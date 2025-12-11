О том, что у нового посла Грузии в США Тамар Талиашвили есть определенные связи с Москвой, было известно при ее назначении. Речь шла о деньгах в российских банках и недвижимости. Сейчас внимание сосредоточено на ее муже: издание OC Media опубликовало материал о том, как московская юридическая фирма мужа Талиашвили оказывает поддержку российским компаниям, находящимся под санкциями.

Когда санкции становятся профессией

После аннексии Крыма в 2014 году и полномасштабного вторжения России в Украину в 2022-м Москва подверглась массированным западным санкциям. Однако для российских юридических фирм это стало возможностью расширить свою деятельность: консультирование по вопросам замороженных активов, экспортного контроля, проверок на санкционные риски и пр. Так возникла новая ниша — санкционное право, востребованная крупным бизнесом, связанным с государственными интересами России.

Одна из таких фирм — юридическая компания DTK Partners, основанная в Москве в 2014 году юристом по авиационному праву, гражданином Грузии и России Давидом Кухалашвили.

Компания консультирует клиентов в частности по вопросам взаимодействия с европейскими и американскими регуляторами в условиях санкций и обеспечивает юридическое сопровождение при заморозке активов или блокировке счетов.

Супруга Кухалашвили, Тамар Талиашвили, в июле 2025 года была назначена послом Грузии в США — и именно это назначение сделало деятельность DTK предметом публичного интереса.

Что известно о DTK Partners

На сайте фирмы говорится:

«Юрист по санкционному праву DTK Partners оказывает комплексную поддержку по вопросам, связанным с международными ограничениями и экспортным контролем. Мы помогаем минимизировать риски, обеспечить соответствие деятельности требованиям международного права и избежать возможных юридических последствий».

Деятельность компании не является незаконной. Напротив, она помогает клиентам соблюдать санкции в соответствии с правилами, касающихся замороженных активов и трансграничных операций.

Однако политический контекст придает деятельности дополнительную чувствительность — особенно после дипломатического назначения супруги основателя. Архивные документы, изученные OC Media, указывают, что DTK Partners готовила обращения и юридические материалы для европейских и американских органов от имени крупных российских организаций, часто — системооьразующих. Среди них: СПБ‑банк (SPB Bank) и Национальный расчетный депозитарий (NSD, Central Securities Depository) — ключевой депозитарий Московской биржи, находящейся под санкциями ЕС и США. По сведениям OC Media, сам Кухалашвили участвовал в подготовке обращений от их имени.

«Кухалашвили часто цитируется в российских государственных СМИ как эксперт по авиационным инцидентам и неоднократно работал по делам, связанным с государственными структурами России или аффилированными с ними институтами», — пишет издание.

Давид Кухалашвили выступал адвокатом и представителем интересов родственников погибших россиян в их судебных исках против властей Египта после катастрофы Airbus A321 над Синайским полуостровом.

31 октября 2015 года над Синайским полуостровом потерпел крушение российский пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа» (ныне — «Россия»). На борту находились 224 человека — все они погибли. Российские следователи официально признали катастрофу результатом террористического акта — причину связывают с взрывным устройством на борту самолета. Президент Египта лишь в 2016 году признал, что причиной катастрофы мог быть теракт. Юридический процесс по искам семей погибших продолжается.

Среди других клиентов компании упоминалась одна из крупнейших нефтяных компаний России «Лукойл», находящаяся под санкциями.

Исчезнувший профиль

OC Media сообщает, что профиль руководителя DTK Partners Давида Кухалашвили исчез с сайта фирмы незадолго после назначения Тамар Талиашвили в Вашингтон. Архивы показывают, что в последний раз он числился управляющим директором 17 июля — это всего через неделю после назначения посла.

Сегодня на сайте фирмы в разделе «Наша команда» указаны семь специалистов, и Кухалашвили среди них нет. Однако в Едином госреестре юридических лиц РФ он до сих пор значится руководителем компании.

«Удаление его профиля с сайта фирмы примерно в то же время, когда его жена была назначена послом, вызывает дополнительные вопросы о чувствительности его деятельности в Москве. OC Media не обнаружила доказательств каких-либо правонарушений, однако совпадение по времени в сочетании с его опытом представления клиентов, связанных с государством, вызывает сомнения в том, не стала ли его публичная связь с DTK Partners политически неудобной», — резюмирует издание.

Семейные связи и российский след

Согласно декларации 2017 года, Талиашвили будучи членом горсовета (Сакребуло) Тбилиси имела около 100 тыс. долларов на счетах в российских банках, включая «Росбанк» и «Альфа-Банк». На счетах ее мужа было не менее 200 тысяч долларов в тех же банках. Согласно документам, у семьи Талиашвили также есть недвижимость в Москве.

«Альфа-Банк» находится под санкциями США (с 2022) и ЕС (с конца 2025). «Росбанк» входил в 10-й пакет санкций ЕС в 2023 году. Однако в 2025 году ЕС обновил санкционные списки, и в новых пакетах Росбанк в большинстве списков не фигурирует как отдельная санкционированная организация (вместо него указан Т-Банк, также находящийся под санкциями). В январе 2025 года Росбанк был юридически интегрирован в Т-Банк и стал его филиалом, после чего отдельная структура «Росбанк» утратила самостоятельную лицензию.

После обнародования этой информации представители оппозиции обвинили Тамар Талиашвили в предательстве интересов страны. Представители «Грузинской мечты» же отмечали, что никакой проблемы не видят в том, что кто-то владеет имуществом или бизнесом в какой бы то ни было стране, в том числе в России.

Наличие средств на счетах в российских банках или обладание собственностью на территории Российской Федерации не противоречит грузинским законам. Вопрос, как отмечали наблюдатели, лежит исключительно в моральной плоскости.

Отметим, что Талиашвили ранее демонстрировала свою позицию по отношению к действиям Москвы. К примеру, на заседании Мониторингового комитета Конгресса местных и региональных властей Совета Европы она поддержала украинскую делегацию, протестовавшую против указания Крыма как части России в одном из отчетов, а после введения Россией туристического эмбарго активно призывала использовать все возможности для противодействия российским угрозам.

«Это сплетни»

На данный момент ни Талиашвили, ни Министерство иностранных дел не комментировали появившиеся в СМИ сообщения. В партии «Грузинская мечта» назвали распространяемую информацию «сплетнями». Депутат Торнике Шарманашвили отметил, что партия будет реагировать только на достоверные доказательства.

«Вы рассказываете сплетни о Тамар Талиашвили, я говорю вам — принесите доказательства. Любой гражданин Грузии, который теоретически может заниматься незаконной деятельностью, попадет под внимание спецслужб. Но только если будут доказательства, а не слухи», — обратился политик к журналистам.

Член партии «Сила народа», аффилированной с властью, Гурам Мачарашвили заявил, что назначение грузинского посла проходило под строгим контролем администрации США.

«Вы думаете, этот вопрос там не был проверен, и посла бы утвердили, если бы он или его семья вели какую-либо деятельность против США?», — сказал Мачарашвили.

Однако американский конгрессмен Джо Уилсон считает, что Министерство финансов США должно расследовать этот вопрос.

«Возмущает, что супруг посла, назначенного в США режимом «Грузинской мечты», по всей видимости, помогает России обходить санкции, направленные на то, чтобы нанести ущерб военной машине Путина. Министерство финансов США должно изучить этот вопрос. С нетерпением жду дальнейшего развития событий», — написал Уилсон в социальной сети Х.

«Сигнал Москве»

Американский аналитик по вопросам Евразии и президент Исследовательского центра Delphi Global Research Роберт Гамильтон в интервью OC Media сообщил, что в современной России бизнес подобного масштаба не может работать без покровительства Кремля:

«Это тот же сигнал, сообщение, которое грузинское правительство в разных формах посылает уже несколько лет: Грузия не заинтересована в сотрудничестве с Западом, не говоря уже об интеграции в западные структуры. <…> Назначая в США посла, чей супруг имеет явные связи с Россией, грузинское правительство, по сути, показывает Кремлю, что Грузия останется де-факто клиентским государством России», — говорит Гамильтон.

Экс-заместитель главы Совбеза Теона Акубардия связывает происхождение активов и назначение Талиашвили с политическим курсом «Грузинской мечты». По ее словам, есть определенная связь между тем, что деньги посла хранятся в российских банках, а политическое назначение в США произошло после приостановки стратегического партнерства с США.

«Соответственно, деятельность ее мужа, связанная с защитой интересов российской бизнес-элиты и предполагаемыми связями с Кремлем, является дополнительным сигналом как для США, так и для Москвы. Это беспрецедентный случай в истории грузинской дипломатии: супруг посла США работает в интересах российских бизнесменов, имеет определенные связи с Кремлем, а также располагает соответствующей недвижимостью и сбережениями в российских банках. Считаю, что это полностью соответствует политике, проводимой сегодня режимом Иванишвили», — говорит Акубардия.

Политическая биография Талиашвили

С 2014 по 2020 год Тамар Талиашвили (два срока) была депутатом Тбилисского городского собрания, в течение этого времени она возглавляла Комиссию по образованию и культуре.

Чтобы быть назначенной постоянным представителем Грузии в Совете Европы, Талиашвили пришлось оставить мандат депутата парламента, который она получила по списку партии «Грузинская мечта» в октябре 2020 года.

В посольстве Грузии в США Тамар Талиашвили заменила Давида Залкалиани, бывшего главу МИД Грузии. Отметим: что назначение Талиашвили этот пост произошло на фоне приостановки стратегического партнерства Вашингтона с Тбилиси. В декабре 2024 года администрация при президенте Джо Байдене ввела санкции против основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, а также против других высокопоставленных чиновников.

Согласно информации на сайте Министерства иностранных дел, в 2011 году она была выдвинута на номинацию Государственного секретаря США в рамках программы «Женщины в государственном служении». До прихода в политику Тамар Талиашвили была менеджером программы юридического обеспечения в проекте USAID по фискальным реформам, а также консультантом по юридическим вопросам в немецком фонде GIZ.

