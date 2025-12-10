Кобахидзе ответил на вопрос о таможенном терминале у Ингурского моста

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе прокомментировал строительство таможенного терминала в Гальском районе самопровозглашённой республики Абхазия, у Ингурского моста. Он назвал информацию о возможном участии грузинской стороны в проекте «спекуляцией».

«Мы не признаём никакой так называемой государственной границы, это полная ложь, и исходя из этого с нашей стороны об этом не может быть речи. Ранее, при предыдущей власти, был подписан конкретный договор, на основании которого тогдашнее правительство согласилось с вступлением России в ВТО, и тогда было достигнуто соглашение о том, что при посредничестве Швейцарии должна быть создана возможность перевозки грузов. Однако с тех пор этот вопрос приостановлен, и с нашей стороны по этому направлению никаких шагов не предпринималось. Исходя из этого, всё это — спекуляции. Закон об оккупированных территориях действует, и у правительства нет никаких инициатив по этому направлению», — сказал он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Таможенный мониторинг торговых потоков между Россией и Грузией предусматривает соглашение «О механизме таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами», подписанное Москвой и Тбилиси в 2011 году. Мониторинг должна была осуществлять швейцарская компания SGS.

Ранее в Сухуми впервые раскрыли назначение проекта, вокруг которого более двух лет циркулировали лишь догадки. Генеральный директор транзитно-логистической компании и глава Ассамблеи народов мира в Абхазии Астамур Ахсалба признал, что информация скрывалась намеренно. Причина — сложная геополитическая ситуация: «рядом идёт война, весь Запад противостоит Российской Федерации».

Ахсалба описывает потенциальную схему транзита следующим образом: основные грузы — товары широкого потребления, такие как бытовая техника, овощи и прочее. Если груз поступает из Ирана, иранская фура с водителем сможет въехать на территорию Абхазии, доехать до Очамчирского района, разгрузиться на железнодорожном терминале и покинуть регион. При необходимости транспорт может продолжить путь вглубь Абхазии при обеспечении контроля.

Потенциальными пользователями коридора называются Иран, Индия и Азербайджан — страны, заинтересованные в кратчайшем пути к южным российским регионам: Ростову-на-Дону, Краснодару и Сочи.

Специалист по международной безопасности, экс-замглавы Совбеза Теона Акубардия, рассматривает строительство терминала не как локальный инфраструктурный проект, а как часть более широкого замысла Москвы. По её словам, у терминала две цели: обеспечить России экономический «спасательный круг» в условиях санкций и продвигать стратегический план Кремля в отношении Грузии. Этот план, утверждает Акубардия, объясняет, «почему Россия признала независимость, а не аннексировала Абхазию».