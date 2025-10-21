Российская компания «Русснефть» в октябре поставила первую партию нефти на недавно построенный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Кулеви, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные системы отслеживания судов LSEG и источники в отрасли.

По данным LSEG и одного из трейдеров, танкер Kayseri 6 октября доставил 105 340 тонн нефти сорта Siberian Light из российского порта Новороссийск на черноморском побережье в Кулеви (Грузия).

В компании «Русснефть» отказались комментировать информацию. Грузинская служба Радио Свобода обратилась за комментарием в Министерство экономики Грузии. В случае получения ответа он будет добавлен в материал.

Завод в Кулеви начал работу в октябре с мощностью переработки около 1,2 млн тонн нефти в год (примерно 24 000 баррелей в сутки). К 2028 году планируется увеличить годовую мощность до 4 млн тонн, чтобы обеспечивать как внутренний рынок, так и экспорт.

Предприятие принадлежит грузинской компании Black Sea Petroleum. Её основатель – бизнесмен и дизайнер Мака Асатиани.

Строительство завода финансировалось за счёт частного капитала, государственного фонда и грузинских банков. В частности, Фонд развития Грузии (бывший Партнёрский фонд) выделил проекту кредит в размере 5 млн долларов, а банки «Карту» (принадлежащий основателю партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили), «Халикбанк» и «Базисбанк» предоставили в совокупности 45 млн долларов.

В презентации нового проекта перед парламентскими выборами 2024 года принял участие грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

В сентябре текущего года бывший министр экономики Леван Давиташвили был назначен председателем наблюдательного совета Black Sea Petroleum.

Reuters напоминает, что между Россией и Грузией нет официальных дипломатических отношений с 2008 года. «Тем не менее при правящей партии «Грузинская мечта» Тбилиси значительно укрепил экономические связи с Россией, тогда как отношения с Западом резко ухудшились», – отмечает агентство.

Издание также указывает, что Россия стремится диверсифицировать экспорт на фоне западных санкций, введённых из-за войны против Украины.

Для Грузии запуск первого нефтеперерабатывающего завода призван снизить зависимость от импорта топлива из России, Турции, Азербайджана, Румынии и Казахстана.

Санкции против российской нефти были введены странами Запада после начала войны в Украине в 2022 году. С декабря 2022 года Евросоюз запретил морские поставки российской нефти, а страны G7 ввели ценовой потолок в размере 60 долларов за баррель. Аналогичные ограничения распространяются и на нефтепродукты. Эти меры направлены на сокращение доходов Москвы от экспорта энергоресурсов, сохраняя при этом стабильность мировых поставок. Россия в ответ переориентировала экспорт на Азию, прежде всего в Китай и Индию, а также начала использовать «теневой флот» танкеров и альтернативные схемы расчётов.

После вторжения России в Украину только три страны НАТО продолжают закупать российскую сырую нефть: Венгрия, Словакия и Турция. Наибольший объём торговли ведёт Турция. Будапешт и Братислава не раз заявляли, что зависят от российской нефти, которая поставляется им по нефтепроводу «Дружба».