Стихийный мемориал руководству ЧВК «Вагнер» в Краснодаре просуществовал меньше суток

Перед мемориалом «Вечный огонь» в центре Краснодара неизвестные разложили символику ЧВК «Вагнер», цветы и портреты основателей компании Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Как сообщает корреспондент Кавказ.Реалии, импровизированный мемориал появился 1 сентября.

По данным «Антивоенного комитета Кубани», к вечеру цветы, портреты и флаги ЧВК «Вагнер» убрали. В движении указали на противоречивость стихийного мемориала – он появился рядом с памятником погибшим в Великой Отечественной войне, при этом Уткин тяготел к символике нацистской Германии и разделял неонацистскую идеологию.

Краснодар стал вторым городом на юге России, где появился импровизированный мемориал в честь Пригожина и Уткина, которые, согласно заявлениям российских властей, погибли в авиакатастрофе. Еще 23 августа цветы стали приносить к зданию ростовского цирка, где в июне во время мятежа ЧВК «Вагнер» находился танк наемников. Полиция и коммунальные службы неоднократно убирали цветы, но ростовчане приносят их вновь.