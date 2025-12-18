Accessibility links

Новости

Надеюсь, что бизнес найдёт альтернативные пути - Пашинян о «высоких тарифах» на транзит через Грузию

Никол Пашинян и Ираклий Кобахидзе
Никол Пашинян и Ираклий Кобахидзе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что существуют определённые проблемы с поставками нефтепродуктов из Азербайджана в Армению транзитом через Грузию. 18 декабря в беседе с журналистами Пашинян заявил, что сотрудничество с Азербайджаном в сфере закупок топлива может продолжиться, однако «существуют определённые вопросы, связанные с транзитными тарифами на территории Грузии». Он выразил надежду, что эти вопросы будут решены.

«Если эти вопросы не будут решены, надеюсь, что бизнес найдёт альтернативные пути для обеспечения импорта и экспорта, если эти сделки по-прежнему будут представлять интерес», - цитируют Пашиняна армянские СМИ.

Его слова распространяют news.am, armenpress и другие издания.

18 декабря, Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) отправила в Армению 1220 тонн бензина АИ-95 в 22 цистернах.

Ранее в азербайджанских СМИ появлялась информация, что Грузия якобы потребовала необоснованно высокий тариф за транзит топлива.

Согласно сообщениям азербайджанских провластных медиа, для перевозки нефтепродуктов из Азербайджана в Армению Грузия потребовала «92 доллара за тонну».

Тбилиси же заявил, что «разовый импорт» топлива из Азербайджана в Армению государство осуществит «полностью безвозмездно». Азербайджанское провластное издание Minval Politika утверждает, что Баку рассматривает возможность восстановления железнодорожной линии до армянской границы «в ответ на тарифный демарш Тбилиси».

