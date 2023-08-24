В Петербурге похитили чеченку, которую преследуют родственники

Сбежавшую от семьи жительницу Чечни Седу Сулейманову похитили в Санкт-Петербурге и повезли в аэропорт Пулково. Ранее она заявляла, что на родине ей угрожает смерть.

Об этом пишет телеграм-канал «Кризисная группа СК SOS».



Со слов её партнёра Станислава Кудрявцева, накануне вечером к ним в квартиру пришли несколько человек, двое представились полицейскими, ещё двое – чеченцы – были в штатском. Сулейманову и Кудрявцева отвезли в 54-й отдел полиции. Там ей предъявили обвинение в краже украшений на 150 тысяч рублей. Сулейманова вину отрицала.

Самих ценностей у неё не нашли, кому, по официальной версии, они принадлежали неизвестно. Отмечается, что Сулейманова не числится в федеральном розыске.

Правозащитники полагают, что дело о краже было сфабриковано, так как это распространенная схема похищения людей в Чечне.

Адвокату похищенной, полицейские заявили, что её доставят в отдел полиции по Грозненскому району. Найти девушку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге не удалось, она не выходит на связь.

В октябре 2022 года Сулейманова обратилась к правозащитникам, так как боялась, что её семья может совершить «убийство чести». Её родственников не устраивала недостаточная религиозность девушки.

В феврале этого года Седу Сулейманову уже пытались похитить родственники, но ей удалось сбежать. После этого она поменяла работу и адрес проживания в Петербурге.