Посол России возвращается в Соединенные Штаты

Посол России в США Анатолий Антонов вылетел утром в воскресенье из Москвы в Нью-Йорк. Он возвращается в Соединенные Штаты после трехмесячного отсутствия.

В марте он был отозван на консультации в Москву - на следующий день после того, как президент США Джо Байден в телеинтервью согласился с утверждением, что российский президент Владимир Путин - «убийца».

В апреле Москву - после ряда настоятельных рекомендаций российских властей - покинул американский посол Джон Салливан. В Вашингтоне подчеркивали, что он вернется спустя несколько недель.

Договоренность о возвращении послов была достигнута на саммите в Женеве, где 16 июня встретились Путин и Байден.

Антонов уже в понедельник должен приступить к работе в Вашингтоне. Он сказал РИА Новости, что настроен оптимистично и хочет содействовать построению «равноправных и прагматичных» отношений с США.

Американский посол вернется в Москву на будущей неделе.

Отношения двух стран продолжают находиться в одной из самых низких точек со времен Холодной войны. Несмотря на возвращение послов, остаются в силе все введенные недавно ограничения на работу дипмиссий, в том числе решение российских властей внести США в список «недружественных государств». Президенты на саммите в Женеве договорились начать диалог о стратегической стабильности и кибербезопасности, однако как он будет выглядеть на практике, пока не ясно.