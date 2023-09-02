Стихийный мемориал руководству ЧВК «Вагнер» в Краснодаре просуществовал меньше суток

Перед мемориалом «Вечный огонь» в центре Краснодара неизвестные разложили символику ЧВК «Вагнер», цветы и портреты основателей компании Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Как сообщает корреспондент Кавказ.Реалии, импровизированный мемориал появился 1 сентября.
По данным «Антивоенного комитета Кубани», к вечеру цветы, портреты и флаги ЧВК «Вагнер» убрали. В движении указали на противоречивость стихийного мемориала – он появился рядом с памятником погибшим в Великой Отечественной войне, при этом Уткин тяготел к символике нацистской Германии и разделял неонацистскую идеологию.
Краснодар стал вторым городом на юге России, где появился импровизированный мемориал в честь Пригожина и Уткина, которые, согласно заявлениям российских властей, погибли в авиакатастрофе. Еще 23 августа цветы стали приносить к зданию ростовского цирка, где в июне во время мятежа ЧВК «Вагнер» находился танк наемников. Полиция и коммунальные службы неоднократно убирали цветы, но ростовчане приносят их вновь.
- 23 августа в Тверской области упал частный самолет, которым пользовался Евгений Пригожин. Все 10 человек на борту, по данным Росавиации, погибли. В ведомстве утверждают, что среди пассажиров были Пригожин, Уткин, а также другие командиры и наемники ЧВК «Вагнер».
- Рамзан Кадыров высказался о смерти Пригожина после того, как авиакатастрофу прокомментировал президент России Владимир Путин. Глава Чечни заявил, что просил о Пригожина «оставить личные амбиции в угоду делам первостепенной государственной важности», так как тот «либо не видел, либо не хотел видеть полную картину происходящего в стране».
- После того, как адвокат чеченского происхождения Хамзат Исраилов из Нижневартовска критично высказался в адрес Пригожина и Уткина, в российских z-пабликах и СМИ появились угрозы в его адрес.
- В ходе мятежа колоннам ЧВК «Вагнер» удалось взять под контроль Ростов-на-Дону. Как рассказали сайту Кавказ.Реалии жители города активно поддерживали наемников. Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал эту поддержку «инсинуацией». Глава региона заявил, что ее имитировали сами наемники, переодетые в граждан.