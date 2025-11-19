История в вмешательством российских политтехнологов в муниципальные выборы в Абхазии продолжается. Президент самопровозглашенной республики Бадра Гунба до сих пор хранит молчание. Несмотря на призывы оппозиции к расследованию, дело может завершиться лишь административными последствиями.

Причем здесь президент?

Уже больше недели абхазское общество обсуждает вмешательство российских политтехнологов в муниципальные выборы и молчание, которое хранит президент Бадра Гунба. А он, как пишут оппозиционные каналы, имеет непосредственное отношение к скандалу.

Телеграм-канал «АИАШАРА» опубликовал новые детали дела, в частности видеозапись, на которой, как утверждается, зафиксированы доказательства координации действий между советником президента Артуром Чакряном и российскими политтехнологами.

В переписке, которая показана на видеозаписях — просьбы россиянина Ивана Ревы о расширении штата, разговоры о необходимости привлечения дополнительных сотрудников для работы в соцсетях и участия «кого-то из администрации» президента.

«У наших правоохранителей теперь есть все основания и доказательства, чтобы приступить, наконец, к расследованию незаконной деятельности граждан Абхазии с иностранными политтехнологами во время выборов», — пишет канал «АИАШАРА».

Иван Рева —один из трех политтехнологнов, которых, по имеющейся информации, СГБ Абхазии вывезла за пределы республики после того, как группа активистов под предводительством депутата Кана Кварчия обнаружила их штаб. Была распространена видеозапись с места событий: допрашиваемый на камеру Иван Рева признается, что нанимал людей для срыва предвыборных плакатов оппонентов власти. На следующий день российские политтехнологи сообщили, что их избивали и угрожали оружием. Рева рассказал, что в их офис ворвалась группа до сорока человек под предвадительством Кварчия, угрожала пытками и нанесла травмы.

Главный редактор «АИАШАРА» Низфа Аршба утверждает, что все нити ведут именно к президенту. Ранее телеграм-канал утверждал, что в частной беседе Иван Рева подтвердил — российские политтехнологи работали по заказу администрации президента.

Отметим, что 17 ноября стало известно, что Артур Чакрян, координатор проекта «Новые Медиа Абхазии», финалист конкурса «Команда Абхазии», упоминаемый в переписке, на самом деле уже три месяца как уволен из МИД Абхазии.

«Чакрян Артур был освобожден от занимаемой должности Посла по особым поручениям 19 августа 2025 г. Он был принят на работу 16 января 2024 года», — сообщили в МИДе на запрос телеграм-канала «АИАШАРА».

«Командой Абхазии» сначала назывался конкурс для госслужащих, открывшийся весной этого года после избрания президентом самопровозглашенной республики Бадры Гунба. По результатам конкурса, десятки его участников заняли посты в органах власти. В начале октября этого года в Сухуми был проведен масштабный форум под тем же названием – «Команда Абхазии». Это же словосочетание стало главным слоганом кампании провластных кандидатов на местных выборах.

По закону, исполнительная администрация не может открыто участвовать в муниципальных выборах, но «Команда Абхазии» широко воспринимается как представитель власти и России.

«Не тянет на уголовное дело»

14 ноября в абхазском парламенте прошли слушания по делу о незаконной деятельности в республике российских политтехнологов, «которые работали без лицензии, издавали газету «Абхазский вестник» и вмешивались в выборный процесс».





На заседании присутствовали глава МВД Роберт Киут, руководитель СГБ Дмитрий Дбар и генеральный прокурор Адгур Агрба. Но возможные ключевые фигуры скандала — учредитель газеты «Абхазский вестник» Ахра Смыр и руководитель Администрации президента Беслан Эшба, приглашенные заранее, на слушания не пришли.

Основным докладчиком стал депутат Кан Кварчия. В зале он вновь пересказал подробности, которые уже несколько дней будоражат общество: неизвестный мужчина, сканирующий списки избирателей; подростки, которым обещали деньги за срыв агитационных плакатов; импровизированный «штаб», где, по словам Кварчия, работали граждане России.

По словам оппозиционера, иностранцы работали без разрешений миграционной службы, а материалы, найденные в офисе, содержали списки абхазских журналистов, напротив имен которых стояли «цены».

«Мы их предупредили, что заберем все их гаджеты, а потом передадим в правоохранительные органы. Мы забрали у них документы, и я их вам передам, если они нужны», — сказал Кан Кварчия.

Представители СГБ и Генпрокуроратуры заявили, что гаджеты политтехнологов, где хранилась вся доказательная база, не могут быть приобщены к уголовному делу (если оно будет открыто в перспективе), так как следствие получило их из третьих рук — от активистов, которые, собственно, и разоблачили этих политтехнологов. И, как заявил генеральный прокурор Адгур Агрба, дело и вовсе не тянет на статус уголовного. На сегодняшний день прокуратура рассматривает законность участия этих граждан в выборном процессе и законность их работы.

«У нас есть показания ряда свидетелей, есть заявления трех граждан России, которые указывают, что к ним было применено насилие, что у них похитили денежные средства и личные предметы, о которых здесь идет речь. <...>. Любой иностранный гражданин, который приезжает в Абхазию, должен получить в Миграционной службе разрешение на работу. На мой взгляд, в их действиях усматривается административное правонарушение, уголовного состава преступления мы пока не видим. Если мы говорим о законности и справедливости, мы должны отреагировать и на заявление этих граждан. Они сегодня отсутствуют на территории Абхазии, и нам надо провести ряд следственных и процессуальных действий с их участием. Какую оценку мы дадим тем, кто к ним приехал и применил насилие, покажет время, если будут соответствующие материалы», — заявил Агрба.

Провластные телеграм-каналы увидели в ответе госструктур Абхазии свидетельство «провала провокации Кана Кварчия». По словам «Insider Абхазия», попытка оппозиционера дискредитировать правоохранительные органы и государственную систему Абхазии обернулась против самих «налетчиков».

«Этот закономерный итог для всех, кто пытается использовать криминальные методы в политике. Пока они ищут вмешательство, правоохранительная система фиксирует реальные преступления: хищения, незаконное изъятие имущества, применение насилия. И именно на эти факты — а не на спекуляции путчистов — ориентируются правоохранительные органы. Общественность видит истинную цену их громких заявлений, а власть получает еще больше оснований для продолжения системной работы по очищению политического поля от криминально-оппозиционных элементов», — пишет «Insider Абхазия».

Впрочем, пока ни уголовное, ни административное дело не заведено, идет проверка, как заявил глава СГБ.

Между тем, «АИАШАРА» пишет, что из источников в российских силовых структурах им стало известно, что уголовное дело возбуждено в РФ «по тяжкой статье в отношении общественных активистов, прервавших деятельность Ивана Ревы, Павла Тимофеева и Дмитрия Будыкина».

«Что интересно, уголовное дело возбудили, в том числе и в отношении граждан, которых в офисе газеты «Абхазский вестник» не было вовсе, и уже длительное время находящихся за пределами Абхазии. По информации источников, внушающих доверие, список «фигурантов» уголовного дела скорректировали в Абхазии и согласовали с российскими коллегами», — пишет телеграм-канал.

Официальные российские ведомства пока не подтверждали эту информацию.

«Абхазский вестник» в эпицентре

За несколько дней до голосования группа людей во главе с оппозиционным депутатом Каном Кварчия обнаружила в Сухуми офис (по соседству с госучреждениями), где работали трое российских специалистов — Иван Рева, Павел Тимофеев и Дмитрий Будыкин. Там, по информации оппозиционных СМИ, в нарушение абхазского законодательства издавалась газета «Абхазский вестник» и велась агитация.

Иван Рева сообщил, что работает в «Абхазском вестнике» с августа 2025-го. А Павел Тимофеев назвал себя общественным наблюдателем «Абхазского вестника».

12 ноября учредитель газеты Ахра Смыр опубликовал пост в Facebook, в котором публично попытался отмежеваться от скандала и снять с себя ответственность за деятельность газеты и за участие российских политтехнологов. И сообщил о ликвидации издания.

Смыр подчеркнул, что газета и провластный телеграм-канал «Абхазкий вестник» — два разных проекта, которые ведут разные люди, и совпадает у них только название.

Автор объясняет, что газета создавалась как некоммерческая инициатива группы единомышленников, финансировалась частными средствами и добровольными пожертвованиями, а координатором был Гарри Цвижба. Тем самым он переносит ответственность за организационную часть проекта на Цвижбу и его команду.

«В проект газеты на временной основе привлекались различные авторы и специалисты. Редакции как таковой в газете пока ещё не сформировалась. Ввиду этого оперативным контролем за контентом и кадровой работой занимались сами активисты. В разное время с газетой сотрудничали разные люди, чем и объясняется такая текучка и возникшая необходимость в ее регистрации и создании полноценной редакции. Проект привлек различных специалистов, в том числе, как теперь выяснилось, и иностранных», - пишет он, подчеркивая тем самым, что не был в курсе включения в процесс граждан другой страны.

Смыр отмечает, что если бы планировал заниматься противозаконными делами, «кого-то покрывать или вообще делать то, что может смущать наших граждан», то не стал регистрировать газету по своему домашнему адресу.

По словам главного редактора «АИАШАРА» Низфы Аршба своим объяснением Смыр, которого она упоминает как советника Бадры Гунба, лишь увел в сторону обсуждение темы вмешательства в выборы:

«Ахра Смыр сообщает, что газету он закрыл и тема для обсуждения исчерпана. Но позвольте, как это закрыл? <...>. Призываю всех. И МВД, и СГБ, совбез, прокуратуры, минюст. Вы же умеете шерстить счета своих оппонентов, даже личные, невзирая на незаконность своих действий, нарушая все законы и моральные нормы. Проявите же объективность и представьте обществу данные о том, кем и как финансировалась не только газета «Абхазский Вестник», но и вся выборная кампания, хотя бы по последним муниципальным выборам».

Позиция по «антироссийскому вопросу»

Скандал с российскими политтехнологами в Абхазии стал не просто внутренним делом республики. Он открыл новые вопросы о доверии между Сухуми и Москвой. Телеграм-канал RESPUBLICA отмечает, что реакция общества в соцсетях стала маркером растущего недоверия к России. По оценке админов ресурса, отправной точкой стали президентские выборы.

«Такого масштабного применения грязных технологий страна еще не видела. Если раньше подобные методы были частью внутриэлитных разборок, то в этот раз мы увидели беспрецедентный уровень вранья, манипуляций и шантажа — уже напрямую с российских федеральных каналов. По сути, ради того чтобы сделать Бадру Гунба президентом, обидели практически весь абхазский народ — один из самых дружественных к России на постсоветском пространстве».

Эти события дали новый импульс провластным силам к продвижению нарратива о том, что в Абхазии укрепляются антироссийские настроения.

Общественно-политический деятель Аслан Кобахия в Facebook напоминает: с момента признания Абхазии Россия играла роль стратегического партнера. Абхазия никогда не представляла угрозу и всегда оставалась «надежным соседом». Но, по его словам, некоторые российские структуры и сотрудники создают искусственные трудности.

«Увы, вдруг оказывается, Владислав Ардзинба, Сергей Багапш, Александр Анкваб, Рауль Хаджимба врали Кремлю, в Абхазии не все так просто, оказывается, здесь засели «западные шпионы», которые вот-вот ударят России в спину. <...>. Когда в России очень большие проблемы, когда решается дальнейшая судьба его как Великой державы, она тратит огромные средства на всякие абсолютно чуждые абхазскому обществу проекты. Сюда закачали огромное количество спецов, которые рапортуют про нас «нехороших» в Кремль. <...>. Конечно, не делает авторитета нашему стратегическому партнеру преследование абхазских политических деятелей, журналистов, простых граждан, которые никогда себе ничего антироссийского не позволяли», — пишет Кобахия и добавляет, что в Абхазии «даже в ужасные блокадные годы никогда не было антироссийских настроений».

В ответ на это экс-депутат парламента Ахра Бжания сравнивает две стороны процесса:

«политические аферисты в Абхазии использовали «антироссийский фактор» для удержания власти»;

с российской стороны также действует влияние на Абхазию через поддержку сил, продвигающих десуверенизацию, и через давление на тех, кто пытается защитить независимость.





«Для чего это нужно в отношении абсолютно лояльной страны — для меня загадка. Но именно это послужило причиной реального, а не выдуманного экс-президентом, охлаждения в российско-абхазских отношениях», — пишет в комментариях Бжания.

На фоне этих событий депутаты парламента, а также экс-президент Рауль Хаджимба, требуют проведения парламентского расследования. Цель комиссии — выявление фактов нарушения конституционных прав и свобод граждан.

В официальном обращении от 5 ноября подчеркивается: общественность Абхазии поддержала создание комиссии, которая даст окончательный ответ на вопрос об антироссийских силах в Абхазии. Авторы обращения отмечают, что прежние заявления некоторых должностных лиц о наличии «антироссийских сил» использовались для подавления инакомыслия и ограничения политического плюрализма, что принесло серьезный ущерб репутации республики.

По их мнению заключение комиссии, «будет воспринято как обществом Абхазии, так и российской стороной, как авторитетная и окончательная позиция по данному вопросу».

