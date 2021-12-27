Признанный «иноагентом» координатор движения «Голос» переехал из России в Грузию

Координатор движения «Голос» в Псковской области Владимир Жилинский уехал из России в Грузию вместе с семьей. Об этом он сообщил Север.Реалиям. По его словам, за месяц до отъезда он перевел свою IT-компанию в Грузию и стал ее налоговым резидентом.

«Профнепригодный Минюст второй месяц пытается составить на меня протокол и оштрафовать на 100 тысяч рублей, но суд каждый раз возвращает протокол, так как он составлен безграмотно. И эта лютая безграмотность очевидна даже мне: все настолько плохо, что управляемый российский судья не рискует с этим связываться. Вот и выбор получается: или неадекватная милитаристская диктатура, или легендарно гостеприимная страна с прекрасной кухней, безопасная и удобная. Я все верно решил», – сказал он.

Во время процесса закрытия бизнеса в России банк прислал ему отчет, из которого следовало, что за последние пять лет он принес в регион 0,5 млн долларов и заплатил с них налоги.

«У всего есть предел, это общество безнадежно. А грузины всегда рады помочь ближнему. Они на меня похожи», – считает Владимир Жилинский.

Владимир Жилинский имеет двойное гражданство: российское и белорусское. Он занимался правозащитной деятельностью с 2017 года, в 2018 году основал креативное пространство «ШАГ», где проходили тренинги по правам человека, культурные встречи и региональные дискуссии. Координатором «Голоса» он стал в 2019 году. Он также организовал «Группу помощи задержанным» для оказания юридической и медийной поддержки незаконно задержанным активистам.

«Голос» внесли в реестр незарегистрированных объединений – «иноагентов» в августе этого года. В октябре 2021 года Минюст внес Жилинского в реестр «иностранных агентов». Правозащитник в ответ повесил на двери регионального управления Минюста лист бумаги с текстом для маркировки контента «иноагентов».

16 ноября Минюст составил на Жилинского протокол за то, что при подаче жалобы в избирком он не указал, что «Голос» признан «иностранным агентом».