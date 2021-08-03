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«Переговоры продолжаются» – Абхазия в ожидании второй партии российской вакцины
На фоне роста смертности от COVID-19 вакцинация в Абхазии все еще приостановлена. Власти самопровозглашенной республики заявляют, что переговоры с Москвой о поставке второй партии вакцины продолжаются.
«В связи с публикациями в СМИ, касательно поставки в Абхазию партии вакцины от COVID-19 в количестве 5 тысяч доз, сообщаем, что переговоры с Российской Федерацией о новых поставках вакцины все еще продолжаются. На данном этапе считаем преждевременным делать прогнозы и строить предположения на эту тему», – сказано в заявлении абхазского Минздрава.
В ведомстве говорят, что проинформируют население после того, как появится официальное подтверждение со стороны Российской Федерации.
Переговоры в Москве о поставке вакцины провел абхазский лидер Аслан Бжания. Ранее он говорил, что Абхазия надеется получить очередную партию российской вакцины в конце июля–начале августа. А депутат абхазского парламента Алхас Джинджолия заявлял, что абхазским властям, по неофициальным данным, Москва отказала в обеспечении вакциной «Спутник V».
- За сутки в Абхазии от коронавируса скончались шесть пациентов. Всего зарегистрировано 313 летальных случаев.
- 8 июля начальник сухумского управления здравоохранения Ирма Воуба сообщила, что кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции завершилась.
- Абхазские власти предложили жителям Гальского района вакцинироваться в грузинских клиниках. С 5 июля для этого был упрощен порядок пересечения Ингурского моста.
Другие новости дня
Грузинскую резолюцию по деоккупации в Абхазии назвали «оторванной от реальности»
Парламент Грузии накануне утвердил проект резолюцию «по деоккупации и мирному урегулированию российско-грузинского конфликта». В документе осуждается «оккупация регионов Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона, осуществляемая Россией», а также шаги, предпринимаемые РФ с целью аннексии этих территорий.
В Министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия считают, что документ «оторван от реальности и искажает причины абхазо-грузинских противоречий».
«Необходимо отметить, что усилия грузинских властей представить абхазо-грузинский конфликт как «российско-грузинский», не имеют никакого оправдания и по сути являются лишь попытками уйти от ответственности, сняв с себя бремя своих преступлений. В этой связи следует напомнить грузинской стороне, что вся ответственность за развязывание войны в Абхазии в 1992 году лежит на Грузии, точно так же, как и за трагические события в Южной Осетии в 2008 году. Можно было бы вспомнить и многочисленные вооруженные провокации грузинских властей в Абхазии в период с 1993 по 2008 годы, когда при посредничестве России и ООН проходили мирные переговоры по урегулированию конфликта. Не следует забывать и о многочисленных случаях насилия по этническому признаку в период грузинской оккупации республики», – говорится в заявлении абхазского ведомства.
В Сухуми также говорят, что требования Грузии к России об отмене признания независимости Абхазии и её деоккупации являются несостоятельными.
«Решение Российской Федерации о признании Республики Абхазия и установлении с ней дипломатических отношений соответствует международному праву и не затрагивает интересов других участников международного общения», – сказано в заявлении.
В парламентской резолюции Грузия также призывает Россию «к конструктивному участию в женевских международных дискуссиях». Абхазские власти же уверены, что неконструктивно ведут себя именно представители правительства Грузии.
«Призываем международных посредников, участвующих в Женевских дискуссиях, признать преступными действия властей Грузии в 1992–1993 гг. и в 2008 году, способствовать подписанию между Республикой Абхазия и Грузией соглашения о неприменении силы и содействовать выстраиванию равноправного межгосударственного диалога между Сухумом и Тбилиси с целью обеспечения долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе», – сказано в заявлении.
Принятую парламентом Грузии резолюцию прокомментировал вице-премьер, министр иностранных дел страны Давид Залкалиани. Он отметил, что стратегическая цель и главный приоритет правительства Грузии – мирное урегулирование и трансформация конфликта, деоккупация территорий Грузии, достойное возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц, примирение лиц, живущих по обе стороны линии оккупации и восстановление доверия.
Любовь Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы
Преображенский суд в Москве во вторник признал соратницу оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь виновной по так называемому "санитарному делу" о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм - в связи с акцией протеста в Москве 23 января. Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы. Прокуратура запрашивала 2 года.
Как сообщил адвокат Соболь Владимир Воронин, приговор предусматривает, что политику будет запрещено выходить из дома по ночам, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Москвы и Московской области.
По версии следствия, призывы Соболь прийти на акцию в поддержку арестованного Навального способствовали распространению коронавирусной инфекции.
Любовь Соболь отрицает вину. Она отмечает, что следствие так и не нашло ни одного человека, который пришёл на акцию по её призыву и при этом был болен COVID-19.
Соболь в твиттер опубликовала видео, на котором судебные приставы силой выводят её из зала суда, где ей оглашается приговор. Причин этого ей не сообщили - по всей видимости, судье не понравилось, что Соболь пыталась снимать происходящее на телефон.
Накануне суд оштрафовал на 100 тысяч рублей 22-летнего москвича Дани Акеля. Прокуратура обвинила его в нарушении санитарно-эпидемиологических норм из-за того, что он принял участие в акции 23 января, будучи инфицированным коронавирусом. Дело Акеля суд рассматривал в особом порядке, то есть без исследования доказательств, поскольку он признал вину.
Он единственный, кого обвинили непосредственно в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, а не в призывах к их нарушению, как остальных обвиняемых. Среди них – соратники Алексея Навального Любовь Соболь, Николай Ляскин, Олег Степанов, брат оппозиционера Олег Навальный, пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш, глава "Альянса врачей" (признан в РФ "иностранным агентом") Анастасия Васильева, участница Pussy Riot Мария Алехина, а также муниципальные депутаты Люся Штейн, Дмитрий Барановский и Константин Янкаускас. С последнего обвинения сняли.
Обвиняемые считают дело политическим и направленным на то, чтобы не дать оппозиционным политикам участвовать в выборах в Госдуму.
- Для Любови Соболь нынешний приговор - второй обвинительный вердикт по уголовному делу за последние полгода. Ранее её признали виновной в незаконном проникновении в жилище - поводом для обвинения послужила её попытка найти предполагаемого сотрудника ФСБ, которого Алексей Навальный считает причастным к своему отравлению в августе прошлого года.
Грузинский толкатель ядра Беник Абрамян отстранен от Олимпиады из-за допинга
Грузинского толкателя ядра Беника Абрамяна отстранили от участия в Олимпиаде в Токио. Об этом на своем сайте сообщило Международное агентство допинг-тестирования (ITA).
В анализах спортсмена, взятых 31 июля, обнаружили запрещенные препараты из группы анаболических стероидов. Из-за этого он не выступит на Играх в соревнованиях, которые состоятся во вторник, 3 августа.
Уточняется, что Абрамян может требовать вскрытия пробы В. Кроме того, у толкателя ядра есть возможность обжаловать отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
В Олимпийском комитете Грузии заявили, что перед отправлением на Олимпиаду все грузинские спортсмены, в том числе Беник Абрамян, прошли допинг-контроль.
«Вопросы, связанные с последующей карьерой (спортсмена), обсудят соответствующие спортивные организации», – сказано в заявлении Олимпийского комитета Грузии.
Армения и Грузия могут запустить скоростной поезд Ереван-Тбилиси
Армения и Грузия рассматривают возможность запуска скоростного поезда, курсирующего между Ереваном и Тбилиси, время в пути которого составило бы 2.5–3 часа. Об этом в министерстве экономики Армении сообщили по итогам встречи главы ведомства Ваана Керобяна с министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнава в Тбилиси.
Реализация данной инициативы, по мнению сторон, будет способствовать развитию туризма, пишет «Арминфо». Керобян предложил также обсудить возможности реализации ряда других совместных проектов в туристической и энергетической сфере.
«Наши страны по отдельности сравнительно представляют собой небольшие рынки, но вместе мы можем быть более привлекательными в регионе», – отметил министр.
Ваан Керобян провел встречу и с министром финансов Грузии Лашой Хуцишвили. Сообщается, что стороны обсудили ряд важных вопросов в налоговой и таможенной сферах, а также проблемы, связанные с транзитными перевозками через территорию Грузии.
По данным Статкомитета Армении, в январе-мае 2021 года товарооборот между Арменией и Грузией возрос на 28,7 до $59.5 млн. Экспорт армянских товаров в Грузию составил $24.5 млн., с годовым ростом на 17,4%, из Грузии в Армению поставлено товаров на $35 млн (рост – 38%).
Глава «Белорусского дома», пропавший в Киеве, найден мёртвым в парке
В Киеве найден повешенным глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов, который исчез в украинской столице днём ранее.
Как сообщила во вторник городская полиция, Шишова нашли в парке, недалеко от места его проживания. Мобильный телефон и личные вещи были при нём. Полиция начала уголовное производство по статье "умышленное убийство". Следствие намерено проверить все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид.
Виталий Шишов исчез в понедельник во время пробежки. В пресс-службе "Белорусского дома" сообщали, что с номера Шишова было сделано несколько так называемых "глухарей". Это звонки, которые сбрасывают сразу же после ответа на них, отмечает "Интерфакс".
Знакомые Шишова рассказали правозащитникам, что раньше он замечал слежку за собой во время пробежек. К нему и его девушке подходили подозрительные люди, пытаясь завести разговор. Об этом говорится в сообщении телеканала "Настоящее время".
"Белорусский дом в Украине" – некоммерческая общественная организация. Она оказывает помощь гражданам Беларуси, бежавшим в Украину, с поиском съемного жилья, легализацией и трудоустройством. По данным Белорусской службы Радио Свобода, эта организация связана с уроженцем Беларуси Сергеем Коротких, который в составе батальона "Азов" участвовал в боях в Донбассе и получил украинское гражданство.
COVID-19 в Грузии: 4827 новых случаев, 34 пациента скончались
За сутки в Грузии выявили 4827 новых случаев коронавируса. По данным портала datacov.moh.gov.ge, это – максимальный показатель с начала декабря прошлого года. Накануне провели 43 932 теста: PCR-тестов – 28 674, экспресс–тестов на антиген – 15 258.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии вырос до 10,99%, за последние 14 дней составляет 7,41%, за неделю – 8,08%.
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 5910. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 34 пациента.
Выздоровели еще 1895 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 428 670, выздоровевших – 388 893.
За сутки вакцинированы от коронавируса 16 677 человек, всего использовано вакцин – 523 466.
Ален Симонян избран спикером армянского парламента
Член правящей партии «Гражданский договор» Ален Симонян избран спикером парламента Армении.
В ходе тайного голосования за кандидатуру Симоняна проголосовал 71 депутат (именно столько депутатов входит в состав парламентской фракции «Гражданский договор»).
Отметим, что представители двух оппозиционных фракций – «Айастан» и «Честь имею» - в голосовании не участвовали. Они покинули зал заседаний парламента в знак протеста против того, что их кандидаты на пост спикера, которые в настоящий момент находятся под арестом, не были приглашены для выступления в парламент.
Голосование по кандидатуре Симоняна и двух других кандидатов организовывалось дважды: в первых раз голосование было прервано из-за ошибки в фамилии одного из кандидатов от оппозиции.
В парламенте предыдущего созыва Ален Симонян занимал пост вице-спикера.
Как пишет Радио Азатутюн, накануне президент Армении Армен Саркисян получил предложение премьер-министра Никола Пашиняна о назначении Сурена Папикяна вице-премьером, Аршака Карапетяна – министром обороны, Романоса Петросяна – министром окружающей среды, Нарека Мкртчяна – министром труда и социальных вопросов.
При этом Тигран Авинян покидает пост вице-премьера, но останется членом правления партии «Гражданский договор». Об этом Авинян написал на своей странице в Facebook, отметив, что не участвовал в избирательной кампании из-за разногласий по предвыборному списку.
- В июне партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» с большим отрывом победила на досрочных выборах в парламент, набрав 53,92% голосов. Блок бывшего президента страны Роберта Кочаряна «Армения» – 21,04%.
«Ваше Превосходительство» – грузинские прокремлевские политики написали письмо Путину
Грузинские прокремлевские политики написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Об этом в своём Facebook-аккаунте сообщила лидер «Альянса патриотов Грузии» Ирма Инашвили.
«Ваше Превосходительство господин Президент!
Примите, господин Президент, уверения в нашем самом высоком уважении и позвольте поделиться с Вами нашей озабоченностью постоянным ухудшением российско-грузинских отношений и проинформировать Вас о том, что мы являемся убежденными сторонниками построения по-настоящему искренних и дружественных отношений между Грузией и Россией, основанных на взаимном уважении и доверии», – говорится в письме.
Авторы письма указывают, что участвовали в формировании «Группы диалога» между грузинскими и российскими депутатами, а также в создании «Венского формата» с участием грузинских, российских, европейских и американских экспертов. Прокремлевские силы пишут, что разработали концепцию военного нейтралитета Грузии, и с 1 марта по 15 октября 2020 года провели аудиоопрос на предмет военного нейтралитета.
«Учитывая тот факт, что за всю историю Грузии в выборах никогда не участвовало более 2,15 миллионов человек, было записано более 900 тысяч респондентов, из которых 69,4% поддержали военный нейтралитет! Параллельно с этим, в течение года более 1,2 миллиона человек заполнили опросные листы, и 69,7% поддержали нейтралитет, а 75,8% высказались за диалог с Россией!» – утверждают в «Альянсе патриотов».
Авторы письма уверены, что «настроения населения Грузии и желания властей полярно противоположны».
«Несмотря на наши многочисленные и публичные призывы к действенным шагам, власти Грузии создают иллюзию желания урегулирования отношений с Россией, в реальности же пытаются на корню зарубить любые попытки урегулирования двусторонних отношений и набрать «очередные очки» перед западными партнёрами», – сказано в письме.
Пророссийские силы надеются на возобновления сотрудничества в рамках Государственной Думы, Совета Федерации и Администрации президента РФ.
«Ваше содействие крайне необходимо также в деле организации совместных медиа, культурных и социальных проектов, что в целом будет способствовать пониманию того, что единственным правильным путем является построение по-настоящему открытых и добрых двусторонних отношений на основе реального учета интересов сторон», – читаем в письме.
Лидер «Альянса патриотов» Ирма Инашвили пишет в соцсети, что бесконечные учения НАТО в Грузии являются вызовом России.
«О том, что это вызов, открыто заявляют государственно-политические должностные лица России, и эти заявления мы вновь слышали на протяжении всей прошедшей недели», – говорит Инашвили.
Ранее в Москве, Цхинвали и Сухуми выразили обеспокоенность учениями Agile Spirit 2021 («Проворный дух 2021»). В Москве говорят, что «предпримут меры для обеспечения своих интересов».
«Таким образом, Россия открыто заявляет, что в ответ на учения НАТО в Грузии примет военно-технические меры, а это, вероятно, означает, что в непосредственной близости от нас будут размещены новые ракетные установки, новые самолеты, дополнительная военная техника и военные части. И причиной всему этому является театр двух актеров – театр «Грузинской мечты» и «Национального движения»!» –уверена Инашвили.
- Письмо, отправленное Владимиру Путину, подписали 42 человека, в том числе экс-депутаты Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили, Ада Маршания, Нана Девдариани, Георгий Ломия, Гоча Тевдорадзе и другие.
- На парламентских выборах «Альянс патриотов» набрал 3.14% и получил четыре мандата. Ирма Инашвили, Георгий Ломия и Гоча Тевдорадзе отказались войти в парламент, после чего их депутатские полномочия были прерваны. Следующие за ними Автандил Энукидзе, Гела Микадзе, Фридон Инджия, Давид Зилпимиани создали новую партию и фракцию в парламенте – «Европейские социалисты».
Еще 24 российских дипломата покинут Соединенные Штаты
Власти США передали России список из 24 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну до 3 сентября, – рассказал в интервью изданию The National Interest посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
По его словам, многие уедут без замены, потому что США ужесточили процедуру выдачи виз. Кроме того, в декабре прошлого года Госдепартамент установил трехлетний лимит на пребывание сотрудников российского МИДа в командировке в США, отметил Антонов.
В мае правительство России внесло США в список «недружественных стран» и запретило их дипломатическим миссиям нанимать на работу россиян. США пришлось уволить 182 сотрудника, которые занимали технические и административные должности, а также работали советниками и юристами.
В апреле 2021 года на фоне новых санкций Россия и США выслали по десять дипломатов. С 1 августа из-за нехватки сотрудников США перестали предоставлять консульские услуги в России.
- До 2017 года в американских дипломатических представительствах в России работали более тысячи россиян, однако МИД России в ответ на санкции США сократил их число до 450 человек.
- В середине июня президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин договорились о возвращении послов, которые находились в своих странах с весны. Их отозвали для консультаций.
- Посол России Анатолий Антонов вернулся в США 20 июня, посол США Джон Салливан - 24 июня.
COVID-19 в Абхазии: 144 новых случая, шесть человек скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 550 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 144 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 186 пациентов. Состояние 49 человек оценивается как тяжелое, 59 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале за два дня скончались 6 человек: мужчины 45, 78, 83, и двое 65 лет, а также женщина 75 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 43 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 27 пациентов, состояние 12 человек тяжелое; в Гагрской ЦРБ - 51, 9 человек в тяжелом состоянии; в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 22 227 человек. Зарегистрировано 313 летальных случаев. Выздоровели 17 898 человек.
ЕС подверг критике действия режима Лукашенко против Тимановской
Европейский союз подверг резкой критике действия властей Беларуси за попытку насильно отправить из Токио в Минск бегунью Кристину Тимановскую. В Брюсселе приветствовали решение Польши предоставить 24-летней белорусской спортсменке гуманитарную визу.
Попытка принудительно репатриировать Тимановскую против её воли - это ещё один пример жестокости репрессивных мер режима Лукашенко, говорится в заявлении ЕС, которое огласил представитель пресс-службы руководителя внешнеполитического ведомства ЕС. В Минске считают возможным распространять эти репрессии на атлетов и тем самым нарушать древнее правило: прекращать враждебные действия в период Олимпийских игр. Это заявление опубликовала 2 августа пресс-служба главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля.
Опрос IRI: 83% - за евроинтеграцию Грузии, 77% - за членство в НАТО
Согласно новому исследованию «Международного республиканского института США» (IRI), 68% опрошенных полностью и 15% - частично, поддерживают интеграцию Грузии в Евросоюз. В целом сближение с ЕС приемлемо для 83% опрошенных.
Частично не поддерживают евроинтеграцию 4%, категорически не поддерживает 7%. Таким образом, всего против членства Грузии в ЕС только 11% респондентов. 6% не ответили или отказались отвечать.
Вместе с тем, респондентов спросили, поддерживают ли они членство Грузии в НАТО.
Положительно ответили на вопрос 77% (полностью поддержали - 61%, частично - 16%);
17% ответили отрицательно, 6% частично не согласны с членством Грузии в НАТО, 11% категорически не согласны, 6% не ответили или отказались отвечать на данный вопрос.
Опрос проводился с 15 по 30 июня 2021 года с использованием метода многоэтапной выборки, в нем приняли участие 1500 респондентов старше 18 лет, сообщают «Новости-Грузия». Погрешность исследования составляет +/- 2,5 процента.
Опрос IRI: 51% за досрочные выборы парламента Грузии
Согласно новому исследованию «Международного республиканского института США» (IRI), 51% респондентов выступают за проведение досрочных выборов парламента Грузии, а 37% не видят необходимости в их проведении.
На вопрос, поддерживаете ли вы требование оппозиции о досрочных парламентских выборах, 29% ответили, что абсолютно согласны с этим.
29% полностью согласны, 22% более или менее согласны, 12% более или менее не согласны с этим требованием, 27% категорически не согласны. 10 процентов не имеют позиции по досрочным выборам.
Опрос проводился с 15 по 30 июня 2021 года с использованием метода многоэтапной выборки, в нем приняли участие 1500 респондентов старше 18 лет, сообщает агентство «Новости-Грузия». Погрешность исследования составляет +/- 2,5 процента.
Армения завоевала первую медаль на Олимпиаде в Токио
Член сборной Армении по спортивной гимнастике Артур Давтян стал первым армянским спортсменом, завоевавшим медаль на 32-х летних Олимпийских играх в Токио.
Как пишет Радио Азатутюн, Давтян стал бронзовым призером Олимпийских игр в соревнованиях в опорном прыжке.
В прошедшем сегодня финале золотую медаль завоевал корейский гимнаст Йохаван Шин, а серебряным призером стал россиянин Денис Абилиазин.
Скандал с литературной премией в Грузии завершился отменой конкурса
Литературная премия «Литера» в этом году не состоится, так как авторы и издательства сняли с конкурса 92 книги из 110. Об этом сообщает Дом писателей Грузии. Основная причина бойкота – Министерство культуры впервые решило назначить членом жюри профессионального конкурса своего представителя, им стал Иосиф Чумбуридзе.
Цель проекта «Литера» – развитие современной грузинской литературы и поощрение молодых авторов. Наряду с «Саба», «Литера» является главной литературной премией в Грузии.
«В существующем положении становится невозможным проведение литературного конкурса «Литера». Дом писателей надеется, что вместе с министерством и литературной сферой еще раз будет рассмотрена существующая ситуация и будет найден лучший выход к следующему году», - говорится в заявлении.
Литературная премия «Литера» была основана в 2015 году Домом писателей при поддержке Министерства культуры и защиты памятников. Премия присуждается каждый год в шести номинациях.
Как отмечают в Доме писателей, в этом году, согласно приказу министра культуры Теи Цулукиани, было изменено правило комплектования состава жюри. Согласно приказу, в состав любого конкурса, профинансированного министерством, один член жюри должен был быть назначен ведомством. Соответственно, в состав членов жюри «Литера», всех пяти членов которого до этого выбирал Дом писателей и предоставлял министерству на утверждение, в этом году впервые одного члена выбрало Министерство культуры.
«Дом писателей сразу же после ознакомления с приказом постарался вести диалог с министерством и наладить коммуникацию с целью пересмотра осуществленного изменения, однако реагирования со стороны министерства не последовало», - отмечается в заявлении Дома писателей.
Исходя из сложившейся ситуации, Дом писателей опубликовал список состава жюри конкурса. Изменение правила комплектования членов жюри вызвало протест литераторов. Общество восприняло решение министерства, как вмешательство в творческую деятельность и большая часть писателей и издателей отказались от участия в конкурсе. Также от работы в жюри отказались и четыре человека, которые были выбраны Домом писателей.
Ранее Министерство культуры, спорта и молодежи заявило, что не вмешивается в конкурс. С конкурсом ведомство связывает только то, что в составе жюри из пяти человек – один представитель министерства.
Опрос IRI: Самой популярной общественной фигурой в Грузии остается патриарх
Свежее исследование общественного мнения сегодня, 2 августа, опубликовал Международный республиканский институт США (IRI).
Для 88% опрошенных жителей Грузии самым популярной общественной фигурой является глава Грузинской православной церкви Католикос-Патриарх Илия Второй.
На втором месте – мэр Тбилиси Каха Каладзе с 58% голосов опроса.
Уступил позиции, но остался в тройке самых популярных фигур Георгий Гахария, в феврале со скандалом ушедший в отставку с поста премьер-министра Грузии – у него 56% голосов.
Результаты исследования:
- Илия Второй - 88%
- Каха Каладзе – 58%
- Георгий Гахария – 56%
- Ираклий Гарибашвили – 40%
- Ника Мелия – 39%
- Давид Усупашвили – 36%
- Анна Долидзе – 34%
- Саломе Зурабишвили – 31%
- Элене Хоштария – 30%
- Георгий Вашадзе – 30%
- Ираклий Кобахидзе – 30%
- Шалва Нателашвили – 29%
- Алеко Элисашвили – 27%
- Каха Кучава – 25%
- Мамука Хазарадзе – 24%
- Ирма Инашвили – 20%
- Бадри Джапаридзе – 19%
- Гига Бокерия – 18%
- Нино Бурджанадзе – 17%
- Леван Васадзе – 16%
- Яго Хвичия – 7%
- Паата Давитая – 6%
Опрос проводился с 15 по 30 июня 2021 года с использованием метода многоэтапной выборки, в нем приняли участие 1500 респондентов старше 18 лет. Погрешность исследования составляет +/- 2,5 процента.
Опрос IRI: «Грузинская мечта» – 26%, ЕНД – 14%, партия Гахария – 9%
Международный республиканский институт (IRI) США опубликовал результаты социологического исследования, проведенного в Грузии в июне текущего года. У избирателей, в частности, спросили – «За кого бы вы проголосовали на выборах в органы местного самоуправления, если бы они прошли в это воскресенье?».
Результаты исследования:
- «Грузинская мечта» – 26%
- «Единое национальное движение» – «Объединенная оппозиция» – 14%
- «За Грузию» – Георгий Гахария – 9%
- Лейбористская партия – Шалва Нателашвили – 3%
- «Гирчи – больше свободы» – Зураб Джапаридзе – 2%
- Стратегия Агмашенебели – Георгий Вашадзе – 2%
- «Лело» – Мамука Хазарадзе – 2%
- «Альянс патриотов Грузии» – 2%
- «Граждане» – Алеко Элисашвили – 2%
- «Эри» – Леван Васадзе – 1%
- «Европейская Грузия» – Гига Бокерия – 1%
- «Движение для народа» – Анна Долидзе – 1%
- «Дроа» – Элене Хоштария – 1%
- «Гирчи» – 1%
- Другие партии – 1%
- Не знаю – 20%
- Отказ от ответа – 7%
Исследование по заказу IRI провела компания IPM с 15 по 30 июня. В общей сложности в масштабах всей Грузии были опрошены 1500 человек, имеющих право голоса. Допускаемая погрешность составляет +/-2,5%. Исследование финансируется Агентством США по международному развитию (USAID).
В опросе, проведенном в феврале текущего года (до создания партии экс-премьером Георгием Гахария), у «Грузинской мечты» было 35%, у «Единого национального движения» – 18%.
- Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 2 октября текущего года. Ранее власти Грузии отказались от назначения досрочных парламентских выборов в том случае, если этой осенью на местных выборах правящая партия не наберет 43%.
Польша выдала гуманитарную визу белорусской спортсменке
Посольство Польши в Японии выдало белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской гуманитарную визу. По заявлению польского МИДа, спортсменка сможет получить поддержку и продолжить карьеру в Варшаве.
В воскресенье, 1 августа, белорусские власти отстранили Тимановскую от участия в Олимпиаде и попытались отправить в Минск. В аэропорту Токио спортсменка обратилась в полицию и попросила о защите. На родине она опасается преследования.
Ночь Тимановская провела в отеле под охраной, а затем обратилась в диппредставительство Польши. Муж Тимановской вместе с ребенком срочно покинул Минск и уехал в Киев.
Белорусские власти сняли легкоатлетку с соревнований после её резкой критики в соцсетях в адрес спортивных чиновников. Они объясняли свое решение психологическими проблемами спортсменки, но Тимановская заявила, что врачи её не осматривали.
Спортсменка также передала в СМИ запись разговора с сотрудниками белорусской сборной. По словам Тимановской, на записи голоса главного тренера сборной по легкой атлетике и представителя национальной делегации. Они настоятельно рекомендуют бегунье покинуть Токио и "просто замолчать".
Ситуацию расследует Международный олимпийский комитет. Организация не исключает новых санкций в отношении белорусского Национального олимпийского комитета. Ранее под них попало руководство за преследование спортсменов, которые высказывались в поддержку оппозиции.
Жителю Батуми грозит год тюрьмы за нападение на диджея
Прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю Батуми в насилии в отношении гражданина иностранного государства, сообщает пресс-служба ведомства.
Обвиняемому грозит до года тюрьмы. Прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении к обвиняемому меры пресечения в установленный законом срок, пишет агентство «Новости-Грузия».
По данным следствия, 30 июля 2021 года во время посещения ночного клуба «Сфера» на Батумском бульваре, обвиняемый в результате конфликта нанес физические повреждения берлинскому диджею, который позднее должен был выступить в клубе.
Пострадавший артист, сценическое имя которого Phase Fatale, 30 июля сообщил в социальных сетях, что нападение на него было совершено на почве гомофобии. Однако во время допроса обвиняемый отрицал факт насилия на почве дискриминации, а также то, что в насилии участвовал охранник ночного клуба, сообщает прокуратура.
Диджей официально сообщил прокуратуре, что распространенная им в соцсети информация о гомофобных и дискриминационных мотивах насилия «была спровоцирована личным волнением и не соответствует действительности».
Берлинский диджей Phase Fatale является резидентом известного берлинского клуба Berghain и тбилисской клубной сцены Khidi.
В Южной Осетии выявили 39 новых случаев коронавируса
39 новых случаев коронавируса выявили в самопровозглашенной республике Южная Осетия, сообщили в Юго-Осетпотребнадзоре.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 597 человек, 20 человек сняты с учета», – заявила глава ведомства Марина Кочиева.
В «красной зоне» Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии по данным на 2 августа проходят лечение 87 пациентов с COVID-19, сообщила агентству «Рес» главврач больницы Индира Биченова.
Сегодня же стало известно, что югоосетинское правительство выделило из своего резервного фонда 449 000 рублей на выплаты работникам Юго-Осетпотребнадзора.
Суд дал больше 2 лет колонии за имитацию приступа COVID-19
Пресненский суд Москвы назначил до двух лет и четырех месяцев колонии блогерам, снявшим в столичном метро инсценировку приступа коронавируса. Кароматулло Джаборова, Артура Исаченко и Станислава Мелехова признали виновными в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК). Джаборову назначили два года и четыре месяца колонии общего режима, а его знакомым дали по два года условно.
2 февраля 2020 года в вагоне поезда, который ехал от станции "Полежаевская" до "Улицы 1905 года", Исаченко начал кашлять, имитировать удушье, упал на пол и стал изображать судороги, конвульсии. В это время к нему подошел Джаборов, проверил состояние знакомого, измерив пульс, и закричал: "Коронавирус". По данным прокуратуры, Мелехов создавал панику и требовал от пассажиров покинуть поезд.
В ведомстве отметили, что действия пранкеров "дестабилизировали работу транспорта общего пользования", так как вынудили машиниста остановить поезд. Видео пранка, на котором зафиксировано, как пассажиры выбегают из вагона, было опубликовано в интернете. Кароматулло Джаборов, предваряя видеозапись, говорил, что хочет посмотреть, как на розыгрыш "будут реагировать людишки".
Республиканцы в США рассказали об утечке COVID-19 из лаборатории
Вспышка COVID-19 возникла из-за генетически модифицированного вируса в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань. Об этом говорится в расследовании республиканцев в Палате представителей США, пишет The Hill.
По словам автора доклада конгрессмена Майкла Маккола, лаборатория проводила исследования мутаций вируса для изучения профилактических мер. Работы при этом велись в небезопасных условиях, считает республиканец. В расследовании также говорится, что первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в сентябре 2019 года, а не в ноябре.
Маккол призвал ввести новые санкции в отношении института вирусологии в Ухане и представителей китайской компартии, которые, как утверждается, мешали борьбе с пандемией.
В мае президент США Джо Байден обратился к разведке за данными о происхождении COVID-19. Байден дал три месяца для того, чтобы получить данные о роли китайской лаборатории в происхождении вируса.
В начале 2021 года в Ухань приехали эксперты Всемирной организации здравоохранения. Они провели расследование и тоже пришли к выводу, что наиболее вероятная версия появления COVID-19 – это передача от животного к человеку.
Пекин отверг все обвинения в сокрытии информации о коронавирусе и его лабораторном происхождении и отказался участвовать в дополнительных расследованиях Всемирной организации здравоохранения.
С начала пандемии коронавируса в мире заболели почти 200 миллионов человек. Умерли более четырёх миллионов пациентов.
В Грузии обсуждают проект резолюции по деоккупации и мирному урегулированию конфликта
Комитет по правовым вопросам парламента Грузии обсудил проект резолюции по деоккупации и мирному урегулированию российско-грузинского конфликта. Информация об этом опубликована на сайте парламента, пишет «Грузия онлайн».
Как заявил председатель парламентского Комитета по иностранным делам Николоз Самхарадзе, цель данной резолюции вновь подтвердить, что главными приоритетами правительства Грузии являются деоккупация страны и мирное восстановление территориальной целостности.
«В резолюции подтверждается, что укрепление суверенитета Грузии и мирное восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ, деоккупация грузинских территорий и безопасное и достойное возвращение внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев в свои дома являются главными приоритетами Грузии», – говорится в тексте резолюции.
В то же время в документе осуждается «оккупация регионов Грузии — Абхазии и Цхинвальского региона, осуществляемая Россией», а также шаги, предпринимаемые РФ с целью аннексии этих территорий.
В резолюции правительство Грузии «призывает Российскую Федерацию к деоккупации Абхазии и Цхинвальского региона, к отмене незаконного признания независимости, а также к прекращению насилия по этническому признаку и к конструктивному участию в женевских международных дискуссиях».
«Также надо принять ко вниманию тот контекст, что в последнее период со стороны Россия были предприняты шаги по аннексии конкретного населенного пункта на территории Грузии – населенного пункта Аибга в муниципалитете Гагра. В связи с этим необходимо, чтобы этот вопрос был отражен в постановлении парламента Грузии», – сказал Николоз Самхарадзе.
Инициаторами проекта постановления являются спикер парламента Грузии Каха Кучава, первый вице-спикер парламента Георгий Вольский, вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе и председатель Комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе.
Якоб Каджая принес Грузии четвертую серебряную медаль на Олимпиаде в Токио
Грузинский спортсмен Якоб Каджая завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг.
В финале Каджая уступил 38-летнему кубинцу Михаину Лопесу Нуньесу, выигравшему уже четвертое олимпийское золото.
В копилке сборной Грузии на Олимпиаде теперь шесть медалей. До Каджая серебряные медали выиграли дзюдоисты Гурам Тушишвили, Важа Маргвелашвили и Лаша Шавдатуашвили. Обладателем золотой медали стал 21-летний дзюдоист Лаша Бекаури, бронзу выиграл штангист Антон Плесной, выступивший в весовой категории 96 кг.
Часть грузинских олимпийцев уже вернулась в Тбилиси из Токио. Болельщики встретили спортсменов в аэропорту овациями.
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