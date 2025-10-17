В домах Гарибашвили, Лилуашвили и Парцхаладзе прошли обыски

В домах и квартирах бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, экс-главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили и бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе прошли обыски, сообщают в Генеральной прокуратуре Грузии.

Генпрокурор Георгий Гваракидзе на брифинге заявил, что «были изъяты различные электронные устройства, документация и крупная сумма денег». Обыски проводились одновременно в 22 местах 17 октября, с 10:00.

«В связи с особым общественным интересом и значимостью уголовных дел, я хочу предоставить следующую информацию. В рамках расследования различных уголовных дел в следственном отделе Генеральной прокуратуры Грузии, а также в Департаментах по борьбе с коррупцией и обеспечения государственной безопасности СГБ, сегодня с 10:00 утра по всей стране одновременно было проведено масштабное мероприятие на 22 локациях... По указанным делам активно проводятся следственные, процессуальные и оперативно-розыскные мероприятия. Общественность будет периодически дополнительно информироваться о ходе расследования и его результатах», — заявил Георгий Гваракидзе.

Он не ответил на вопросы журналистов и не уточнил, по каким статьям начато расследование.

В СМИ регулярно появлялись слухи о возможном задержании по коррупционным делам бывшего премьер-министра и экс-лидера правящей партии Ираклия Гарибашвили, а также экс-главы СГБ Григола Лилуашвили. Уже был задержан ряд бывших соратников и чиновников «Мечты», в том числе бывший министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и его шурин, а также бывший заместитель министра экономики Ромео Микаутадзе. В розыск объявлен Бичико Паикидзе, крестным отцом сына которого является бывший глава ведомства Григол Лилуашвили.

Имя Григола Лилуашвили появилось в СМИ в связи с событиями 4 октября. По данным источника телеканала «Формула», он выступал как двойной агент — поддерживал связь с оппозицией и одновременно информировал власти.

Премьер Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что бывший член «Грузинской мечты» действительно сотрудничал с оппозицией, но имени он не назвал: «Был конкретный субъект, бывший член команды, который сотрудничал с этими людьми и радикальной оппозицией».

Отар Парцхаладзе занимал пост генерального прокурора Грузии в ноябре–декабре 2013 года. В 2023 году США ввели против него санкции, мотивировав это «усилением российского влияния в Грузии». По данным СМИ, проживая в Москве и сохраняя связи с российской политической элитой, он продолжает поддерживать тесные контакты с правительством «Грузинской мечты». После введения санкций президент Саломе Зурабишвили лишила его грузинского гражданства, после чего он изменил фамилию на Парцхаладзе-Романов. 9 мая 2025 года он был замечен среди гостей Парада Победы на Красной площади в Москве. Против него также введены санкции Великобритании и Литвы.