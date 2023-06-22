В районе поисков субмарины «Титан» нашли обломки

В районе поисков пропавшего в Северной Атлантике неподалеку от места затопления «Титаника» мини-субмарины «Титан» в четверг были обнаружены обломки, сообщила Береговая охрана США.

Как сообщает Би-би-си, среди обломков, предположительно, найдены несколько частей батискафа. Это посадочная рама, задний крыт и иллюминатор. Об этом сообщил эксперт Дэвид Мирнс.

Официально принадлежность обломков аппарату «Титан» пока не подтверждена.

Обломки, как пишет Би-би-си, были обнаружены поисковым подводным аппаратом «Одиссеус».

Днем по московскому времени в четверг, по предварительным оценкам, на борту батискафа, связь с которым пропала несколько дней назад, должен был закончиться кислород. Поиски, однако, продолжаются, поскольку кислорода теоретически могло бы хватить на большее время, чем предполагается.

В поисках участвуют американские и канадские военные самолеты, корабли береговой охраны и подводные роботы. Поиски сосредоточились на том месте, где ранее были засечены подводные шумы. Глубина в районе поисков составляет до 4 километров.

Связь с «Титаном» пропала в воскресенье вскоре после того, как он начал спускаться к обломкам затонувшего в 1912 году трансатлантического лайнера «Титаник». На борту батискафа были пять человек, в том числе британский бизнесмен Хэмиш Хардинг, бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его сын Сулеман, основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш и французский пилот-подводник Поль-Анри Нарголе.