Наконец-то спустя две недели судьи решились ответить генеральному прокурору, который обвинил сразу две ветви власти в пробуксовке дел коррупционной направленности. Суть обвинения заключается в том, что суды часто не удовлетворяют требования прокуратуры и избирают для обвиняемых меру пресечения в виде домашнего ареста. Прокурор считает, что это связано с коррумпированностью судебной власти, и требует от парламента отменить эту меру пресечения. Судьи же считают, что прокуратура представляет на рассмотрение «сырые», бездоказательные материалы, которые не позволяют им удовлетворить требования следственных органов. По всей вероятности, и то и другое имеет место.

Доказательная база и вправду ахиллесова пята прокуратуры, поэтому прокурор, кивающий на суды, выглядел как школьник, ищущий оправдания за невыученный урок

Но я вернусь к официальному заявлению генпрокурора, которое было сделано 7 августа на отчетном заседании коллегии Генпрокуратуры и по определению должно было вызвать протест не только судебной, но и законодательной ветви власти. Потому как Адгур Агрба, пытаясь оправдать бездеятельность следственных органов, заявил, что «если не будут наказаны те судьи, которые освобождают этих коррупционеров», если парламент не примет поправки в УК, отменяющие домашний арест, то «никакой активности» по коррупционным делам от прокуратуры не будет. Если закрыть глаза на то, что прокурор шантажировал теоретически независимые ветви власти, то мне в этом прокурорском обвинении откровенно не хватило конкретики. От генерального прокурора, решившего сделать подобное заявление, было бы логично ожидать обоснованной аргументации – хотя бы имен тех судей, которые освобождают коррупционеров от статистики, обозначения дел. Но доказательная база и вправду ахиллесова пята прокуратуры, поэтому прокурор, кивающий на суды, выглядел как школьник, ищущий оправдания за невыученный урок.

Боже упаси, я ни в коем случае не хочу сказать, что судебные органы власти всегда выполняют свою работу хотя бы в рамках профессиональных приличий (и в этом смысле был весьма показателен позорный суд по незаконным застройкам в Сухуме). Более того, скажу, что в ответе судей прокурору меня больше всего рассмешила фраза о том, что «высказывания генпрокурора подрывают авторитет судебной и законодательной ветвей власти». Создалось ощущение, что наши судьи живут в каком-то виртуальном измерении и не знают, что ни у законодательной, ни у судебной или исполнительной ветвей власти, как, впрочем, и у прокуратуры, давным-давно нет никакого авторитета. Чего прокурор точно не сделал – не подорвал авторитета. Данная фраза, содержащаяся в ответе совета судей, выглядит столь же нелепо, как и утверждения о самостоятельности и независимости ветвей власти. Все это осталось только на бумаге.

Но так как прокурор был весьма неконкретен, то я попробую самостоятельно разобраться с коррупционными делами, которые могли бы быть значимыми для общественности, если бы прокуратура добросовестно исполняла свои обязанности. Ох уж это сослагательное, от него никуда не уйдешь.

Обращений в Генеральную прокуратуру за все эти годы было множество. Но все эти дела попадают в прокуратуру, словно в консервную банку – на долгое хранение

Обращений в Генеральную прокуратуру за все эти годы было множество: общественные и политические организации достаточно часто указывают на коррупционную составляющую в действиях власти, отдельных чиновников. Самые громкие обращения в прокуратуру от общественных организаций были связаны с хищениями на высоковольтной линии «Ачгуара», незаконным строительством в Сухуме, фактами незаконного оформления земельных участков и так далее. Но все эти дела попадают в прокуратуру, словно в консервную банку – на долгое хранение. Коротенько напомню некоторые из этих обращений и публичных заявлений, которые должны были привлечь внимание блюстителей закона.

В апреле прошлого года в прокуратуру обратилась общественно-политическая организация «Абхазское народное движение» с требованием провести расследование по факту хищений в особо крупном размере при ремонте ВЛ. АНД называло сумму хищений, указывало на лиц, причастных к заключению договоров, приложило к своему обращению платежные ведомости. К расследованию подключилась и общественность: пользователи социальной сети провели даже сравнительный анализ цен на оборудование и материалы. То есть вся предварительная работа, по сути дела, была сделана. Но прокуратура десятый месяц ведет предварительное расследование, и вот что интересно, она даже не попыталась сделать представление об отстранении от должности на время расследования высокопоставленных чиновников, главных фигурантов дела, не говоря уже хотя бы о «домашнем аресте», который, по мнению генпрокурора, так мешает следователям. А спустя месяцы уже после судебного процесса, который признал действия прокуратуры недостаточными, заявила, что намерена опротестовывать решение суда. В прокуратуре утверждают, что делают все возможное и невозможное.

С делами, в которых фигурируют чиновники, у прокуратуры вообще серьезные проблемы. С 17 марта, то есть почти полгода, проводится проверка «информации, содержащей сведения о незаконном строительстве многоэтажного капитального строения» в центре Сухума (ул. Когония, 11). Результатов нет.

В марте нынешнего года общественно-политическая организация «Аидгылара» потребовала привлечь к ответственности главу комитета по приватизации Беслана Кубрава, подписавшего соглашение о передаче в собственность Российской Федерации госдачи «Пицунда» с рядом существенных ошибок, в результате которого произошло бы отчуждение территории страны. В этом случае прокуратура хоть и признала факт «халатности» при подписании соглашения, но заявила, что так как парламент не ратифицировал соглашение и последствия «халатности» не наступили, то никакой ответственности чиновник не несет.

А вот еще одна нашумевшая история – с выдачей гражданства. В октябре прошлого года общественности стало известно, что президент страны, используя свое служебное положение, дал разрешение на получение гражданства, в том числе, и людям, которые по закону не имеют права на его получение. К примеру, обладают гражданством других стран. Проверять действия президента на законность прокуратура не решилась, но, чтобы успокоить общественность, объявила о проверке паспортного управления МВД. Это было в январе 2023 года. Общественности до сих пор ничего не известно о результатах этой проверки.

Этот перечень дел, в которых прослеживается коррупционная направленность, можно продолжить и вспомнить и историю с майнингом, и многое другое. Но самое интересное – за восемь месяцев нынешнего года я обнаружила только один факт изменения меры пресечения в деле коррупционной направленности. 20 января Сухумским городским судом в ходе рассмотрения уголовного дела в отношении экс-министра культуры Гудисы Агрба, обвиняемого в присвоении денежных средств в особо крупном размере, ему изменили меру пресечения на домашний арест. К тому времени он находился под арестом уже девять месяцев.

Может, не стоило прокурору на зеркало пенять? Или уже набраться смелости и честно сказать, кто и что мешает прокуратуре расследовать дела коррупционной направленности

Судья Сухумского городского суда Белла Хасая, в производстве которой находилось уголовное дело, освободила подсудимого из-под стражи и поместила его под домашний арест сроком на шесть месяцев. На постановление Сухумского городского суда от 20 января прокуратура планировала принести кассационное представление. Видимо, не принесла, так как в ответе судей прокурору говорится, что в кассационную коллегию судей Генеральная прокуратура не обращалась ни разу. Более того, с 2020 года в суды общей юрисдикции поступило всего-то только пять уголовных дел коррупционной направленности, по которым вынесены обвинительные приговоры. Фактов вынесения оправдательных приговоров, по которым подсудимые освобождены от наказания, не имеется. Может, не стоило прокурору на зеркало пенять? Или уже набраться смелости и честно сказать, кто и что мешает прокуратуре расследовать дела коррупционной направленности, тем более что всем очевидно, что все они касаются высокопоставленных чиновников, начиная с президента.

И еще: не могу завершить свое мини-исследование, не вспомнив о профессиональном интересе. 30 июня 2023 года под председательством генерального прокурора Адгура Агрба прошло координационное совещание руководителей правоохранительных органов республики, посвященное вопросам, связанным с выявлением, пресечением, раскрытием и расследованием хищений бюджетных средств. В постановлении речь идет о пресловутой прозрачности. Я даже процитирую: «…активнее использовать возможности СМИ для освещения деятельности по борьбе с преступностью в указанных сферах». Никакой активности в этом направлении я не обнаружила, более того, все чаще сталкиваюсь с категорическим отказом работников прокуратуры, присутствующих на судах, дать разъяснения и комментарии для СМИ. Прокуроры ссылаются на некий внутренний циркуляр, запрещающий им комментировать, предоставлять информацию СМИ. Похоже, что приказы начальства для блюстителей закона куда важнее, чем сами законы.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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