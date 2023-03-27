По центру Славянска нанесён удар, есть жертвы

Уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной республике Абхазия Асида Шакрыл представила в парламенте доклад о деятельности за 2022 год.

Как пишет агентство «Апсныпресс», она не стала вновь озвучивать системные нарушения прав человека, о которых говорилось в предыдущих докладах омбудсмена за 2018-2019, 2020 и 2021 годы.

«Речь идет о нарушениях, которые, вопреки рекомендациям Уполномоченного, так и не были рассмотрены соответствующими исполнительными и законодательными органами, несмотря на их сохраняющуюся актуальность», – отметила Шакрыл.

В своем докладе омбудсмен описала проблемы, с которыми сталкивался Аппарат Уполномоченного при взаимодействии с госструктурами. Немало нареканий прозвучало в адрес органов прокуратуры и судов. Серьезной проблемой, по словам Шакрыл, «является отсутствие многих законов, что не может не отражаться негативно на ситуации с правами человека».

По мнению омбудсмена, необходимо внести изменения в целый ряд законодательных актов, касающиеся предотвращения пыток и унижающего человеческое достоинство обращения; соблюдения прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания; недопустимости неправомерного применения огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов, пересмотра абсолютного запрета абортов; полноценного обеспечения права на доступ к правосудию; возможности восстановления исконных фамилий и этнической принадлежности жителей Абхазии. Кроме того, она заявила о недопустимости включения в Уголовный кодекс новой санкции в виде смертной казни.

Отдельная глава доклада была посвящена энергетическому кризису и его последствиям.

По её словам, актуальным остается вопрос создания кризисного центра для детей и семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.

По словам Шакрыл, не способствуют повышению уровня жизни населения устаревшее законодательное регулирование пенсионной системы и социальной защиты. Размеры абхазских пенсий и пособий ниже суммы прожиточного минимума, а установленный прожиточный минимум также не соответствует реальным потребностям.

В докладе нашли отражение и проблемы, с которыми сталкиваются проживающие в Абхазии этнические грузины. Это касается, в частности, документирования жителей Гальского района.

«С каждым годом решение данного вопроса осложняется и политической конъюнктурой, и нормами закона о гражданстве и виде на жительство, а также бюрократическими, техническими и другими проволочками», – сказала она.

В докладе омбудсмена говорится и о недопустимости международной изоляции Абхазии, ограничения прав ее граждан на свободное передвижение.

«Недавнее решение Европейского Совета о непринятии российских документов, выданных жителям Абхазии посольством РФ в Абхазии, является серьезным шагом в сторону еще большего ужесточения политики ограничения базовых прав жителей республики. Откровенные двойные стандарты в отношении прав граждан Абхазии делают население нашей республики заложниками геополитической конъюнктуры и дискредитируют европейские ценности и институты, декларирующие верховенство прав и свобод человека», – подчеркнула она.

Шакрыл не согласна с некоторыми заявлениями абхазского МИДа, в которых говорится о вреде деятельности неправительственных организаций, а также о том, что идеалы демократии якобы угрожают национальным интересам. Шакрыл назвала правильным и справедливым решение парламента, отклонившего внесение изменений в закон «Об органах государственной безопасности», касающееся расширения полномочий СГБ.