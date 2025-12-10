СМИ: Баку может восстановить ж/д до границы с Арменией «в ответ на тарифный демарш Тбилиси»

Азербайджанское издание Minval Politika утверждает, что Баку обсуждает возможность восстановления железнодорожной ветки до границы с Арменией «в ответ на тарифный демарш Тбилиси».

Напомним, что именно это издание, которое часто отражает официальную позицию властей Азербайджана, ранее сообщало, что Грузия потребовала необоснованно высокий тариф на транзит азербайджанского топлива в Армению. В Тбилиси затем рассказали о решении грузинского премьера Ираклия Кобахидзе бесплатно обеспечить разовый транзит нефтепродуктов.

«Но подобные разовые решения не устраняют главный вопрос: какова реальная позиция Тбилиси в отношении долгосрочных тарифов и таможенных сборов?» — говорится в статье Minval Politika.

Издание со ссылкой на «источники, хорошо знакомые с обсуждениями между Баку и Ереваном», пишет, что Азербайджан «уже приступил к оценке собственных возможностей по формированию альтернативной логистической оси». Речь идет о восстановлении железнодорожной ветки, которая в советское время соединяла Баку с Газахом, а далее уходила в направлении Иджевана.

«Предварительная оценка, по нашей информации, уже началась: изучаются технические параметры, стоимость и сроки возможного восстановления участка, который позволит вывести часть транзита из грузинской зависимости. Далее груз может пересекать границу автомобилями и направляться вглубь Армении — решение полностью рабочее с точки зрения современной логистики. Параллельно изучается вариант полноценных автомобильных маршрутов. Маршрутизация пока окончательно не определена — обсуждаются альтернативные коридоры и их экономическая эффективность. Но сам факт появления таких обсуждений говорит о главном: Азербайджан перестал воспринимать транзит через Грузию как единственный или неизбежный путь», — сказано в публикации.

«Сегодня перед Тбилиси стоит простой выбор: либо встроиться в новую региональную модель сотрудничества, либо наблюдать, как формируются маршруты, в которых его присутствие перестаёт быть необходимым», — заключает издание.

В конце ноября в СМИ появлялась информация о проблемах, с которыми столкнулись азербайджанские водители грузовых автомобилей. Утверждалось, что грузинские чиновники говорили водителям: «Езжайте через Зангезур, когда будет готов ваш Зангезурский коридор». Служба доходов Министерства финансов Грузии опровергла сообщения о блокировке азербайджанских грузов. В ведомстве подчеркнули, что подобные заявления не соответствуют действительности и вводят общественность в заблуждение.