщении.
Все три энергоблока Южно-Украинской АЭС работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала станции нет.
Российское Минобороны пока не комментировало сообщение.
Южно-Украинская АЭС расположена на севере Николаевской области Украины, от линии фронта её отделяют более 100 километров. В первые дни вторжения российские войска пытались её достигнуть, однако потерпели неудачу.
Речь идёт об одной из четырёх действующих АЭС Украины. Одна из них - Запорожская - под контролем России. Её территория регулярно подвергается обстрелам, стороны обвиняют в них друг друга. Международное сообщество призывает к демилитаризации станции, то есть выводу с её территории российских военных, чтобы снизить риски ядерной катастрофы.
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