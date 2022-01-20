Посол РФ рассказал новую версию убийства журналистов в ЦАР

Глава МИД Абхазии самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба провел ряд встреч с представителями международных неправительственных организаций, работающих в Абхазии. На встречах он раскритиковал проекты, связанные с грузино-абхазским диалогом.

По информации абхазского ведомства, Ардзинба встретился с руководителем организации World Vision в Абхазии Оксаной Ласурия, координатором по налаживанию связей с органами государственной власти Датского совета по беженцам Адой Джинджолия и и.о. главы офиса ПРООН в Абхазии Рафисом Абазовым.

«Министр назвал недопустимыми некоторые проекты, которые реализуются в Абхазии. В частности, в ходе встречи с и.о. главы офиса ПРООН в Абхазии Рафисом Абазовым, глава МИД Абхазии затронул тему проведения социологического опроса среди граждан Абхазии, где затрагивались вопросы внутриполитического характера, а также изучалась возможность налаживания отношений с Грузией. Данный опрос проводился на территории Абхазии с июня по август 2021 года», – сказано в заявлении.

В абхазском ведомстве говорят, что в соответствии с законом «О статистической деятельности в Республике Абхазия», только органы государственной власти могут проводить социологические опросы.

«Ваша организация просто не имеет право этим заниматься. Кроме того, эту деятельность надо координировать с профильным ведомством - Государственным комитетом по статистике», – подчеркнул Ардзинба.

Он добавил, что это совместная позиция МИД, как главного координирующего органа, а также Генеральной прокуратуры и СГБ.



Инал Ардзинба также затронул тему реализации проекта COBERM (Confidence Building Early Response Mechanism – Механизм раннего реагирования по укреплению мер доверия).

«Это недопустимый проект, нацеленный на введение в заблуждение граждан Республики Абхазия, установление прямого диалога между абхазами и грузинами на уровне экспертов и молодежи. Реализация этого проекта недопустима на территории Абхазии. Запишите это себе, и не делайте больше такие проекты. Мы вам запрещаем этим заниматься», – сказал он.

Инал Ардзинба отметил, что проект COBERM соответствует целям и задачам, которые декларирует правительство Грузии.

«По итогам встречи офис ПРООН взял на себя обязательство по недопущению в дальнейшем реализации подобных проектов», – заявляют в абхазском ведомстве.