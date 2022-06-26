Россия близка к техническому дефолту по внешнему долгу

Россия может в ближайшее время столкнуться с техническим дефолтом по внешнему долгу. Из-за экономических санкций, объявленных США и Евросоюзом после вторжения России в Украину, страна испытывает затруднения с обслуживанием своего внешнего долга.

В воскресенье истекает срок платежа по займу объемом в 100 миллионов долларов. После введения санкций Россия больше не может осуществлять выплаты в долларах. По заявлению Министерства финансов России, оно выплачивает долг в полном объеме в рублях. Однако европейский банк Euroclear, через который проводятся платежи, не может конвертировать их в исходную валюту, поэтому кредитор их не получает.

Платеж должен был быть сделан 27 мая; далее у заемщика есть еще 30 дней на погашение долга с задержкой. Если и после этого срока кредитор не получит платеж, заемщику может быть объявлен технический дефолт. Если это случится, это будет первый дефолт России с 1998 года.

Ранее Министерство финансов США отказалось продлевать после 25 мая 2022 года лицензию, которая позволяла России продолжать обслуживание суверенного долга в иностранных валютах. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер предположила, что Россия, вероятно, не сможет выполнять свои обязательства и столкнется с перспективой дефолта и статусом изгоя в глобальной финансовой системе на продолжительную перспективу. В ответ на это Минфин России заявил, что продолжит обслуживать свой внешний долг в рублях (указ о возможности перехода с валютных выплат на рублевые президент РФ Владимир Путин подписал еще 5 марта; несколько дней назад был подписан еще один указ о механизме выплат по еврооблигациям в рублях). Банк Euroclear, выступавший посредником в платежах между Россией и международными кредиторами, в своем пресс-релизе заявил, что из-за наложенных на Россию экономических санкций он практически перестает работать с рублями, за несколькими небольшими исключениями.

Министр финансов России Антон Силуанов обвинил Запад в том, что тот намеренно создает преграды для обслуживания внешнего долга РФ, чтобы Россия оказалась в ситуации дефолта, и назвал ситуацию «фарсом».

Около 40 миллиардов долларов внешнего долга Российской Федерации номинированы в американской и европейской валюте.