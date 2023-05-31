У «Верхнего Ларса» возникла «напряженная ситуация» из-за паводков

В Северной Осетии паводки привели к подмыву федеральной трассы в районе пункта пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе. Об этом сообщил глава республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.

«В районе пункта пропуска «Верхний Ларс» достаточно напряженная ситуация, связанная с сезоном паводков, – подмывает федеральную трассу. С руководителями профильных ведомств осмотрели опасную территорию. Такая ситуация складывается не в первый раз – многое зависит от активности таяния снегов, от того, насколько обильные осадки», – написал Меняйло в телеграм-канале.

По его словам, в 2023 году из-за дождей и теплой погоды в реке Терек поднялся уровень воды.

«Эта дорога обслуживается Росавтодором, принимаем превентивные меры совместно. Пока укрепляем берег блоками, отводим от него воду, на месте работают все аварийные службы. Следим за обстановкой. По оценкам специалистов, для населенных пунктов, находящихся поблизости, опасности нет», – добавил глава региона.

О каких-либо проблемах на грузинской стороне границы не сообщается.

Ранее СМИ сообщили, что вечером 29 мая в Северной Осетии произошел подмыв опоры моста через реку Терек между селениями Ногир и Михайловское. В результате обрушились два пролета, никто не пострадал. Мост решено демонтировать, на его месте построят новый.