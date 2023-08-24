В Петербурге похитили чеченку, которую преследуют родственники

Сбежавшую от семьи жительницу Чечни Седу Сулейманову похитили в Санкт-Петербурге и повезли в аэропорт Пулково. Ранее она заявляла, что на родине ей угрожает смерть.
Об этом пишет телеграм-канал «Кризисная группа СК SOS».
Со слов её партнёра Станислава Кудрявцева, накануне вечером к ним в квартиру пришли несколько человек, двое представились полицейскими, ещё двое – чеченцы – были в штатском. Сулейманову и Кудрявцева отвезли в 54-й отдел полиции. Там ей предъявили обвинение в краже украшений на 150 тысяч рублей. Сулейманова вину отрицала.
Самих ценностей у неё не нашли, кому, по официальной версии, они принадлежали неизвестно. Отмечается, что Сулейманова не числится в федеральном розыске.
Правозащитники полагают, что дело о краже было сфабриковано, так как это распространенная схема похищения людей в Чечне.
Адвокату похищенной, полицейские заявили, что её доставят в отдел полиции по Грозненскому району. Найти девушку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге не удалось, она не выходит на связь.
В октябре 2022 года Сулейманова обратилась к правозащитникам, так как боялась, что её семья может совершить «убийство чести». Её родственников не устраивала недостаточная религиозность девушки.
В феврале этого года Седу Сулейманову уже пытались похитить родственники, но ей удалось сбежать. После этого она поменяла работу и адрес проживания в Петербурге.
- В июне 20-летнюю уроженку Чечни Селиму Исмаилову, которая пыталась сбежать от насилия в семье, задержали в аэропорту Внуково и на следующий день передали чеченским правоохранительным органам. Перед этим на неё завели уголовное дело о краже. Спустя три с половиной недели после похищения Селима Исмаиловой в эфире местного канала она заявила, что находится в безопасности и попросила оставить её в покое.
- Летом 2019 года от семьи сбежала 20-летняя жительница Чечни Заира Сугаипова – причиной стали угрозы родных насильно выдать её замуж или убить. Несколько дней Сугаипова скрывалась в кризисном центре «Китеж» в Москве, но семья выследила ее и насильно вернула в республику. Вскоре ЧГТРК «Грозный» показал сюжет, в котором Заура отрицала насилие и говорила, что сбежать из дома её «подбили феминистки».
- В 2021 году чеченские полицейские похитили Халимат Тарамову – дочь приближенного Кадырову директора грозненского торгового центра «Гранд парк» Аюба Тарамова. Она записала видеообращение, где рассказала: она оставила семью добровольно, спасаясь от регулярных побоев и угроз из-за её любви к другой девушке. Власти Чечни вскоре заявили, что жалоб у похищенной нет, а ЧГТРК выпустил сюжет с Халимат, которая говорила о нормальном отношении родных.
- Исследование «убийств чести» на Северном Кавказе проекта «Правовая инициатива» показало, что с 2008 по 2017 годы в результате этой практики погибли 39 человек, только трое из них мужчины. Согласно данным правозащитников, жертвами становятся преимущественно молодые незамужние девушки, либо разведенные, реже – замужние женщины. Убийцы – их отцы, братья, мужья, дяди, отчимы.