Большая палата ЕСПЧ: Грузия нарушила статьи Европейской конвенции по делу 20 июня

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге подтвердила нарушения нескольких статей Европейской конвенции по правам человека по делу о разгоне акции в Тбилиси 20–21 июня 2019 года. Согласно решению, опубликованному 11 декабря, власти Грузии должны выплатить пострадавшим в «гавриловскую ночь» сотни тысяч евро – более 640 тысяч евро в качестве материальной и нематериальной компенсации и дополнительно до 40 тысяч евро для покрытия судебных расходов.

Суд установил нарушения:

Статьи 3 Европейской конвенции (запрет бесчеловечного или унижающего достоинство обращения/отсутствие эффективного расследования) — в отношении 24 из 26 заявителей;

Статьи 10 (свобода выражения мнения) — в отношении 14 заявителей;

Статьи 11 (свобода собраний и объединений) — в отношении 11 заявителей;

Статьи 38 (обязанность государства обеспечить все необходимые условия для рассмотрения дела).

Дело касается подавления масштабной антиправительственной акции протеста, прошедшей перед зданием парламента в Тбилиси в ночь с 20 на 21 июня 2019 года. Протест был вызван тем, что депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии и выступал на русском языке в рамках сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Заявители были либо участниками протеста, либо журналистами, пострадавшими во время его освещения. Большинство из них получили ранения в результате применения властями резиновых пуль. Остальные, как предполагается, подверглись нападению со стороны полицейских, говорится в сообщении Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ).

«Суд установил, что несмотря на то, что последующее расследование длилось уже более пяти с половиной лет, оно так и не привело ни ко всесторонней оценке всех обстоятельств, ни к выводам относительно ненадлежащего обращения с заявителями, ни к установлению должностных лиц, которые применили или приказали применить несоразмерную силу. Хотя, возможно, были некоторые основания для желания разогнать демонстрацию, учитывая, что она проходила возле здания парламента и что некоторые из демонстрантов хотели штурмовать здание, суд счел, что способ разгона был неоправданным», — сообщают в АМЮГ.

Напомним, беспорядки вечером 20 июня в Тбилиси, произошедшие перед зданием парламента, завершились силовым разгоном митингующих. Около полуночи, после длительного противостояния, полиция применила спецсредства и провела массовые задержания. Пострадали более 300 человек.

Во время тех событий председателем парламента Грузии был Ираклий Кобахидзе (он ушёл в отставку), а министром внутренних дел — Георгий Гахария. Гахария, позже ставший премьер-министром, покинул «Грузинскую мечту» в 2021 году.

Несколько месяцев назад Гахария, предположительно опасаясь уголовного преследования, покинул Грузию — сейчас он живёт в Германии. По делу о разгоне митинга 20 июня и установке блокпоста в селе Чорчана ему предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса Грузии: «организация умышленного причинения тяжкого вреда здоровью» и «превышение служебных полномочий», которые предусматривают наказание до 13 лет лишения свободы.

В Министерстве юстиции Грузии, комментируя решение ЕСПЧ, напомнили об уголовном деле, возбужденном против Гахария.

«Большая палата ещё раз подтвердила, что у государства есть легитимное право применять специальные меры, когда имеют место нападения и штурмы со стороны правоохранительных органов и государственных учреждений. В решении также отмечается, что во время демонстрации 20 июня эскалацию и штурм парламента поощряли оппозиционные политики. Согласно решению Европейского суда, сила и специальные меры, применённые государством, должны были быть направлены против тех демонстрантов, чьи действия были насильственными», — сказали в ведомстве, добавив, что «руководство Министерства внутренних дел тогда не обеспечило соблюдение этого стандарта и использование пропорциональной силы».