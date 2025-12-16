Создан международный орган по репарациям Украине – Грузия поддержала инициативу

В Гааге учреждён международный орган, который будет рассматривать претензии Украины к России и принимать решения о выплате репараций на десятки миллиардов евро. Решение о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины было утверждено на международной конференции во вторник, 16 декабря.

Документ о создании комиссии подписали представители более чем 30 государств. От Грузии подпись под соглашением поставила глава МИД в правительстве «Грузинской мечты» Мака Бочоришвили.

В конференции приняли участие десятки высокопоставленных представителей европейских стран, в том числе президент Украины Владимир Зеленский и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Выступая в Гааге, Мака Бочоришвили заявила, что участие Грузии в инициативе соответствует «долгосрочной политике страны».

«Мы последовательно продолжаем политику поддержки, которой наша страна придерживается уже давно. Для нас важно быть здесь сегодня. Когда мы говорим о международном праве и нормах, это платформа, на которой мы должны напоминать международному сообществу о нашей проблеме и говорить о стоящих перед нами вызовах», – подчеркнула она.

Создание комиссии сопровождается формированием нового европейского судебного механизма – специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Он будет расследовать преступления агрессии – категорию военных преступлений, которая не подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе положительно оценил присоединение Грузии к соответствующей конвенции.

«Хочу напомнить, что Грузия уже много лет является членом Совета Европы и сегодня утром участвовала в подписании конвенции. Это очень позитивный элемент. Вместе с тем необходим прогресс в нашей совместной работе с Грузией как государством – членом Совета Европы», – заявил он.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Международный уголовный суд начал расследование предполагаемых военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, начиная с событий Майдана в ноябре 2013 года.

Новый трибунал будет заниматься расследованием преступлений агрессии, на которые юрисдикция МУС не распространяется. Он будет создан как международный суд, основанный на украинском законодательстве, и получит правовой статус как в рамках украинского права, так и международного и национального законодательства принимающей страны.

Всемирный банк оценил стоимость восстановления Украины в ближайшем десятилетии в 524 млрд долларов (447 млрд евро), что почти в три раза превышает объем украинской экономики в 2024 году.