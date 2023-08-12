В Уссурийске из-за тайфуна прорвало дамбу

В Уссурийске Приморского края из-за тайфуна прорвало дамбу, защищавшую город от наводнений. Накануне там выпала почти месячная норма осадков – 117 миллиметров, сообщила региональная прокуратура.

По данным ведомства, сейчас в пунктах временного размещения находятся 115 человек, эвакуация продолжается. Судя по фото и видео, опубликованным прокуратурой и местными жителями, уровень воды в некоторых районах достиг уже второго этажа, по городу передвигаются на лодках. Началась эвакуация экспонатов городского музея, к возможному потопу готовится и местный зоопарк.

«Сейчас, слава богу, до квартир вода не дошла. Но, к сожалению, гаражи подтопило. Ситуация, в целом, находится под контролем», цитирует слова мэра Уссурийска Евгения Коржа издание UssurMedia. На тот момент квартиры уже затопило, отметили в комментариях под постом с цитатой мэра. Также Корж сказал, что сейчас «промоину» в дамбе устранить нельзя, так как «может всю дамбу прорвать», пишет агентство.

Ливни, вызванные тайфуном «Ханун», идут в Приморском крае уже несколько дней. Известно о троих погибших: утонувшей в луже женщине и двух детях, которых затянуло в сточную трубу. Жители региона также сообщают о погибших животных, а в одном из сел затопило приют.

По свежим данным МЧС Приморского края, в регионе «подтоплены» 543 жилых дома и почти 1400 приусадебных участков в 17 населенных пунктах, а также 40 участков автодорог.