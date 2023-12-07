Восьмиклассница устроила стрельбу в брянской гимназии

Ученица восьмого класса устроила стрельбу в школе в Брянске. Погибла одноклассница нападавшей, стрелявшая совершила самоубийство, подтвердили в региональном МВД. Ещё четверо получили ранения.

Стрельба произошла в гимназии №5. По сведениям ТАСС, 14-летняя школьница пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз. Сообщается, что это было ружьё её отца. Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал, что ученица пронесла его в тубусе, и опубликовал фото.

Издание «7x7» со ссылкой на местные чаты пишет, что девушка опоздала на урок, вошла в класс и сделала пять выстрелов из дробовика. О мотивах нападения точных сведений нет. По информации телеграм-каналов, девушку долгое время травили одноклассники. Версию конфликта со сверстниками в качестве основной рассматривают и правоохранительные органы.

Учеников эвакуировали из школы. Здание оцеплено. На месте происшествия работают оперативные службы. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.